VBL: Kopf-an-Kopf-Rennen in Süd-Ost spitzt sich zu

RB Leipzig und der SV Werder Bremen haben ihre Tabellenführungen in der VBL Club Championship verteidigt - in Division Süd-Ost spitzt sich der Zweikampf zu.

'Hensoo' & Co. haben Platz zwei in Süd-Ost zurückerobert. FC Ingolstadt 04

Ingolstadt-Ausrufezeichen gegen Augsburg

Nur ein Pünktchen hat dem FC Ingolstadt am zehnten Doppelspieltag der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor zur Rückkehr an die Spitze der Süd-Ost-Division gefehlt - mit insgesamt 14 Zählern legten die Schanzer allerdings auch so einen bärenstarken Mittwochabend hin.

Der Tabellenzweite überrollte den SV Sandhausen beim 9:0 mit 12:1 Toren, anschließend gelang beim 5:2 gegen den FC Augsburg ein dickes Ausrufezeichen. Im Einzel trennten sich die Spieler jeweils remis.

Ehe es im Doppel dann einen Sieger gab. Das Ingolstädter Gespann bezwang die Bedercke-Brüder. Damit jagt Ingolstadt den Augsburgern den zweiten Tabellenplatz ab und hat nun sogar zehn Punkte Vorsprung auf die Schwaben.

Neun von neun: Leipzig bleibt vorne

Nur einmal war RB Leipzig am Mittwoch gefordert und lief daher Gefahr, den ersten Tabellenplatz zu verlieren. Am Ende wurde es eine Punktlandung: Gegen Nürnberg gelang den Sachsen ein fulminanter 9:0-Erfolg, durch den sie punktgleich mit Ingolstadt sind und weiterhin an der Spitze liegen.

Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin holte ein 3:0 gegen Antonio 'AntonioRadelja' Radelja, Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes ließ ein 1:0 gegen Yannick 'klastocky' Grum folgen, im 2vs2 dieser vier Spieler ging der Sieg mit 3:0 ebenfalls an Leipzig. RB ließ zündete damit bereits die vierte 9er-Bombe in dieser Spielzeit.

Hertha steht erstmals in den Top 6

Wundertüte der Staffel bleibt Hertha BSC: Sechsmal in Folge war den Hauptstädtern zwischenzeitlich kein Sieg gelungen, aktuell befindet sich das Team aber auf dem Durchmarsch. Dank des 7:1 gegen Augsburg und des 6:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth schoben sich 'Cihan' & Co. auf Platz sechs vor und damit zum ersten Mal in dieser Saison auf einen Play-off-Platz.

Erfolgsgarant gegen Augsburg war Eren 'ErenPyrz030' Poyraz mit Siegen im Einzel sowie Doppel, gegen Fürth sorgten wiederum Cihan 'Cihan' Yasarlar und Christoph 'Chrissi291' Strietzel in den Einzeln für die Punkte.

Hoffenheim hat noch ein Ass im Ärmel

Hinter der Hertha drängeln sich weiterhin die Verfolger, die Plätze sechs und neun werden aktuell durch nur sechs Punkte getrennt. In der Pole-Position unter dem Verfolgertrio liegt die TSG 1899 Hoffenheim, die sogar noch ein Ass im Ärmel hat.

Denn: Die Doppel-Partien mussten verschoben werden. Sollte die TSG beide Partien gewinnen, würde sie der Hertha den sechsten Platz noch abluchsen. Die Einzel liefen ordentlich für die Sinsheimer: Jan-Luca 'Bassinho' Baß und Fabrice 'whiteezz05' Weiß holten ein 6:0 gegen Fürth und ein 1:4 gegen Eintracht Frankfurt.

'Denii10' und 'burak__may' nicht zu schlagen

Punkthungrigstes Team des Tages war der 1. FC Heidenheim. Erst in der Vorwoche war der Titelverteidiger bis auf Platz neun abgestürzt, mit 16 der 18 möglichen Punkte führte der Weg nun wieder in die entgegengesetzte Richtung.

Als Tabellenfünfter liegt Heidenheim aktuell fünf Zähler vor Rang sieben. Deniel 'Denii10' Mutic und Burak 'burak__may' May brillierten mit einem 9:0 gegen Frankfurt, anschließend gab es ein 7:1 gegen Regensburg.

Während 'burak__may' auch in dieser Begegnung zwei Siege im Einzel und im Doppel einfuhr, musste sich Simon 'harterschuss22' Zügel mit einem 1:1 gegen Leon 'leonk_twitchtv' Kipry begnügen.

Werder macht kurzen Prozess im Spitzenspiel

Erst in der Vorwoche hatte sich der SV Werder Bremen den ersten Platz in der Nord-West-Division gesichert, nach dem zehnten Doppelspieltag darf sich der zweimalige Meister nun bereits über einen Elf-Punkte-Vorsprung freuen. Im Spitzenspiel gelang den Hanseaten ein verlustpunktfreier Erfolg gegen Hannover 96.

Noch größer hätte der Bremer Vorsprung durch das 2:5 von Hannover gegen Köln werden können. Auch Werder musste sich gegen Rostock aber mit einem 2:5 begnügen. Bei 96 kam Riad 'H96_Riad' Fazlija, jüngst zum "Top-Performer der Hinrunde" gewählt, nicht zum Einsatz.

Hanse-Teams sitzen Hannover im Nacken

Durch Hannovers Zwei-Punkte-Abend schoben sich die Verfolger wieder näher an Platz zwei heran: allen voran der Hamburger SV und der FC Hansa Rostock, die nur noch je vier Zähler hinter den Niedersachsen stehen.

Rostock hatte vor dem Erfolg gegen Bremen ein 4:4 gegen Paderborn geholt, während es für den HSV insgesamt acht Punkte gab. Sechs davon gingen auf das Konto von Steffen 'Funino' Pöppe: Zunächst schoss er die Hamburger an der Xbox zu einem 5:2 gegen Kiel, anschließend gelang ihm auch beim 3:6 gegen Leverkusen ein Sieg.

'Hasoo' glänzt, Schalke auf Platz fünf

Kein Vorbeikommen hat es am Dienstag an Hasan 'Hasoo' Eker gegeben. Viermal trat der Schalker an, viermal legte er den Controller als Sieger beiseite und sorgte damit für einen mächtigen Satz der Königsblauen in der Tabelle.

Mit insgesamt 13 Punkten verbesserte sich Schalke um fünf Plätze und steht als Fünfter erstmals seit dem ersten Spieltag wieder auf den Play-off-Rängen. Gegen Wolfsburg holte S04 ein 7:1, gegen St. Pauli ein 6:3. Neben den zwei Einzelsiegen von 'Hasoo' steuerte Julius 'Juli' Kühle einen Punkt im Einzel bei, zusammen gewannen beide zudem die Doppel.

'marc_ldw23' beschert Bayer sieben Punkte

Nach unten zeigt dagegen weiterhin die Formkurve von Bayer 04 Leverkusen. Zwar gelang mit dem 6:3 gegen Hamburg ein Überraschungserfolg, zuvor allerdings hatten sich Fabian 'B04_Dubzje' De Cae & Co. mit 1:7 gegen St. Pauli geschlagen geben müssen.

Die sieben Punkte reichten nicht, um den zehnten Platz zu verlassen - zuletzt in den Top 6 hatte Bayer nach dem elften Spieltag gestanden. Lichtblick war diesmal Marc 'marc_ldw23' Landwehr, der gegen Hamburg in Einzel und Doppel für zwei Dreier sorgte und gegen St. Pauli immerhin für einen Zähler durch ein 2:2 gegen Kamal 'fcsp_kamal' Kamboj.

Doppel sorgt für Kölner Trendwende

Auf das Doppel war beim 1. FC Köln Verlass: Denis 'Denis' Müller und Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos traten zweimal gemeinsam an und sicherten ihrem Team jeweils wichtige Punkte und den Sieg. Zunächst gab es ein 2:1 gegen die Gladbacher Yannick 'bmg_jeffryy' Reiners und Eleftherios 'bmg_lefti' Ilias zum 5:2-Derbysieg der Kölner.

Anschließend folgte ein 3:0 gegen 'H96_Jannik' und 'H96_Can' zum 5:2 gegen Hannover. Die Trendwende für den FC könnte damit geschafft sein, zuvor schließlich war dem Team nur ein Sieg in acht Partien gelungen. Mit drei Punkten Rückstand auf St. Pauli bleibt Köln als Siebter in Schlagdistanz zu den Play-off-Rängen.

