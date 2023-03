VBL-Play-offs: Schalke siegt dramatisch, Wolfsburg souverän

Vier Teams waren am ersten Tag der Play-offs um ein Finalticket in der Virtual Bundesliga Club Championship angetreten. Zwei haben es geschafft - mit sehr unterschiedlichen Spielverläufen.

Den Auftakt in die Entscheidungsrunde machten am Dienstagabend der VfL Wolfsburg und das Überraschungsteam aus Sandhausen, das sich zwischenzeitlich sogar über mehrere Wochen an der Tabellenspitze gehalten hatte. Im Duell mit dem Tabellenvierten aus dem Nord-Westen hatten die Mannen vom Hardtwald jedoch bereits in zwei Partien das Nachsehen.

Effiziente Wölfe schlagen Sandhausen

Im Zwei-gegen-zwei früh in Rückstand geraten, fanden David 'Dave' Queck und Mario 'MMayo' Reubold keine Antwort mehr auf den Treffer der Wölfe. Dabei war der SVS über die 90 Ingame-Minuten eigentlich die etwas gefährlichere Mannschaft gewesen. Sieben zu vier Schüsse verzeichneten Queck und Reubold, sein Ziel finden sollte jedoch keiner.

Das sind die VBLCC Play-offs Die Erst- und Zweitplatzierten beider Divisionen ziehen direkt in das Finale ein

Die Zweit- bis Sechstplatzierten qualifizieren sich für die Play-offs

Divisionsübergreifend werden in vier K.o.-Spielen die letzten vier Plätze für das Finale ausgespielt

So ging es im Einzel für 'Dave' bereits um alles. Gegen den formstarken Fabio 'WOB_Fabio' Immerthal kam der Shootingstar der Sandhäuser allerdings kaum zum Zug. Immerthal hatte mehr vom Ball, spielte das Plus immer wieder aus und kam zu mehr Chancen als sein Gegenüber. Zwar zeigte Queck sich effizienter als im Einzel und versenkte den einzigen Torschuss der Partie, 'WOB_Fabio' durfte aber einmal öfter jubeln. Mit 2:1 setzte er sich durch und sicherte den Niedersachsen den Platz im Finale der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC).

Königsblaue Machtdemonstration zum Auftakt

Deutlich dramatischer ging es im zweiten Aufeinandertreffen des ersten Play-off-Spieltags zwischen Schalke und Mainz zu. Leicht favorisiert waren die Knappen in die Partie gegangen. Als Tabellendritter hatte S04 schließlich das beste Ergebnis der Vereinshistorie erzielt.

Entsprechend selbstbewusst traten Serhat 'Serhatinho' Öztürk und Max 'Antimax' Eggenkämper im Doppel zur Eröffnung auf. Gegen Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi und Georgios 'PGeorge7' Papatolis setzten die Königsblauen ein Zeichen, das sich gewaschen hatte: Mit 4:0 demontierten sie die Rheinländer eindrucksvoll.

Mit einem Bein schon in der Finalrunde, ließ Öztürk den folgenden Matchball jedoch aus. Der für die Auszeichnung "Top Performer der Rückrunde" nominierte Schalker fand gegen 'PGeorge7' nur bedingt zu seinem Spiel. Eine Partie auf Augenhöhe kippte mit der Führung kurz nach der Pause zu Gunsten des Mainzers, der nach gut einer Ingame-Stunde jedoch mächtig Glück hatte, als 'Serhatinho' freistehend nur die Latte traf. Der erste zweier Nackenschläge binnen weniger Minuten, von dem Öztürk sich nicht mehr erholte - denn nur Augenblicke später besorgte Papatolis den 2:0-Endstand.

S04 dreht die Partie noch vor der Pause

Es kam also zum dritten und entscheidenden Spiel zwischen 'Antimax' und 'Ditmir_4897', das spektakulärer kaum hätte laufen können. Erst eröffnete der Mainzer nach einer Viertelstunde per Kopfball zur Führung, ehe dem Schalker nach verkorkster Klärungsaktion der FSV-Defensive ein Abstauber zum Ausgleich gelang.

Danach stellte Eggenkämper die Partie noch vor der Pause komplett auf den Kopf und traf nach 30 Ingame-Minuten zum 2:1. Dass es nicht deutlicher in die Pause ging, lag an einer ausgelassenen Chance kurz vor der Halbzeit, nach der Alimi natürlich das Risiko erhöhen musste. Einen Ballverlust im Aufbau bestrafte Königsblau jedoch kurz nach Wiederanpfiff eiskalt und netzte zur Vorentscheidung ein.

Mainzer Anschluss kommt zu spät

Beim FSV war das Visier damit offen, Alimi lief an und kam mehrmals fast zum Anschluss. So beispielsweise mit einer unfassbaren Szene, als er nach gut einer Ingame-Stunde einen Eckball direkt auf den Kasten zog, der per Fallrückzieher von der Linie gekratzt wurde. Immer wieder war die Schalker Defensive nun in Badehosen unterwegs, hatte in letzter Instanz jedoch trotzdem stets noch eine Antwort parat - bis ein hoher Ballgewinn der Rheinländer kurz vor der gegnerischen Eckfahne gut zehn Ingame-Minuten vor Abpfiff mit dem 2:3 belohnt wurde.

Das Comeback schien also möglich, 'Ditmir_4897' schmiss nochmal alles nach vorne und rannte in den Schlussminuten an. Gefährlich wurde es für S04 aber aber nicht mehr. Ein letzter abgefangener Pass, nach dem 'Antimax' den Raum in der Offensive für einen Gegenzug ausnutzte, reichte den Knappen. Eggenkämper suchte die Eckfahne, spielte die verbliebenen Sekunden herunter und sicherte dem FC Schalke 04 nach dem besten Abschneiden in der VBL-Historie zusätzlich die erste Finalteilnahme der Vereinsgeschichte.

Komplett ist das Grand Final der VBLCC damit aber noch nicht. Am zweiten Tag der Play-offs werden die letzten beiden Tickets für die Endrunde in Köln vergeben. Im Rennen sind der Karlsruher SC, der auf den 1. FC Köln trifft, sowie der FC Augsburg und Werder Bremen.