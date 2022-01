VBL: Leipzig triumphiert im Topspiel und steht vorerst oben

RB Leipzig hat am achten Doppelspieltag der VBL Club Championship das große Gipfeltreffen gewonnen und die Tabellenspitze in Division Süd-Ost erobert.

Sieg gegen Ingolstadt: Leipzig zurück auf der Eins

Mit Spannung war das Gipfeltreffen in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor zwischen dem FC Ingolstadt und RB Leipzig erwartet worden. Und das Duell am Mittwoch hielt, was sich die Fans versprochen hatten.

Am Ende sicherten sich die Sachsen auch ohne Wunderkind Anders 'Anders' Vejrgang einen hart erarbeiteten 5:2-Sieg. Für den zeichnete sich in erster Linie Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin verantwortlich. Da es an der Xbox und im Doppel jeweils ein Remis gab, entschied der amtierende Einzelmeister den Spieltag zugunsten der Leipziger. Er triumphierte mit 2:0 über Timo 'TimoX' Siep.

Der erwartete Aufwind blieb allerdings aus, das anschließende 3:3 gegen die TSG Hoffenheim war eher enttäuschend. Mit fünf Punkten Vorsprung führen die Sachsen aktuell die Tabelle an. Ingolstadt ist jedoch in Lauerstellung. Die Schanzer haben eine Partie weniger und könnten daher RB Leipzig wieder vom Thron stoßen.

Augsburg gelingt fast perfekter Abend

Doch beide müssen den Blick auch nach unten richten, denn der FC Augsburg meldet sich zum Rennen um die Spitze an. Die Fuggerstädter krönten ihren Aufschwung mit einem fast perfekten Abend. Gegen die SpVgg Greuther Fürth gewannen sie 7:1, gegen den SSV Jahn Regensburg zündeten sie sogar die 9er-Bombe (9:0).

Zwei Einzelsiege gingen auf das Konto des formstarken Christoph 'xThePunisher-96' Geule, auch das routinierte Brüder-Doppel aus Philipp 'Phlip1089' Bederke und Yannic 'Yannic0109' Bederke war jeweils erfolgreich.

Den einzigen Punktverlust musste 'Yannic0109' hinnehmen, der gegen Fürths Christian 'xImpact10' Judt nicht über ein 1:1 hinauskam. Mit 75 Zählern ist Augsburg aktuell gleichauf mit Ingolstadt und hat damit die Ambitionen auf eine Spitzenplatzierung eindrucksvoll unterstrichen.

Vier Teams auf drei Punkte: Spannung im Mittelfeld

Einen heißen Fight verspricht nach aktuellem Stand der Kampf um die Plätze fünf und sechs - die letzten Plätze, die zu den Play-offs führen. Dort stehen derzeit die Fürther und der SV Darmstadt 98 mit jeweils 59 Punkten - die Verfolger aber sind in Schlagdistanz.

Denn auch der 1. FC Heidenheim 1846 (58) und die TSG Hoffenheim (56) sowie dahinter Eintracht Frankfurt (53) und Hertha BSC (52) würden gerne noch ein Wörtchen mitreden. Die beste Ausbeute verbuchten diesmal Hoffenheim und Darmstadt.

Während die TSG vor dem Remis gegen Leipzig ein 9:0 gegen Regensburg geholt hatte, fuhren die "Lilien" zwei Siege ein. Insbesondere dank der Einzelerfolge von Arti 'artyis' Zeqiri, der zudem einmal im Doppel mit Marcel 'DonChap28' Deutscher siegte, gab es insgesamt zwölf Punkte für Darmstadt.

Trendwende? Hertha schlägt Titelverteidiger

Vorerst gestoppt ist der Absturz von Hertha BSC. Die Hauptstädter waren in den vergangenen Wochen bis auf Platz elf durchgereicht worden und verloren die Top 6 damit aus den Augen. Im Duell mit Titelverteidiger Heidenheim könnte es nun den Befreiungsschlag gegeben haben.

Eren 'ErenPyrz030' Poyraz sicherte seinem Team in Einzel (3:1 gegen Burak 'burak__may' May) und Doppel (2:1 mit Cihan 'Cihan' Yasarlar gegen Deniel 'Denii10' Mutic und 'burak__may') den Spieltagssieg.

Einzig 'Cihan' (1:2 gegen 'Denii10') hatte das Nachsehen. Allerdings: Im bisherigen Saisonverlauf standen die Berliner noch nie auf einem Play-off-Platz, weitere Leistungssteigerungen in den kommenden Wochen sind also nötig, soll es mit der Endrunden-Teilnahme klappen.

Nürnberg verteidigt vierten Platz

Deutlich besser steht der 1. FC Nürnberg da, der in der laufenden Saison nie schlechter als Platz vier rangierte. Am Mittwoch hielten die Franken ihre Verfolger abermals auf Distanz und dürfen sich derzeit sogar über ein Neun-Punkte-Polster auf Rang fünf freuen.

Besonders wichtig war das Remis gegen Heidenheim: Antonio 'AntonioRadelja' Radelja holte ein 3:0 gegen 'Denii10', einen weiteren Zähler gab es im 2vs2 für 'AntonioRadelja' und Yannick 'klastocky' Grum beim 0:0 gegen 'Denii10' und 'burak__may'.

Anschließend ließen die Nürnberger ein 6:3 gegen den Tabellenvorletzten aus Mainz folgen, bei dem 'klastocky' mit Siegen in Einzel (2:1 gegen Max 'Kuchinter' Winter) und Doppel (5:0 mit 'AntonioRadelja' gegen Fynn 'Fynn_x10' Demmer und 'Kuchinter') die entscheidende Rolle spielte.

Hannover hält Bremen auf Distanz

Aus vier Pünktchen Vorsprung für Hannover 96 in der Nord-West-Division sind am Dienstag immerhin fünf geworden. Jeweils nur einmal im Einsatz waren diesmal die Niedersachsen und ihr erster Verfolger, der SV Werder Bremen.

Dabei holte Bremen mit dem 6:3 gegen den VfL Wolfsburg zwar die bessere Ausbeute gegenüber Hannovers 4:4 gegen den SC Paderborn. Der Tabellenführer aber hatte zuvor durch Riad 'H96_Riad' Fazlija und Jannik 'H96_Jannik' Berg eines der Nachhol-Doppel gegen Wolfsburg (1:0) sowie Hansa Rostock (1:2) gewonnen und dank drei Punkte den Vorsprung auf Werder minimal ausgebaut.

'FCH_Henning' und 'levyfinn' lassen Hansa jubeln

Team der Stunde bleibt im Nordwesten der FC Hansa Rostock, der sich als Tabellenvierter auf Kurs in Richtung der Play-offs befindet. Entscheidend für einen rundum gelungenen Abend war insbesondere das starke Doppel.

Nicht nur im Nachholspiel gegen Hannover triumphierten Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck, sondern auch in den Partien gegen Kiel und Wolfsburg, die ihr Team mit 7:1 respektive 5:2 gewann. Der einzige Einzelsieg des Abends ging auf das Konto von 'FCH_Henning', der Kiels Cihat 'Cihat_6161' Korkmaz mit 5:2 schlug.

Nur 'TheStrxngeR' siegt: Köln auf Platz sechs

Nach unten zeigt dagegen die Formkurve des 1. FC Köln. Für die Kölner ging es in den vergangenen Wochen von Rang drei auf Platz sechs. Am Dienstagabend hoffte das Team um Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos vergeblich auf den siebten Saisonsieg und musste sich mit zwei Unentschieden zufriedengeben.

Sowohl gegen Paderborn als auch den FC Schalke 04 gab es ein 4:4 und somit insgesamt acht Punkte. Für beide Dreier war 'TheStrxngeR' verantwortlich, der sich gegen Paderborns Fabian 'Borchi' Hüvel und Schalkes Serhat 'Serhatinho' Öztürk je mit 2:1 behauptete. Aktuell hat Köln nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Siebten Bochum, allerdings auch nur einen Zähler Rückstand auf Gladbach auf Platz sechs.

Zweimal 6:3: St. Pauli schöpft neue Hoffnung

Zwei beeindruckende Ausrufezeichen setzte unterdessen der FC St. Pauli. Nachdem das Team in den Vorwochen weit entfernt von den Play-off-Rängen gestanden hatte, schöpfte es am Dienstag nun neue Hoffnung.

Zwei Spitzenteams bezwangen die St. Paulianer: Sowohl im Stadtderby gegen Hamburg als auch gegen Borussia Mönchengladbach gab es einen 6:3-Erfolg - und damit eine Menge Rückenwind für die kommenden Wochen.

In beiden Partien siegreich war das Doppel aus Kamal 'fcsp_kamal' Kamboj und Mustafa 'fcsp_musti' Cankal, deren Team nun noch sechs Punkte hinter dem sechsten Platz steht. In der vergangenen Woche hatte St. Pauli zudem das Nachhol-Duell gegen Bochum mit 6:3 gewonnen.

Fünf Punkte: Leverkusen nur noch Achter

Gleich fünf Unentschieden fuhr Bayer 04 Leverkusen ein, kommt mit den daraus resultierenden fünf Pünktchen aber nicht in der Tabelle voran. Zu Saisonbeginn hatte die Werkself noch im Spitzenfeld mitgemischt, seitdem allerdings geht es stetig bergab - inzwischen sogar bis auf Platz acht.

Gegen Schalke musste Leverkusen ein 2:5 quittieren, da Fabian 'B04_Dubzje' De Cae mit 1:6 gegen 'Serhatinho' unterlag. Gegen Bochum reichten dann drei Remis immerhin zum 3:3, wodurch der Rückstand auf die sechstplatzierten Kölner nun vier Punkte beträgt.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.