VBL: Rostock baut Führung aus - Schalke macht Sprung in Top 6

In der Virtual Bundesliga Club Championship hat am Wochenende Hansa Rostock seinen Vorsprung an der Spitze ausgebaut. Einen großen Sprung in der Tabelle machte der FC Schalke 04.

Vergangene Woche die Tabellenführung übernommen, hat Hansa Rostock am Wochenende den Vorsprung ausgebaut. Dass es so kam, lag auch an den Kölnern, die einen kleinen Patzer der Rostocker nicht ausnutzen konnten.

Das erste Match gegen Bremen noch knapp gewonnen, musste die "Kogge" gegen Bayer 04 Leverkusen eine Niederlage einstecken. Den Knockout setzte Furkan 'Furky' Kayacik gegen Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse im dritten Match. 'Furky' ließ bereits früh in der Partie wenig Zweifel an seinem Sieg aufkommen, er führte nach 45 Ingame-Minuten mit 3:0. In der zweiten Halbzeit erhöhte er schließlich auf 4:0.

Die Chance für den 1. FC Köln, wieder die Spitze der Tabelle zu erklimmen. Doch die Domstädter konnten diese nicht nutzen. Auf ein Remis gegen Bayer 04 Leverkusen folgte eine eher unerwartete Niederlage gegen Hannover 96, da die Kölner Favorit waren. Damit trat für Denis Müller und Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos gar das Worst-Case-Szenario ein. Statt Rostock zu überholen, vergrößerte sich der Abstand.

Schalke rückt dem Spitzentrio auf die Pelle

Hinzu kommt, dass auch die Kölner Konkurrenz Boden gutmachte, allen voran der FC Schalke 04. Eher mittelmäßig in die Saison gestartet, steigern sich die Knappen von Runde zu Runde. Am Wochenende konnten sie beide Spieltage für sich entscheiden.

Gegen den VfL Wolfsburg machte Schalke kurzen Prozess und sicherte sich die drei Punkte nach zwei Partien. Im Duell mit dem SC Paderborn wurde es etwas spannender, da die Ostwestfalen das Doppel siegreich gestalteten. In den folgenden Einzelpartien berappelten sich die Schalker jedoch und fuhren drei weitere Punkte ein. Damit springen sie auf den vierten Platz. Ein Zähler beträgt der Abstand zum HSV, zwei sind es auf Köln.

Süd-Ost: Spitzenduell am nächsten Spieltag

In der Süd-Ost-Division ist der SV Sandhausen seit dem vierten Spieltag Spitzenreiter. Ändern tat sich daran nichts. Souverän bezwangen sie die SpVgg Greuther Fürth und den 1. FC Nürnberg. In der Partie gegen die Franken zeigte sich das bisherige Überraschungsteam der Saison besonders in Torlaune. Mit 6:1 und 4:2 gab es für die Clubberer kaum eine Chance.

Damit lag der Druck auf Verfolger und Titelverteidiger RB Leipzig, die aber Stand hielten. Im ersten Duell hatten die Sachsen noch leichtes Spiel - 5:1 und 7:2 siegten sie gegen den SV Darmstadt. Eintracht Frankfurt bereitete dem Duo um Weltmeister Umut Gültekin und Anders Vejrgang deutlich mehr Probleme. Knapp setzten sich die beiden jeweils in ihren Einzelpartien durch und bleiben damit auf Tuchfühlung zu Sandhausen.

Ob der SVS auch nach dem kommenden Doppelspieltag von Platz eins grüßt, oder sich RB Leipzig die Tabellenführung zurückholt - das entscheidet sich im direkten Duell am Mittwoch.