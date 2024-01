VBL: Lilien und Elv liefern irrsiniges Spektakel - Butenko rettet Club im Frankenderby

Nürnberg gegen Fürth ist auch in der VBL eine besondere Partie. Zum Highlight wurde im Süd-Osten jedoch ein eher unscheinbares Duell, das zum vielleicht besten Spiel der bisherigen Saison avancierte.

Geliefert haben sich das unglaubliche Spektakel der SV Darmstadt und die SV Elversberg, die beide im Tabellenkeller beheimatet sind. Von dem war auf dem virtuellen Rasen aber wenig zu sehen. Von der ersten Sekunde an gaben beide Teams Vollgas und spielten munter nach vorne. Im eröffnenden Doppel mündete dies in einem noch moderaten 2:2, ehe die beiden Einzelpartien allen Anwesenden in der Strassenkicker Base in Köln die sprichwörtlichen Schuhe auszogen.

Schützenfest im ersten Einzel

Den Anfang machten Darmstadts Dogurkaan 'Doki' Gün und Mazlum Dogan von der SVE, deren Match einer Achterbahnfahrt glich. So ging zunächst der Saarländer in Führung, ehe der Lilien-Akteur die Partie drehte, aber postwendend den Ausgleich hinnehmen musste.

Im zweiten Durchgang wurde es dann noch wilder. Nach jeweils einem weiteren Treffer beider Kontrahenten ging es mit einem 3:3 in die Schlussphase, in der Gün infolge eines Treffers in der 84. Ingame-Minute bereits nach dem Sieger aussah. Doch Dogan sollte noch die passende Antwort parat haben und nur wenige Augenblicke vor Schluss den groß umjubelten 4:4-Endstand herbeiführen.

Wahnsinn bis in die Nachspielzeit

Es war daher an Nawid 'OfficerPlay' Hadji und Marius 'DerKaiserFIFA' Kaiser, das Kellerduell zu entscheiden - und ein ohnehin bereits denkwürdiges Aufeinandertreffen nochmal auf ein neues Level zu heben. Kaiser kam besser in die Partie, ging früh in Führung und legte nach Wiederanpfiff im zweiten Durchgang ähnlich schnell nach. Entschieden war die Partie damit aber noch lange nicht, glückte Hadji doch binnen weniger Minuten ein Doppelschlag zum Ausgleich, den 'DerKaiserFIFA' jedoch umgehend konterte.

In der Nachspielzeit musste der Elversberger allerdings nochmal mächtig zittern. Der Nachschlag war bereits abgelaufen, da beförderte er das virtuelle Leder ins Seitenaus. Allerdings lief das Spiel noch weiter, Hadji erhielt den Einwurf. Und damit nicht genug.

Auch ein zweiter Klärungsversuch der digitalen Elv ins Seitenaus brachte nicht den ersehnten Abpfiff. Stattdessen blieben die Lilien in Ballbesitz und verpassten den Ausgleich weit nach Ende der avisierten Nachspielzeit gleich doppelt. Erst wehrte Koen Casteels einen Schuss von Alejandro Grimaldo ab, ehe die folgende Ecke auch noch ausgespielt wurde und vom Darmstädter Power Item Aaron Seydels an die Latte befördert wurde.

Ich habe mein Headset schon abgesetzt, mich umgedreht und auf einmal sehe ich, es geht noch weiter. Marius 'DerKaiserFIFA' Kaiser

Mit immer noch zitternden Händen faste der letztlich siegreiche Kaiser das Geschehen anschließend im Livestream der VBL zusammen: "Ich hatte schon abgeschlossen, weil ich gesehen habe, dass der Ball nach der 91. Minute ins Seitenaus ging." Schließlich sei die Partie in diesem Fall "eigentlich immer" beendet. Entsprechend ging der Elversbeger vor: "Ich habe mein Headset schon abgesetzt, mich umgedreht und auf einmal sehe ich, es geht noch weiter."

"Sehr hoch" sei Kaisers Puls in den letzten Sekunden daher gewesen. Speziell die ärgerliche Ecke ließ ihn nochmal richtig schwitzen. "Ich weiß, dass wir keine großen Spieler haben und dann kommt der zwei Meter große Seydel. Dann kann es auch mal krachen." In diesem Fall zum Glück der Saarländer nur am virtuellen Gebälk.

Frankenderby ohne Sieger - FCB und RBL festigen Toppositionen

Nicht ganz so dramatisch ging es derweil im Frankenderby zwischen Nürnberg und Fürth zu. Nach einem torlosen Doppel waren die Fürther im ersten Einzel dank eines 4:2-Erfolgs von Ajdin 'Eyedin98' Islamovic über Yannick 'Klastocky' Grum bevorteilt in den finalen Vergleich gegangen. In diesem ließ Daniel 'Bubu' Butenko aber nichts anbrennen. Der Nürnberger fuhr ein verdientes 3:2 ein, das den Club vor der Derbyniederlage bewahrte.

Zum Matchwinner des FC Bayern wurde indes Thomas Ostermaier. Der 21-Jährige hatte es nach einem Auftaktsieg im Doppel und einem Remis im ersten Einzel mit Hoffenheims Fabrice 'whiteezz05' Weiß zu tun bekommen. Nachdem der Kraichgauer die TSG in Führung gebracht hatte, entglitt Weiß allerdings das Spiel. Ostermaier glich aus und drehte die Partie knapp 20 Ingame-Minuten vor Schluss zum finalen 2:1.

Die Münchner haben damit ihre Spitzenposition ebenso behauptet wie Titelverteidiger Leipzig. Der amtierende Triple-Sieger machte gegen Eintracht Frankfurt kurzen Prozess. Einem 4:2-Sieg im Doppel ließ Levy Finn Rieck ein absolut ungefährdetes 3:0 gegen Leon 'Jelm' Hahn folgen, dem in der gesamten Partie lediglich ein Abschluss gelungen war. In der Tabelle bleiben der FC Bayern und die RBLZ somit die ersten Verfolger von Spitzenreiter Mainz 05.