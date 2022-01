VBL: Große Namen um 'NRaseck' packen Playoff-Qualifikation

Die Sieger des zweiten Monats der VBL Open sind bekannt, einige prominente FIFA-Spieler um Niklas 'NRaseck' Raseck haben sich im Dezember durchgesetzt.

Nachdem der November als Auftaktmonat der VBL Open noch Leon 'MrKrassle' Krasniqi und Michael 'Deos' Haan als bekannteste Playoff-Qualifikanten hervorgebracht hatte, wurden die Namen im Dezember nochmals größer. Niklas 'NRaseck' Raseck, früherer FUT Champions Cup-Sieger, schaffte zum Jahresende 2021 den Sprung in die nächste Runde der deutschen FIFA-Einzelmeisterschaft.

Der Profi von Beckham-Organisation Guild Esports qualifizierte sich an der PlayStation unter dem Gamertag 'xGivenchyParis7'. Neben dem ehemaligen deutschen eNationalspieler waren an der Sony-Konsole auch der Ex-Schalker Joe 'IQONIC_JH7' Hellmann und der Ex-Hamburger Cina 'LostInTheWavesz' Hosseindjani erfolgreich.

'Phenomeno' zieht in nächste Runde ein

Auch aus der zweiten Reihe der VBL-Klubs hatten wieder einige Spieler an den Open teilgenommen, der Bremer Jamie 'SVW_Chaser' Bartel nahm an der PlayStation die Hürde. Auf der Xbox-Seite konnte der ehemalige Kölner Michael 'Phenomeno' Gherman als prominentester FIFA-Profi den Einzug in die Playoffs feiern.

Vom Mikrofon an den Controller wechselte Patrick 'x AzZze' Straschek, der in der Saison 2020/21 noch als Moderator an der VBL mitgewirkt hatte - auch der inzwischen überwiegend als Caster und Coach aktive Spieler hat an der Xbox triumphiert. Zehn Qualifikanten sind pro Konsole im Dezember ermittelt worden, die Open sehen bis März noch drei weitere monatliche Chancen vor.

Dezember-Qualifikanten im Überblick

PlayStation

'Sem_Bayer04', 'xGivenchyParis7', 'VBL-Epixal7', 'SP9_Antimax', 'VBLElCastro', 'eFlames_Chris', 'IQONIC_JH7_VBL', 'LostInTheWavesz', 'SVW_Chaser' und 'Cembo_13'.

Xbox

'x AzZe', 'LottingerTV4995', 'x Phenomeno x', 'FlensburgerJung', 'DuWirtz', 'SGE MB13', 'xSebastian99x', 'SP9 MMayo', 'Nh Panic87' und 'IqualifyVBL'.

