VBL: Leipzig kriselt, Ingolstadt übernimmt die Spitze

Einen erneuten Führungswechsel hat es am fünften Doppelspieltag der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship gleich in beiden Staffeln gegeben.

Erst seit dieser Saison ist der FC Ingolstadt wieder in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor dabei, mischt aber Woche für Woche die Liga auf. Einen vorläufigen Höhepunkt hat das Comeback der Schanzer am Dienstagabend erfahren: Am fünften Doppelspieltag der Saison sicherte sich das Team zwei weitere Siege und übernahm damit erstmals die Tabellenführung in der Süd-Ost-Division.

Aktuell steht Ingolstadt einen Punkt vor der SpVgg Greuther Fürth und fünf Zähler vor dem bisherigen Spitzenreiter RB Leipzig. Zunächst hatten die Oberbayern am Dienstag den SSV Jahn Regensburg mit 5:2 besiegt, im Anschluss gab es gegen den SV Darmstadt 98 dasselbe Ergebnis. Der letztlich entscheidende Sieg ging jeweils auf das Konto von Timo 'TimoX' Siep an der PlayStation 5.

RB aus dem Rhythmus gekommen

Ausschlaggebend für den Ingolstädter Gipfelsturm waren die Patzer der Leipziger. Ausgerechnet gegen das bisherige Schlusslicht Eintracht Frankfurt kam RB mit 1:7 unter die Räder, anschließend mussten sich die Sachsen mit einem 4:4 gegen den FC Augsburg begnügen. Erst in der Vorwoche hatte Leipzig die erste Saisonniederlage erlitten.

Der einzige Sieg des Tages war Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin vergönnt, der Augsburgs Lukas 'LukasR18' Rathgeb mit 2:0 schlug. Daher mussten die Leipziger in der Tabelle neben Ingolstadt auch die SpVgg Greuther Fürth passieren lassen, die zwölf der 18 möglichen Punkte sammelte.

Sowohl gegen den SV Darmstadt als auch gegen den SSV Jahn Regensburg holten die Mittelfranken ein 6:3 und damit die Saisonsiege Nummer fünf und sechs. In beiden Partien zeigte sich das Doppel aus Christian 'xImpact10' Judt und Ramazan 'El17rambo' Elmas von seiner besten Seite.

Sandhausen klettert, Berlin stürzt ab

Einen gewaltigen Sprung in der Tabelle hat der SV Sandhausen hingelegt, der sich auf Platz sieben verbesserte und damit plötzlich sogar die Playoff-Plätze im Visier hat. Ausschlaggebend dafür war der überzeugende Sieg gegen den 1. FC Heidenheim: Gleich mit 7:1 setzte sich Sandhausen gegen den amtierenden Meister durch, da Luca 'Skandalesi111' Alesi (gegen Deniel 'Denii10' Mutic) und David 'Dave' Queck (gegen Burak 'burak__may' May) ihre Einzel jeweils mit 2:0 gewannen.

Im Doppel zwischen 'Dave' sowie Francesco 'Bajazzo_07' Mazzei und 'Denii10' sowie 'burak__may' gab es dann ein 1:1. Zuvor hatte sich Sandhausen mit 4:4 von der TSG Hoffenheim getrennt, mit dem identischen Ergebnis war das Parallelspiel zwischen Heidenheim und dem 1. FSV Mainz 05 geendet.

Abgestürzt ist hingegen Hertha BSC, die Hauptstädter finden sich nach dem zehnten Spieltag nur noch auf dem zehnten Tabellenplatz wieder. Nachdem das Team in der Vorwoche mit elf Punkten geglänzt hatte, gab es diesmal nur vier weitere Zähler. Sowohl dem 1. FC Nürnberg als auch dem 1. FSV Mainz 05 unterlag die Hertha mit 2:5.

Ein rabenschwarzer Abend war es vor allem für Cihan 'Cihan' Yasarlar, der Nürnbergs Antonio 'AntonioRadelja' Radelja mit 0:8 und dem Mainzer Fynn 'Fynn_x10' Demmer mit 1:2 unterlag. Die weiteren vier Partien endeten jeweils remis. Eintracht Frankfurt hat den letzten Platz dank des Coups gegen Leipzig verlassen, im Anschluss setzten sich die Hessen auch gegen den 1. FC Nürnberg mit 7:1 durch. Neues Schlusslicht ist der SSV Jahn Regensburg.

Hannover zurück an der Tabellenspitze

Neu an der Spitze der Nord-West-Division steht Hannover 96: Die Niedersachsen bestätigten die starken Leistungen aus den vergangenen Wochen und belohnten sich mit der Rückkehr auf den ersten Tabellenplatz. Bereits nach dem fünften Spieltag hatte 96 kurzzeitig auf Rang eins gestanden.

Auf ein 7:1 gegen den FC St. Pauli ließ Hannover am Dienstag ein 5:2 gegen den FC Schalke 04 folgen und zog damit an der Konkurrenz vorbei. Schlüsselspieler von 96 ist und bleibt Riad 'H96_Riad' Fazlija: Mit zwei Einzelsiegen und einem Erfolg im Doppel war er erneut der Matchwinner seines Teams und ist mit nun elf Siegen der erfolgreichste Spieler der Liga.

Relativ bescheiden blieb dagegen die Ausbeute des bisherigen Tabellenführers. Borussia Mönchengladbach musste sich mit sieben weiteren Punkten begnügen und stürzte daher vom ersten auf den vierten Platz ab. War das 6:3 gegen den VfL Bochum noch vielversprechend, gab es anschließend eine 1:7-Klatsche gegen den VfL Wolfsburg.

Eleftherios 'bmg_lefti' Ilias (1:1 gegen Khalid 'khalidgrl03' Gürel) verhinderte an der Xbox die Höchststrafe. Zuvor hatte 'bmg_lefti' gegen Bochum einen Sieg geholt, auch Yannick 'bmg_jeffryy' Reiners war gegen den VfL erfolgreich. Mit nun vier Punkten Rückstand auf Hannover bleibt die Tabellenspitze für Gladbach in Reichweite, je nur ein Punkt trennt das Team von den Plätzen zwei und drei.

6:3 gegen Werder: HSV gewinnt Nordderby

Weiterhin in der Erfolgsspur befindet sich der Hamburger SV, zwölf Punkte sammelten die Hanseaten am Dienstag und verbuchten zudem einen Prestigeerfolg: Im Nordderby gegen den SV Werder Bremen fuhr der HSV ein 6:3 ein. In den Einzeln sorgten Thore 'HSV_Thore' Hansen (2:1 gegen Max 'Diviners' Gröne) und Steffen 'Funino' Pöppe (3:1 gegen Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad) für den Erfolg.

Im Doppel gewannen dann die Bremer 'PredatorFIFA' und 'Diviners' mit 3:1 gegen Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk und 'Funino'. Auch in der ersten Partie des Abends gegen Hansa Rostock hatte Hamburg ein 6:3 geholt, Bremen gewann zeitgleich das Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 7:1. Damit stehen die beiden Nordrivalen nun punktgleich auf den Plätzen zwei und drei.

Den ersten Saisonsieg durfte unterdessen Holstein Kiel bejubeln, mit 6:3 setzte sich das Team gegen den 1. FC Köln durch. Zwar kam Marvin 'karpfenlive' Schmidt-Tychsen mit 3:7 gegen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos unter die Räder, die weiteren beiden Matches gingen aber an die Kieler.

Cihat 'Cihat_6161' Korkmaz schlug Denis 'Denis' Müller mit 3:0, im Doppel stellten schließlich 'Cihat_6161' und 'karpfenlive' durch ihr 2:1 gegen 'Denis' und 'TheStrxngeR' den Mannschaftserfolg sicher. Köln verpasste damit den möglichen Sprung auf einen Playoff-Platz und liegt als Siebter drei Punkte hinter Bayer 04 Leverkusen auf Rang sechs. Die erste Partie des Abends hatte der FC mit 5:2 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen.

