VBL: 'PredatorFIFA' scheitert in Play-offs - "Es tut so geisteskrank weh"

Während der Großteil der Favoriten die Schweizer Runden der Play-offs zum VBL Grand Final überstanden hat, musste Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad schon am ersten Tag überraschend die Segel streichen.

Zur Prime Time um 20:15 Uhr war die Welt für 'PredatorFIFA' am Samstag noch in Ordnung, mit zwei Siegen aus den ersten drei Duellen lag er auf Kurs. Zweieinhalb Stunden später twitterte sich der Werder-Profi die enttäuschte Seele aus dem Leib. Schon zum Auftakt der Schweizer Runde am späten Nachmittag war Oskoui Rad denkbar knapp im Elfmeterschießen unterlegen - Fehlstart gegen Tim 'BarrrtzFIFA_VBL' Bartz.

Im Anschluss rappelte sich 'PredatorFIFA' allerdings auf: Gegen 'xInsheimCity10_' dominierte der Bremer über 180 Ingame-Minuten, ein 3:1 und ein 4:0 bedeuteten seinen ersten Erfolg in den Play-offs. Daraufhin traf Oskoui Rad auf 'VBL-LLaurin_', mit dem er größere Schwierigkeiten hatte, den er aber letztlich bezwang (2:1 und 3:2). Folglich fehlte ihm nur noch ein Sieg für den Einzug in die K.-o.-Phase am Sonntag.

"Kann nicht erwarten, an der Spitze zu stehen"

Schon gegen 'ViK_Libo7' war aber ein Bruch in seinem Spiel erkennbar. 'PredatorFIFA' fand nicht zum gewohnten Rhythmus und verlor deutlich mit 1:3 sowie 0:4. Der 20-Jährige sah sich somit einer fünften Entscheidungsrunde gegenüber - mit 'EinfachAnton' als Gegner. Auf ein 1:1 im Hinspiel folgte ein 0:1 für Oskoui Rad, das sein Ausscheiden am ersten Tag der Play-offs zum VBL Grand Final besiegelte.

'PredatorFIFA', der im vergangenen Jahr noch ins Konsolen-Viertelfinale an der PlayStation eingezogen war, zeigte sich danach untröstlich. "Ich will immer Erster sein, bei egal welchem Wettbewerb. Aber wenn ich so spiele, kann ich nicht erwarten, an der Spitze zu stehen", schrieb Oskoui Rad auf Twitter. "Es ist das erste Mal seit drei Jahren, dass ich nicht beim VBL Grand Final bin. Es tut so geisteskrank weh."

'Dr. Erhano' mit drei Pleiten nach Auftaktsieg

Der FGS-Regionalcup-Sieger von 2021 blickte aber auch schon in die Zukunft: "Ich werde stärker zurückkommen - versprochen." Das Weiterkommen ebenfalls verpasst hat Altmeister Erhan 'Dr. Erhano' Kayman, der nach einem Auftaktsieg gegen Francesco 'Bajazzo_7' Mazzei (2:0 und 2:3) drei Pleiten in Serie kassierte. Besonders bitter: Zwei der drei Niederlagen erfolgten mit nur einem Tor Unterschied.

Anders als 'PredatorFIFA' setzten sich die meisten prominenten Namen in der Schweizer Runde durch, das große Favoritensterben blieb an Tag eins noch aus. In beeindruckender Manier qualifizierte sich Koray 'KKoray' Kücükgünar von FOKUS für die K.-o.-Phase. Er sicherte sich alle fünf Siege - darunter ein 6:0 und ein 3:0 gegen Cihan 'VBL_Cihan' Yasarlar, der 2017 den deutschen FIFA-Einzelmeistertitel gewonnen hatte.

'DullenMIKE' und 'Musti' in der K.-o.-Phase

'VBL_Cihan' schaffte den Sprung in den Sonntag mit drei Siegen dennoch. Die maximale Ausbeute fuhren über 'KKoray' hinaus auch Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn, 'NokzyyFifa' und 'caked-suitcase5' ein. Etwas weniger souverän, aber dennoch erfolgreich schnitten unter anderem Titelverteidiger Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Mustafa 'Musti' Cankal, Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk und Benedikt 'BeneCR7' Bauer ab.

Aus noch 64 verbleibenden Spielern werden im Rahmen der K.-o.-Phase am Sonntag ab 16 Uhr die 16 Finalisten ermittelt. Schon die erste Runde bringt einige hochkarätige Aufeinandertreffen wie das zwischen Lenard 'xLennyyy' Peters von NEO und Burak 'Burak__May' May vom VfB Stuttgart mit sich. Der amtierende Champion 'DullenMIKE' kann gegen 'Boyaaah09_VBL' einen Lauf durch das Winner Bracket starten.

Alle Ergebnisse und Begegnungen der Play-offs zum VBL Grand Final sind auf unserer Übersichtsseite nachzulesen.