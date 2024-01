VBL: Paderborns 'Jonny' ist Top-Performer der Hinrunde

Jonas 'Jonny' Wirth ist Top-Performer der VBL-Hinrunde. Der Paderborner Herbstmeister krönte damit eine starke Halbserie.

Vier Kandidaten waren nominiert, einer hat sich durchgesetzt. Die VBL hat mit Jonas 'Jonny' Wirth vom SC Paderborn ihren Top-Performer der Hinrunde gefunden. Der aufstrebende Youngster, der letztes Jahr seinen großen Durchbruch feierte und es in FIFA 23 bis ins Achtelfinale des FIFAe World Cup schaffte, verwies mit seiner Wahl namhafte Konkurrenz auf die Plätze. Levy Finn Rieck (RB Leipzig), Justin 'Diviners' Gröne (FSV Mainz 05) und Koray Kücükgünar (VfL Bochum) mussten sich jedoch geschlagen geben.

Paderborner überragt alleine und im Doppel

Verdient hat Wirth sich die Auszeichnung unter anderem durch seine überragende Quote in Einzelspielen. 13 Partien absolvierte er an den ersten 17 Spieltagen der Division Nord-West alleine und gewann davon zehn. Bei einem Remis und lediglich zwei Niederlagen bedeutet das einen überragenden Punkteschnitt von 2,4 pro Einzelpartie, zu dem sich eine nicht minder beeindruckende Offensivbilanz gesellt. Satte 3,2 Treffer erzielte der Paderborner im Schnitt pro Spiel.

Ähnlich herausragend ist 'Jonnys' Bilanz im Doppel mit Kollege Jamie 'Chaser' Bartel. Das Duo absolvierte alle 17 Spieltage gemeinsam. Dabei brachten sie es auf 14 Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Mit 2,5 Zählern pro Partie fällt der Schnitt hier sogar noch einen Hauch besser aus. Nach einer Siegesserie zum Start wurden Bartel und Wirth erst am 8. Spieltag überhaupt geschlagen. Gegen den HSV setzte es eine 0:1-Niederlage. Anschließend fand das SCP-Duo jedoch umgehend zurück in die Erfolgsspur und sicherte sich so die Herbstmeisterschaft, der für Wirth nun auch noch die Individualauszeichnung folgt.