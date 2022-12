VBL: KSC verpflichtet 'DonChap' als Gube-Nachfolger

PHIRONIX eSports, das VBL-Team des KSC, hat den gesuchten Nachfolger für Andreas 'Andy' Gube gefunden. Marcel 'DonChap' Deutscher komplettiert die Badener in der Rückrunde.

Damit gelingt dem neu in die Virtual Bundesliga (VBL) eingestiegenen Vertreter des Karlsruher Zweitligisten die Verpflichtung eines weiteren erfahrenen Profis. Zuletzt agierte Deutscher im Trikot des SV Darmstadt, zog in der vergangenen VBL-Saison für die Lilien gar ins Grand Final ein. Nicht die erste Endrundenteilnahme von 'DonChap', der es bereits 2019 in das Einzelfinale der deutschen FIFA-Meisterschaft geschafft hatte.

Ein Routinier folgt auf den nächsten

Nun soll der Routinier seine Qualitäten beim virtuellen KSC einbringen. Dieser hatte nach der Vertragsauflösung mit Andreas 'Andy' Gube vergangene Woche einen neuen Spieler gesucht. Gube war nach seinem Abschied von Eintracht Frankfurt als Führungsspieler verpflichtet worden. 12 Spieltage ohne einen einzigen Einsatz später endete die Zusammenarbeit dann jedoch früher als geplant.

In Karlsruhe trifft Deutscher auf Lukas 'Sakul' Vonderheide, Khalid 'KhalidGRL10' Gürel und Spielertrainer Kevin 'Kev1n' Reiser. Ob die Badener mit 'DonChap' mehr Erfolg haben, wird sich 2023 zeigen. Erstmals mitwirken könnte der Neuzugang am 11. Januar. Ab 18 Uhr empfängt der KSC die TSG Hoffenheim.