VBL: 'H96_Riad' zum "Top-Performer der Hinrunde" gewählt

Riad 'H96_Riad' Fazlija von Hannover 96 ist mit 61,5 Prozent der Stimmen zum "Top-Performer der Hinrunde" in der VBL Club Championship gewählt worden.

Jede Saison in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor bringt neue Shootingstars und Anwärter auf einen Platz in der deutschen eNationalmannschaft hervor. Ein solcher Kandidat wird in Zukunft auch Riad 'H96_Riad' Fazlija sein, der Hannover 96 zum Höhenflug in Division Nord-West verhalf.

Die VBL-Fans würdigten seine Leistungen jetzt mit der Wahl zum "Top-Performer" der Hinrunde. 'H96_Riad' setzte sich im Twitter-Voting deutlich gegen die namhaftere Konkurrenz durch: 61,5 Prozent der Stimmen verbuchte Fazlija. Auf die Plätze verwiesen wurden zwei aktuelle und ein ehemaliger eNationalspieler.

Voting-Sieg gegen prominentes Trio

DFB-ePokalsieger Philipp 'Eisvogel' Schermer vom FC Ingolstadt, Ex-Klub- und Einzelmeister Michael 'MegaBit' Bittner vom SV Werder Bremen sowie der amtierende deutsche Einzelmeister Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin von RB Leipzig mussten sich im Schatten von 'H96_Riad' nicht einmal 40 Prozent teilen.

Dieses eindeutige Wahlergebnis wird durch die sportlichen Errungenschaften Fazlijas in der Hinrunde gerechtfertigt. Seine Siegquote betrug 61 Prozent, im Schnitt sammelte 'H96_Riad' beeindruckende 2,04 Punkte pro Partie. Mit 16 Einzelsiegen und acht Doppelerfolgen zählte er jeweils zum Spitzentrio der Liga.

Leistungsabfall in der Rückrunde

Fazlija war an einem Großteil der 81 Punkte, die Hannover in der ersten Hälfte der Hauptrunde geholt hatte, beteiligt. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch die kleine Krise, in der sich die Niedersachsen derzeit befinden: An den vergangenen vier Spieltagen holte 96 lediglich vier Punkte, die Tabellenführung ist futsch.

'H96_Riad' selbst trat am letzten Doppelspieltag gegen den neuen Nord-West-Spitzenreiter SV Werder Bremen (0:9) und den 1. FC Köln (2:5) nicht an. Zuvor kassierte der 21-Jährige gegen den Bochumer Koray 'KKoray_' Kücükgünar (0:3) und den Leverkusener Marc 'Marc_LDW23' Landwehr (0:1) zwei Einzelpleiten in Folge.

96 mindestens auf Play-offs-Kurs

Hannover ist inzwischen nur noch Tabellenzweiter, der Rückstand auf Bremen beträgt schon elf Zähler - der Vorsprung auf Rang sieben hingegen lediglich acht Punkte. Auch in den individuellen Rankings hat Fazlija abgebaut: Sowohl bei den Einzelsiegen als auch bei den Doppelsiegen ist er nur noch Fünfter.

Die absteigende Formkurve mindert seine Erfolge aus der Hinrunde aber nicht, 'H96_Riad' war der dominante Mann in Division Nord-West. Sollten er und 96 allgemein wieder in die Spur finden, dürfte mindestens der Einzug in die Play-offs gelingen. Und dort würde Hannover fraglos zu den großen Favoriten zählen.

