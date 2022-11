VBL: HSV gewinnt Stadt-Derby, Leipzig kassiert Klatsche, Bochum in der Krise

Am Wochenende wurden die Spieltag drei und vier der Virtual Bundesliga Club Championship gespielt. Während der VfL Bochum weiter sieglos blieb, weiß im Süd-Osten ein Überraschungsteam zu überzeugen.

Gemeint ist damit der SV Sandhausen, der mit nun 10 Zählern als Spitzenreiter in den fünften Spieltag geht. Ein echtes Statement, beendeten die Sandhäuser die vergangene Spielzeit doch auf Rang elf. Der SVS hatte sich zunächst gegen Augsburg durchgesetzt, ehe es den zweiten Sieg des Tages gegen Darmstadt gab.

Zum Matchwinner wurde in beiden Partien David 'Dave' Queck, der im jeweils entscheidenden dritten Spiel die Nerven behielt und 1:0 gegen den Augsburger Haci Umut 'HaciUmut23' Saracoglu sowie 2:1 gegen den Darmstädter Kaan 'XKaan61_' Tuncer gewann.

KSC vergoldet starken Start nicht

Durch den perfekten Doppelspieltag schob sich das Überraschungsteam der ersten vier Spieltage an Titelverteidiger Leipzig vorbei. Souverän in die Saison gestartet, hatten sich die Roten Bullen auch gegen den Karlsruher SC zunächst keine Blöße gegeben: Das Spitzenspiel um die Tabellenführung entschieden die Sachsen in zwei Partien der Best-of-Three-Variation ungefährdet für sich.

Die erste zweier Niederlagen des KSC, der an einem gebrauchten Tag anschließend auch den Augsburgern unterlag und in der Tabelle der Süd-Ost-Division auf Rang sechs zurückfiel.

Titelverteidiger kommt unter die Räder

Einen Rückschlag mussten allerdings auch die Leipziger noch hinnehmen, das zweite Spiel des Tages brachte gegen Mainz überraschend die erste Saisonniederlage. Im eröffnenden Doppel gingen Richard 'Gaucho' Hormes und Umut 'Umut' Gültekin dabei mit 1:6 unter, bevor der amtierende FIFA-Weltmeister Gültekin in einem heißen Duell mit Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi einen Schlagabtausch mit 5:4 gewinnen konnte.

Kollege 'Gaucho' verpasste es dann jedoch in einem nicht minder spannenden Aufeinandertreffen mit Georgios 'PGeorge7' Papatolis, die Partie zu drehen. Der Mainzer setzte sich 3:2 durch, die Rheinländer zogen am direkten Konkurrenten vorbei.

In der Tabelle der Süd-Ost-Division rangiert der FSV aktuell somit einen Punkt hinter Tabellenführer Sandhausen auf Platz zwei, spürt aber den Atem der punktgleichen Sachsen, die sicherlich schnellstmöglich wieder den Status als Klassenprimus einnehmen wollen, im Nacken.

St. Pauli mit Startschwierigkeiten - HSV in der Spur

Im Nord-Westen der VBL war am Wochenende Zeit der Nord-Derbys und -Duelle. Besonders DFBe-Pokal-Champion St. Pauli war gefordert, trafen die Kiezkicker doch zunächst auf Werder Bremen, ehe das Stadtderby gegen den HSV auf dem Programm stand. Zu feiern gab es für die Boys in Brown jedoch nichts. Gegen Bremen war es nach zwei Unentschieden eine weitere enge Angelegenheit gewesen, die Werder-Neuzugang Eleftherios 'Lefti' Ilis mit 3:2 gegen Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj entschied.

Die Ausgangslage vor dem finalen Spiel wiederholte sich anschließend im Stadt-Derby gegen die Rothosen. Zwei Unentschieden hatte es gegeben, das dritte Spiel musste die Entscheidung bringen. Wieder trat auf Seiten St. Paulis Kamboj an, dem der Sieger der kicker eSport Grindweek, Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk, keine Chance ließ. Mit 3:0 schickte Dwelk sein Gegenüber nach Hause und erweiterte den stotternden Start des hoch gehandelten Kiez-Klubs um ein weiteres Kapitel.

Bochumer Negativ-Lauf hält an

Verlängert wurde auch die Sieglos-Serie des komplett umformierten VfL Bochum. Nach zwei Pleiten zum Start gab es im Ruhrpott gegen Topteam Leverkusen zwischenzeitlich einen Achtungserfolg zu vermelden: Ein Remis bedeutete den ersten Zähler für die Bochumer. Aufatmen konnte der VfL aber nur kurz, im zweiten Duell des Tages setzte es eine Pleite gegen die Hertha. Bochum bleibt damit Schlusslicht der Nord-West-Division.

Gejubelt werden konnte indes in Köln. Der Effzeh ist das einzige Team in der gesamten VBL, das weiterhin verlustpunktfrei ist. Im dritten Anlauf gab es gegen Werder Bremen den dritten Sieg der Saison. Die Geißböcke stehen somit bei neun Zählern und sind nur deshalb nicht Tabellenführer, da der HSV einen Punkt, aber auch ein Spiel mehr auf der Uhr hat.