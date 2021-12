VBL: Köln, RB & Co. - was machen die 'Dr. Erhano'-Favoriten?

Erhan 'Dr. Erhano' Kayman hat zum Saisonstart der VBL Club Championship seine Favoriten nach Divisionen benannt - wir blicken auf das bisherige Abschneiden.

Je drei Favoriten hatte sich 'Dr. Erhano' vor der Saison in den beiden Divisionen herausgepickt. DFL

Aufgrund diverser personeller Änderungen waren die Kräfteverhältnisse in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor vor der laufenden Spielzeit schwer einzuschätzen. Unser Kolumnist und Experte Erhan 'Dr. Erhano' Kayman hat sich dennoch auf Prognosen eingelassen - und dabei die eine oder andere Punktlandung hingelegt.

Der ehemalige FIFA-Profi und deutsche Meister prophezeite den Ex-Kollegen vom SV Werder Bremen nach einer schwachen Saison 2020/21 den Aufschwung. Und mit Neuzugang Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad sowie Nachwuchstalent Max 'Diviners' Gröne stabilisierten sich die Bremer tatsächlich, zur spielfreien Woche belegen sie den dritten Tabellenplatz in der Division Nord-West.

"Wir sind viel kreativer geworden", stellt Michael 'MegaBit' Bittner im kicker eSport-Gespräch fest. "Wir schießen sehr viele Tore und hätten sogar noch mehr Spiele gewinnen können. Man merkt uns das spielerische Potenzial an, jetzt gilt es konstant zu bleiben." Der Routinier sieht Werder auf einem guten Weg in die Finals - dort allerdings könne alles passieren: "Da muss die Tagesform stimmen, aber darauf arbeiten wir noch ein halbes Jahr hin."

Bochum und Köln auf Rhythmussuche

Ebenfalls weit oben auf dem Zettel hatte 'Dr. Erhano' im Nordwesten den 1. FC Köln und den VfL Bochum, die jedoch bislang beide hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Kölner sind derzeit Tabellensiebter, der VfL ist nach einer Leistungssteigerung zuletzt immerhin Fünfter. Gerade die Bochumer waren nach den Star-Transfers um Benedikt 'BeneCR7x' Bauer und Koray 'KKoray_' Kücükgünar hoch gehandelt worden.

"Der Modus ist nicht gut, das kann die ganze Liga bezeugen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn gerne spielt." Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin

Nur ein Gesamtsieg aus den ersten fünf Begegnungen belegt den schwachen Auftakt, in der zweiten Hälfte der Hinrunde zeigt das Formbarometer bisher aber nach oben. Die "Geißböcke" wiederum warteten in den vergangenen Wochen mit Inkonstanz auf, auf Siege folgten fast immer Niederlagen - zu wenig für den Anspruch des Teams, das vor dem Saisonstart den Titelgewinn als Zielvorgabe ausgerufen hatte.

"Wir wissen alle, dass wir unter unseren Möglichkeiten gespielt haben", sagt Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos. "Wir wissen aber auch, woran es liegt, und wollen das verbessern."

Während die Kölner und die Bochumer ihrer Favoritenrolle bislang also nicht gerecht werden, überzeugen zwei weniger stark eingeschätzte Teams aus dem Norden: Hannover 96 und der Hamburger SV führen die Tabelle an, mit diesem Bild hätten wohl nur die wenigsten gerechnet.

Leipzig kriselt, Ingolstädter Traum-Comeback

Für die Staffel Nord-West hatte 'Dr. Erhano' noch den Dreikampf prognostiziert, in Division Süd-Ost fiel seine Einschätzung eindeutig aus: "RB Leipzig wird Erster", legte er sich fest. Zur spielfreien Woche liegt RBLZ Gaming jedoch fünf Punkte hinter der Spitze auf Rang drei, was der jüngsten Minikrise anzukreiden ist. In den letzten drei Duellen gelang RB kein Gesamtsieg, die Sachsen holten lediglich sechs Zähler.

Einen Grund zur Anpassung sieht der amtierende FIFA-Einzelmeister Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin aber nicht: "Ich glaube nicht, dass wir etwas ändern müssen, oder dass etwas falsch läuft." Stattdessen macht er auch den 90er-Modus von FIFA 22 verantwortlich für die abhandengekommene Dominanz. "Der Modus ist nicht gut, das kann die ganze Liga bezeugen", sagt 'RBLZ_UMUT'. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand ihn gerne spielt."

Als weitere Favoriten der Division Süd-Ost hatte 'Dr. Erhano' den FC Ingolstadt und die TSG Hoffenheim angeführt - er hätte mit seinen Einschätzungen nicht weiter auseinanderliegen können. Die "Schanzer" mit den prominenten Neuzugängen Timo 'TimoX' Siep und Philipp 'Eisvogel' Schermer starten direkt in ihrer Comeback-Saison nach Drittliga-Abstieg und DFL-Absenz richtig durch.

Hoffenheim erst mit einem Gesamtsieg

Ingolstadt führt das Tableau mit 49 Punkten vor den ebenfalls überraschend starken Fürthern (48 Punkte) an, beeindruckt hatten vor allem das 6:3 im - aus heutiger Sicht - Spitzenspiel des ersten Spieltags gegen besagte "Kleeblätter" und das 9:0 gegen Hertha BSC. Der Zweitligist ist innerhalb von wenigen Wochen von der großen Unbekannten zum Titelkandidaten aufgestiegen - nicht nur im Südosten.

Ganz anders Hoffenheim: Nach dem starken Debüt 2020/21 inklusive Finals-Einzug enttäuscht die TSG bislang, der elfte Tabellenplatz liegt deutlich unterhalb der eigenen Ambitionen. Zum Saisonstart machten die Kraichgauer ihrem Ruf als Unentschieden-Könige alle Ehre, vier Begegnungen in Folge endeten remis. Im Anschluss gelang erst ein einziger Sieg (5:2 gegen Mainz), schwächer schnitten bislang nur Frankfurt und Regensburg ab.

Das Fazit zum Favoritencheck unseres 'Dr. Erhano' fällt somit gemischt aus: Mit Ingolstadt und Bremen bewies er das richtige Näschen, Köln und Hoffenheim sind aktuell weit von der antizipierten Qualität entfernt. Gewonnen ist noch nichts, verloren allerdings auch nicht: Selbst die schwach gestarteten Hoffenheimer liegen lediglich acht Punkte hinter den Playoff-Rängen - nur zwei Spieltage können vieles durcheinanderwürfeln.

