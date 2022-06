VBL Grand Final: Von Fensterbank-Trophäen und Schuhen als Preis

Das VBL Grand Final bringt am Wochenende den neuen deutschen FIFA-Einzelmeister hervor. Nicht nur der Titelverteidiger kam im Vorfeld noch mal zu Wort.

Den Anfang machte er aber doch: Umut 'Umut' Gültekin, der Sieger von 2021. Der FIFA-Profi von RB Leipzig räumte während des virtuellen Mediengesprächs zum VBL Grand Final zunächst mit dem Gerücht auf, er würde seine inzwischen erhebliche Trophäensammlung auf seiner Fensterbank unterbringen. Zum Beweis hielt er die Meisterschale des letzten Jahres in die Kamera - mit dem Verweis, diese sei doch "ganz schön schwer".

Verteidigen möchte er sie dennoch. Das erklärte Ziel des eNationalspielers ist "das, was noch keiner geschafft hat: zweimal in Folge deutscher Meister zu werden". 'Umut' stimmte zu, "als einer der Favoriten ins Turnier zu gehen. Aber davon gibt es einige". Und natürlich ginge mit dieser Rolle auch ein gewisser Druck einher, mit dem es erst mal klarzukommen gilt.

"Man kann wirklich gegen jeden verlieren"

Unterschätzt werden dürfe keiner der Kontrahenten unter den verbleibenden 32: "Ich habe mir das Teilnehmerfeld genau angeschaut. Man kann wirklich gegen jeden verlieren." Wie es sich anfühlt, kurz vor dem großen Ziel doch noch abgefangen zu werden, erlebte 'Umut' gerade erst am vergangenen Wochenende - im Finale der eChampions League 2022.

In einem Loch fühlt sich Gültekin ob des knappen und ärgerlichen Ausscheidens in der virtuellen Königsklasse allerdings nicht. "Das war eigentlich nur an diesem einen Tag so", sagte der Leipziger. Vielmehr habe diese Erfahrung ihm "weitergeholfen", die europäische Top 6-Platzierung habe zudem - im Nachhinein betrachtet - das Selbstvertrauen gestärkt.

'TheStrxngeR' hofft auf "Kölner vor Ort"

Einen Lerneffekt könnte auch der zweite frühere Titelträger der Virtual Bundesliga (VBL), der im Rahmen der virtuellen Medienrunde am Dienstag sprach, aus einer Enttäuschung der jüngeren Vergangenheit ziehen. Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos war mit dem 1. FC Köln im Finale der VBL Club Championship Ende März bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Schon damals hatte das entscheidende Offline-Event in Köln stattgefunden, die Lokalmatadore wussten den mutmaßlichen Heimvorteil aber nicht zu nutzen. "Diesmal ist es ein bisschen anders, weil auch Zuschauer zugelassen sind. Deswegen hoffe ich, dass ein paar Kölner vor Ort sein werden", meinte 'TheStrxngeR'. "Da will ich es natürlich besser machen."

"Da gibt es nur eines - und das ist der Sieg"

Im Rahmen des VBL Club Championship-Finals geglänzt hatte Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock - allerdings eben im Kollektiv. Am kommenden Wochenende könnte er auf seine beiden Teamkollegen Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Felix 'Zizou7Zidane' Limbach treffen, wahrscheinlicher ist aufgrund derselben Konsole ein Duell mit Letzterem.

"Ich drücke beiden die Daumen. Aber wenn ich auf Felix treffen sollte, will ich natürlich gewinnen", gab 'levyfinn' zu Protokoll. "Man will ja immer gewinnen, ob das nun ein Teamkollege ist oder nicht. Wenn man aufeinandertrifft, gibt es nur eines - und das ist der Sieg." Diese Herangehensweise verfolgt im Grand Final sicherlich auch Matthias 'Stylo' Hietsch.

'Stylo' wird sich nicht selbst coachen

Der Weltmeister-Coach von Mohammed 'MoAuba' Harkous aus dem Jahr 2019 ist inzwischen deutscher eNationaltrainer, machte im Rahmen der Play-offs aber auch selbst wieder am Controller von sich Reden. Selbst coachen wird er sich am Wochenende aber nicht, das sei "ein bisschen schwierig". Stattdessen holt er sich einen Vertrauten und Bekannten aus dem eSport an die Seite.

Lukas 'Obafemimoebus' Möbus von B360 eSports soll 'Stylo' unterstützen, er könne den erfahrenen FIFA-Profi "mental pushen". Diese Aufgabe dürfte für Cedric 'LoB Cedi' Günther, einer der großen Unbekannten und Außenseiter, schon alleine die Offline-Atmosphäre in der Kölner XPOST übernehmen. "Es wird eine große Rolle spielen, ein ungewohntes Umfeld zu haben", meinte er.

27 aus 32 Finalisten von DFL-Vereinen

"Ich denke, da werde ich auch ein wenig brauchen, um reinzukommen", sagte 'LoB Cedi' weiter. Allzu lange sollte er sich nicht Zeit lassen. Denn nicht nur auf der virtuellen Medienrunde waren Favoriten versammelt, auch das restliche Feld strotzt nur so vor prominenten Namen. Die Anwesenden am Dienstag durften ihre Tipps außerhalb der Runde abgeben.

Genannt wurden dabei immer wieder Vizemeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, DFB-ePokalsieger Mustafa 'xMusti19' Cankal und Bremens Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad. Wie stark die Konkurrenz in diesem Jahr ausfällt, zeigt auch die Tatsache, dass 27 der 32 Grand Final-Teilnehmer bei DFL-Vereinen unter Vertrag stehen - und da zählt ein 'DullenMIKE' noch nicht mal hinzu.

Offline-Event schon beinahe ausverkauft

500 Zuschauer werden am Sonntag zum zweiten Part des Entscheidungswochenendes in der Kölner XPOST-Location erhofft. Laut Christian Knoth von der ESL sei die Veranstaltung am Dienstag schon beinahe ausverkauft gewesen. Es ist ein Fingerzeig in Richtung der weiteren Professionalisierung der VBL, die auch der erfahrene 'Stylo' noch mal ansprach.

"Ich glaube, beim ersten Grand Final 2013 gab es für den Gewinner ein Paar Schuhe und eine Reise. Jetzt haben wir einen Preisgeld-Pool von 100.000 Euro", sagte Hietsch. "Ich denke, dass wir immer noch in den Anfangsjahren sind, aber ein deutlicher Fortschritt zu erkennen ist." Dieser Fortschritt soll auch am Wochenende wieder sichtbar werden.