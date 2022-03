VBL: Kopf-an-Kopf-Showdown um Play-offs und Staffelsiege

Ein Herzschlagfinale ist am letzten regulären Doppelspieltag der VBL Club Championship zu erwarten, es geht um die Play-offs und die Platzierungen.

Für zahlreiche Teams der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor geht es am letzten Hauptrunden-Doppelspieltag noch mal um alles. Insbesondere der Kampf um die ausstehenden Play-off-Tickets verspricht Spannung bis zum Schluss.

Besonders eng geht es in der Süd-Ost-Division zu: Die Plätze vier und sieben werden aktuell durch nur vier Punkte getrennt - selbst der 1. FC Nürnberg, der im Saisonverlauf nie schlechter als Rang vier notierte, darf sich noch nicht sicher fühlen.

Einen großen Vorteil wissen die Franken neben ihrer aktuellen Platzierung aber auf ihrer Seite: Gegen die TSG Hoffenheim und die SpVgg Greuther Fürth hat es Nürnberg am Mittwochabend selbst in der Hand, zwei direkte Verfolger auf Abstand zu halten.

Versöhnlicher Abschluss für Hertha?

Besonders spannend wird es für Hertha BSC. Die Hauptstädter stehen aktuell nur auf Rang sieben, würden nach derzeitigem Stand also die Endrunde verpassen. Findet der Schlingerkurs von Cihan 'Cihan' Yasarlar & Co. mit bisherigen Platzierungen zwischen den Rängen 6 und 13 einen versöhnlichen Abschluss?

Die Entscheidung fällt in den Partien gegen Frankfurt und Regensburg, in denen die Hertha (93) möglichst viele Punkte braucht, um mindestens eines der besser platzierten Teams aus Hoffenheim (93), Augsburg (94) und Nürnberg (97) zu überholen.

Zwei hohe Hürden für Ingolstadt

Ein Fotofinish ist ebenfalls an der Spitze zu erwarten - mit völlig unvorhersehbarem Ausgang. Während für den Tabellenführer FC Ingolstadt 04 der derzeitige Zwei-Punkte-Vorsprung spricht, scheint RB Leipzig beim Blick auf die Ansetzungen die besseren Karten zu haben.

Während es die Leipziger, bei denen Wunderkind Anders 'Anders' Vejrgang in der Vorwoche ein vielversprechendes Debüt gegeben hat, mit Sandhausen und Darmstadt zu tun bekommen, geht es für Ingolstadt gegen Hoffenheim und im Featured Match gegen Heidenheim.

"Schwierige Gegner" habe der Konkurrent, sagte Leipzigs 'RBLZ_GAUCHO' im Vorfeld der VBL: "Ich denke, wir haben alle Chancen, die Situation noch umzudrehen."

Vergoldet Rostock den Endspurt?

Noch ein wenig enger geht es an der Spitze der Nord-West-Division zu, in der der SV Werder Bremen und Hansa Rostock durch nur einen Punkt getrennt werden. Mit einem 18-Punkte-Abend hatte sich Rostock in der Vorwoche noch einmal in die Nähe der Spitze katapultiert und Klarheit im Play-off-Rennen geschaffen.

Mit Siegen gegen Schalke und Hannover könnte es am Dienstag sogar den Sprung an die Spitze geben für den VBL-Debütanten um Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Bremen trifft unterdessen auf Bochum und - zum Abschluss des Abends - auf Paderborn.

Köln ist zum Zusehen gezwungen

Einer Zitterpartie sieht der 1. FC Köln entgegen, denn der Sieben-Punkte-Vorsprung auf Platz sieben sieht nur auf den ersten Blick komfortabel aus: Die Kölner treten nur noch einmal an - ab 18 Uhr gegen Hamburg - können am Dienstag also maximal neun Punkte einfahren.

Anschließend sind die Geißböcke zum Zusehen und Bangen verdammt. Auf den perfekten Abend hoffen die Verfolger Schalke (7 Punkte Rückstand), Bochum (8) und Gladbach (11), um die Kölner möglicherweise noch abzufangen.

Hannover will Restzweifel beseitigen

Deutlich besser ist die Situation für den Hamburger SV und den FC St. Pauli: Beide stehen derzeit im Spitzensextett und haben die Endrunden-Teilnahme folglich in eigener Hand. Hamburg trifft nach der Partie gegen Köln noch auf Wolfsburg; St. Pauli tritt gegen Wolfsburg und Bochum an.

Auf ein versöhnliches Hauptrunden-Ende hofft Hannover: Das Team um Riad 'H96_Riad' Fazlija hatte acht Spieltage in Folge den ersten Platz belegt, stürzte dann aber ab. Als Tabellendritter mit zehn Punkten Vorsprung auf Rang sieben fehlen den Niedersachsen nur noch wenige Zähler, um die Restzweifel an der Play-off-Teilnahme zu beseitigen.