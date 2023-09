VBL: Revierderby im Nord-Westen - Hertha BSC zurück im Süd-Osten

Am 18. November startet die Virtual Bundesliga Club Championship in ihre Rekordsaison. Wie viele Klubs teilnehmen, wie diese aufgeteilt werden und wann der Start der neuen Spielzeit ist.

"Bigger than ever" wird das Teilnehmerfeld in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC). Erstmals sind zur kommenden Saison 35 Vereine dabei. Damit folgen bis auf Union Berlin sämtliche Klubs den Anforderungen des neuen Lizenzierungsverfahren. Kurzum: Wer keine Mannschaft stellt, dem drohen nicht näher genannte Sanktionen. Einfluss auf den Spielbetrieb der Fußball-Profis hätten diese Konsequenzen allerdings nicht, zudem seien wie bei anderen Lizenzierungskriterien "in begründeten Fällen" Ausnahmen möglich.

Nord-Westen: VBL-Debüt für das Revierderby

Auch in der Saison 2023/2024 gibt es zwei Divisionen, aufgeteilt in Nord-West und Süd-Ost - zu erwarten allerdings ungleich. Wie vergangenes Jahr beherbergt der Nord-Westen ein Team mehr. Sind es dort 18, kämpfen im Süd-Osten 17 Mannschaften um die Divisionsmeisterschaft. Ein Augenmerk im Nord-Westen dürfte sicherlich auf Borussia Dortmund liegen.

Die Teams des Süd-Osten DFL

Die Schwarz-Gelben nehmen zum ersten Mal am Wettbewerb teil, haben sich dafür auch teilweise im Kader neu ausgerichtet. Treffen werden sie in der Gruppe auf den FC Schalke 04. Damit gibt es immerhin virtuell ein Revierderby - auf dem echten Rasen pausiert das Duell beider Rivalen, da Schalke abgestiegen ist. In der VBL legten die Knappen letzte Saison die beste Spielzeit ihrer Vereinsgeschichte hin - müssen aber einen Umbruch verkraften. Bis auf Max 'AntiMax' Eggenkämper muss sich das Team neu aufstellen. Neu in dieser Division sind: 1. FC Magdeburg, Borussia Dortmund, Fortuna Düsseldorf, VfL Osnabrück.

Süd-Osten: Realer Rekordmeister trifft auf virtuellen Triple-Sieger

Ein ehemaliger Knappe könnte wiederum für einen weiteren Neuling in der VBL auflaufen. Mit einem "Fan-Team" möchte der FC Bayern München in der Liga an den Start gehen. Wer sich über die Scouting-Turnier dafür qualifiziert hat, steht noch aus. Fabiano 'Epixal' Loos überzeugte jedoch. Gesetzt sind die Münchener im Süd-Osten, wo sie unter anderem auf Titelverteidiger RB Leipzig treffen. Die Sachsen haben mit dem Transfer von Levy Finn 'levyfinn' Rieck ihre Titelambitionen noch stärker unterstrichen.

Die Teams im Süd-Osten. DFL

Zurückgekehrt in den Süd-Osten ist Hertha BSC. Die Berliner waren zuletzt im Nord-Westen Gast. Neu in dieser Division sind: Wehen Wiesbaden, SV Elversberg, FC Bayern München und SC Freiburg. Startschuss der neuen Spielzeit in der Virtual Bundesliga ist der 18. November. Wie viele Clubs sich qualifizieren und weitere Fragen sollen in den kommenden Wochen beantwortet werden.