VBL Grand Final: Wer wird deutscher FIFA-Einzelmeister 2022?

Das VBL Grand Final versammelt die besten FIFA 22-Spieler Deutschlands zum großen Showdown um die Einzelmeisterschaft, die Konkurrenz um den Titel ist gewaltig.

Fast ein Jahr ist es nun her, dass Umut 'Umut' Gültekin die Meisterschale der Virtual Bundesliga (VBL) in die Höhe recken durfte - zumindest gedanklich. Tatsächlich war auch das VBL Grand Final 2021 noch online ausgetragen worden, die Corona-Situation hatte eine Offline-Veranstaltung im vergangenen Sommer noch nicht zugelassen.

2022 ist die Ausgangslage eine andere: Das kommende Grand Final am 4. und 5. Juni wird in der Kölner XPOST-Location durchgeführt, am entscheidenden Sonntag sogar vor Zuschauern. Die 32 besten FIFA 22-Spieler Deutschlands ermitteln in Schweizer System und anschließender K.o.-Phase den neuen VBL-Einzelmeister.

Titelverteidiger erneut als Top-Favorit

Als Top-Favorit - nicht zuletzt aufgrund seiner hervorragenden Saison in der VBL Club Championship und seiner jüngsten Top 6-Platzierung in der eChampions League - geht sicherlich der Titelverteidiger ins Rennen. 'Umut' belegt in der FGS-Rangliste für die Zone Osteuropa den siebten Rang, er ist damit bestplatzierter Grand Final-Teilnehmer.

Als ärgste Konkurrenten bezeichnete Gültekin selbst am Dienstag auf der virtuellen Medienrunde seinen letztjährigen Cross-Konsolen-Finalgegner Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Mustafa 'xMusti19' Cankal vom FC St. Pauli. Letzterer wurde mit den Hamburgern in den vergangenen Monaten Vize-Klubmeister und DFB-ePokalsieger.

Krönt sich 'DullenMIKE' diesmal zum Meister?

'DullenMIKE' wiederum dürfte auf den Einzelmeister-Titel brennen wie kaum ein anderer Spieler: Der deutsche eNationalspieler unterlag 'Umut' wie erwähnt erst im letztjährigen Endspiel. 2020 hatte er das Xbox-Finale gegen den späteren Gesamtsieger Yannic 'Yannic0109' vom FC Augsburg, der in diesem Jahr nicht am Grand Final teilnimmt, verloren.

Selbst 'Umut' scherzte daher am Dienstag, dass 'DullenMIKE' bei logischer Fortsetzung seiner Entwicklung in diesem Jahr an der Reihe sei. Eine Neuauflage des Cross-Konsolen-Finals von 2021 hielt Neuhausen zuletzt im Doppel-Interview auf der VBL-Webseite für durchaus "realistisch", beide seien davon aber "noch weit entfernt".

'xMusti19' & Co. auf dem Favoritenradar

Eine Duplizität der Ereignisse zu verhindern, haben sich hingegen die restlichen 30 Qualifikanten vorgenommen - allen voran eben 'xMusti19'. National zeigte sich der St. Pauli-Profi besonders in der VBL Club Championship in starker Verfassung, am Finalwochenende im März fuhr er die meisten Einzelsiege aller beteiligten Spieler ein.

Ebenfalls zu den Favoriten zählen Timo 'TimoX' Siep vom FC Ingolstadt und Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad vom SV Werder Bremen. 'TimoX' hatte das Grand Final der Vereinsmeisterschaft mit den "Schanzern" nur knapp verpasst, in der regulären Saison waren sie haarscharf hinter RB Leipzig auf dem zweiten Platz der Division Süd-Ost eingelaufen.

Weiteres Duo heiß auf den zweiten Titel

'PredatorFIFA' wusste über die VBL Club Championship hinaus international zu überzeugen, für das jüngste eChampions League-Finale war auch der Bremer qualifiziert. Im Blickfeld stehen außerdem zwei weitere Ex-Einzelmeister: Michael 'MegaBit' Bittner und Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos, die wie 'Umut' den zweiten Titel anstreben.

VBL-Champion ist Matthias 'Stylo' Hietsch zwar noch nicht geworden, dafür hatte er 2019 erheblichen Anteil am FIFAe World Cup-Sieg von Mohammed 'MoAuba' Harkous - allerdings als Coach. Inzwischen ist der mehrfache Familienvater sogar als Trainer der deutschen eNationalmannschaft im FIFA-eSport tätig.

'Stylo' wird zur FOKUS CLAN-Soloshow

Dass er auch selbst noch auf allerhöchstem Niveau mit dem Controller umgehen kann, hat Hietsch im Rahmen der anspruchsvollen Play-offs bewiesen. Seine Kollegen 'MoAuba' und Lukas 'Sakul' Vonderheide haben diese Hürde übrigens nicht nehmen können - 'Stylo' vertritt den FOKUS CLAN als einziger Spieler im VBL Grand Final.

Geachtet werden sollte zudem auf ein Duo, das in der vergangenen VBL Club Championship-Saison erstmals groß auf sich aufmerksam machen konnte: Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj vom FC St. Pauli und Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock. Beide boten auch in besagter Finalrunde überwiegend überzeugende Auftritte dar.

500 Zuschauer sollen für Stimmung sorgen

Das VBL Grand Final wird am kommenden Samstag um 12 Uhr mit der ersten von fünf Runden im Schweizer System eröffnet, die letzte dieser Runden sowie die K.o.-Phase inklusive Cross-Konsolen-Finale folgen am Sonntag ab 11.30 Uhr. Gekürt wird der neue deutsche FIFA-Einzelmeister nach einem langen Wochenende am Sonntagabend.

Entscheidend wird abseits der stets wichtigen Tagesform auch sein, wer besser mit dem Druck und der Offline-Situation zurechtkommt. Bis zu 500 Zuschauer will die DFL in der Kölner XPOST begrüßen. Ob diese zum Saisonabschluss live vor Ort wieder ein Traumfinale wie 2021 zu sehen bekommen, darf gehofft, muss aber abgewartet werden.