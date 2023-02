VBL: Schalke springt auf Zwei - Hamburger Sieglosserie beendet

In dieser Woche waren alle Augen auf die Nord-West-Division gerichtet. Schalke kletterte auf Rang zwei, der HSV beendete seine Sieglosserie.

Während der Süd-Osten diese Woche pausierte, gab es im Nord-Westen gleich drei Spieltage hintereinander. Eine gute Möglichkeit für die Klubs, den Abstand auf die Konkurrenz zu vergrößern oder aufzuholen. So zum Beispiel für den FC Schalke 04.

Die Knappen, die bereits seit einigen Spieltagen im Formhoch sind, ergriffen die Chance beim Schopf und katapultierten sich dank zweier Siege auf Rang zwei. Während es gegen Werder Bremen noch drei Duelle brauchte, besiegten sie den FC St. Pauli in nur zwei Anläufen. Ein äußerst wichtiges Duell, spielten die Schalker gegen einen direkten Konkurrenten.

Besonders das 5:0 von Serhat 'Serhatinho' Öztürk gegen Kamal 'Kamal 'Kamboj gab den Anschein, dass die Königsblauen einen perfekten Spieltag hinlegen könnten. Einen Strich durch die Schalker Rechnung machte der VfL Wolfsburg. Mit 3:1 und 4:2 behaupteten sich die Wölfe klar.

Eine Steilvorlage für St. Pauli, den Schalkern den kurzzeitig eroberten zweiten Rang wieder streitig zu machen. Kamen die Kiezkicker nicht über ein Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach hinaus, behaupten die Knappen knapp Platz zwei: Punktgleich, aber den direkten Vergleich gewonnen.

HSV punktet wieder

Erfolgserlebnisse, von denen der Hamburger SV zuletzt nur träumen konnte. Sieben Spiele ohne Sieg, darunter die schmerzhafte Niederlage im Stadtderby gegen St. Pauli. Dass diese Serie reißt, daran deutete zu Beginn am Mittwoch nicht viel hin.

Gegen Holstein Kiel kämpften die Rothosen zwar an, mussten sich aber insgesamt mit einem Tor Unterschied geschlagen geben (2:2/2:3/3:3). Aber: Unverhofft kommt oft. Im folgenden Duell gegen den 1. FC Köln schoss sich der HSV wortwörtlich den Frust von der Seele. Mit 4:1 und 7:1 ließen sie den Domstädtern keinerlei Chance.

Abschließend besiegten sie noch jeweils knapp Eintracht Braunschweig (2:1/2:1). Dadurch klettert Hamburg in der Tabelle auf Platz acht, zwei Punkte vom sechsten Rang entfernt.

Köln ratlos: "Waren nicht so gut, aber niemals so schlecht"

Einen eher gebrauchten Mittwoch erlebte der 1. FC Köln. Zur bereits geschilderten Niederlage gegen Hamburg, verloren die Kölner zusätzlich gegen St. Pauli und das Rhein-Derby gegen Bayer 04 Leverkusen.

Köln-Spieler Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos schrieb danach auf Twitter: "0 von 9 Punkten, keine Ahnung wie, waren nicht so gut, aber niemals so schlecht", in einem separaten Post noch zusätzlich: "Das war ein Schlag ins Gesicht".

Trotzdem sieht die tabellarische Situation für die Geißböcke nicht so schlecht aus. Lediglich drei Zähler auf Schalke, allerdings ist auch Obacht geboten. Mit sechs Punkten Rückstand lauert bereits Bayer 04 Leverkusen auf Platz sieben.

Rostock nutzt die Gunst der Stunde

Dass sich Schalke und St. Pauli in einem Spiel selbst die Punkte wegnahmen und Köln enttäuschte, nutzte Spitzenreiter Hansa Rostock.

Durch zwei Erfolge gegen Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen sowie ein Remis im Duell mit Eintracht Braunschweig baute die Kogge ihren Vorsprung weiter aus. Nunmehr acht Punkte sind es auf den FC Schalke 04.

Ganze drei Spieltagsniederlagen mussten die Hanseaten erst einstecken - die Truppe um den Newcomer der letzten Saison Levy Finn 'levyfinn' Rieck ist weiter auf dem besten Wege, den Divisionsgewinn zu verteidigen und abermals ins große Finale einzuziehen.