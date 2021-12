VBL: Ingolstadt und Hannover überwintern als Tabellenführer

Am letzten Doppelspieltag der VBL Club Championship im Jahr 2021 haben der FC Ingolstadt 04 und Hannover 96 die Tabellenführung jeweils verteidigt.

Dank der prominenten Neuzugänge bleibt die Rückkehr des FC Ingolstadt in die Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor ein Triumphzug. Nachdem das Team vor zwei Wochen die Tabellenspitze im Süd-Osten übernommen hatte, verteidigte es diese am sechsten Doppelspieltag mit 14 der möglichen 18 Punkte.

Matchwinner beim 9:0 gegen den 1. FSV Mainz 05 und dem 5:2 gegen die TSG Hoffenheim war 'Eisvogel': Philipp Schermer feierte jeweils an der Xbox einen Erfolg - gegen Hoffenheims Jan-Luca 'Bassinho' Baß gar mit 8:1 - und holte zudem vier weitere Punkte im Doppel mit Timo 'TimoX' Siep.

18 Punkte! Leipzig meldet sich furios zurück

RB Leipzig sitzt den Ingolstädtern allerdings im Nacken, nach der jüngsten Krise meldeten sich die Sachsen am Mittwoch mit einem Paukenschlag zurück. Sowohl Fürth als auch der SV Sandhausen wurden mit 9:0 abgefertigt, sodass RB mit einem Punkt Rückstand auf Platz eins in die Pause geht. Überragend war die Form von Routinier Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes, der zehn Tore in seinen beiden Einzeln erzielte und sich angesichts von acht Treffern auch im Doppel mit 'RBLZ_UMUT' bestens aufgelegt zeigte.

Auferstehung beim Meister: 14 Zähler für Heidenheim

Ein versöhnliches Ende hat das Jahr für den 1. FC Heidenheim 1846 genommen, nach dem Schlingerkurs der vergangenen Wochen zeigte sich der Titelverteidiger gut erholt und sammelte 14 weitere Punkte. Deniel 'Denii10' Mutic und Burak 'burak__may' May blieben ungeschlagen, gewannen zunächst mit 5:2 gegen Hoffenheim und anschließend mit 9:0 gegen den SV Darmstadt 98, womit Heidenheim an den Hessen auch in der Tabelle vorbeigezogen und nun Sechster ist.

Fürth geht im Derby unter

Die komplette Demontage erlebte dagegen die SpVgg Greuther Fürth, die nicht nur gegen Leipzig mit 0:9 unter die Räder kam, sondern im Anschluss auch - besonders ärgerlich für die Fürther - im Derby gegen den 1. FC Nürnberg. Damit musste die Spielvereinigung den Lokalrivalen auch in der Tabelle passieren lassen: Fürth steht auf Platz fünf, der FCN geht als Dritter in die Weihnachtspause, die übrigens am 11. respektive 12. Januar 2022 endet.

Zweimal 4:4: Bei Hertha ist die Luft raus

Mit dem Coup gegen Leipzig hatte Hertha BSC zu Beginn des Monats für Schlagzeilen gesorgt, der 7:1-Triumph scheint dem Team aus der Hauptstadt allerdings nicht bekommen zu sein. Nachdem es bereits am vergangenen Spieltag bergab gegangen war, mussten sich die Berliner zum Jahresausklang nun gegen Sandhausen und Eintracht Frankfurt jeweils mit einem 4:4 begnügen. Immerhin: Im Doppel präsentierte sich die Hertha stark, Tom 'Biss0__23' Bismark und Eren 'ErenPyrz030' Poyraz gewannen in beiden Partien. Probleme waren im Umkehrschluss natürlich vorwiegend in den Einzelpartien zu beobachten.

'H96_Jannik' schießt 96 zu zwei Siegen

Was Ingolstadt im Südosten ist, ist Hannover 96 in der Nord-West-Division. Schon seit Saisonbeginn spielen die Niedersachsen immer wieder furios auf, am Dienstag verteidigten sie mit 14 Punkten die Tabellenführung und sicherten sich die Herbstmeisterschaft. Matchwinner bei den 7:1-Erfolgen gegen Holstein Kiel und Borussia Mönchengladbach war Jannik 'H96_Jannik' Berg, der jeweils im Einzel an der Xbox und im Doppel mit Riad 'H96_Riad' Fazlija gewann. Apropos 'H96_Riad': Fazlija ist mit 13 Siegen weiterhin der erfolgreichste Spieler der Staffel, divisionsübergreifend ist nur 'RBLZ_UMUT' (14) erfolgreicher.

Nur im Doppel gibt Bremen Punkte ab

Gar noch einen Punkt mehr sammelte am Dienstag der SV Werder Bremen, der sich damit bis auf zwei Zähler an Hannover herangeschoben hat. Nach dem perfekten 9:0 gegen den FC St. Pauli musste Werder lediglich im Doppel gegen den VfL Bochum Punkte abgeben. Die VfL-Neuzugänge Benedikt 'BeneCR7x' Bauer und Justin 'xGodly10' Kampmeier ärgerten Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und Michael 'MegaBit' Bittner. Die Einzel dagegen waren fest in Bremer Hand: Der Ex-Bochumer 'PredatorFIFA' schlug seinen ehemaligen Teamkollegen Alexander 'VfLXander1848' Steinmetz mit 2:1, 'MegaBit' gewann mit 2:0 gegen 'xGodly10'.

Pleite gegen Schalke: HSV verliert Anschluss

Hinter dem Spitzenduo klafft im Nordwesten bereits eine Lücke, zwölf Punkte Vorsprung hat Werder auf den großen Nordrivalen Hamburger SV. Das Team von der Elbe unterlag überraschend mit 3:6 gegen den FC Schalke 04, einzig Steffen 'Funino' Pöppe gelang ein Sieg an der Xbox. Die anschließende Partie des HSV gegen Köln musste krankheitsbedingt ebenso wie das virtuelle Rheinderby des FC gegen Bayer 04 Leverkusen verschoben werden, die Begegnungen sollen am 10. Januar nachgeholt werden.

Paderborn verpasst Befreiungsschlag im Keller

Noch nicht vollständig erholt vom personellen Umbruch hat sich der SC Paderborn 07. Nach den Abgängen unter anderen von 'xGodly10' befinden sich die Ostwestfalen weiterhin im Tabellenkeller, da im Duell mit Schlusslicht Kiel (3:3) nicht der erhoffte dritte Saisonsieg gelang. Zum Spektakel wurde das 5:5 im Doppel zwischen Jannis 'JistenNSQ' Pütz sowie Yannik 'WildStyler' Büscher und Cihat 'Cihat_6161' Korkmaz sowie Marvin 'karpfenlive' Schmidt-Tychsen. Zuvor hatte Paderborn ein 4:4 gegen den VfL Wolfsburg geholt, bei dem 'JistenNSQ' einen 7:0-Triumph an der PlayStation 5 gegen Bastian 'PIPE CREW' Rupsch feierte.

Hansa setzt starke Debütsaison fort

Eine erfolgreiche Debütsaison legt unterdessen der FC Hansa Rostock hin, der zur Winterpause sogar nur einen Punkt Rückstand auf die Playoff-Plätze hat. Die Ausbeute des Teams konnte sich wieder einmal sehen lassen: Beim 5:2 gegen Bochum wurde Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse mit seinem Einzelsieg zum Matchwinner, beim 5:2 gegen Schalke Felix 'zizou7zidane' Limbach.