VBL Grand Final: 'Stylo' stolpert über Swiss Round - 'levyfinn' mit weißer Weste in die K.o.-Phase

Am Samstag des VBL Grand Finals haderten und stolperten Favoriten. Nur ein Saison-Newcomer stürmt mit vier Siegen direkt in die K.o.-Runde - der Rostocker Levy Finn 'levyfinn' Rieck.

Zwar wurde der Auftakt zum VBL Grand Final am Samstag in der XPOST in Köln noch ohne Zuschauer ausgetragen, die Stuhlreihen waren dennoch gut gefüllt. Familie, Freunde und Teamkollegen der Spielenden sorgten immer wieder für finalwürdige Atmosphäre.

Das lag vor allem an den teils sehr engen Partien, die oft in der Verlängerung oder gar im Elfmeterschießen entschieden wurden. Aber auch das Schweizer System hielt seinen Anteil an den spannenden Konstellationen. Wer drei Siege einfuhr, war sicher in der K.o.-Runde, wer dreimal verlor hingegen raus aus dem Turnier.

Ein kleines Emotionsappetithäppchen konnten alle also schon einmal kosten. Einige wussten die besondere Offline-Situation perfekt zu nutzen.

'Denii10' und 'SVW_Chaser' ganz oben auf der Euphoriewelle

So zum Beispiel Deniel 'Denii10' Mutic. Er fuhr drei Siege in drei Runden ein. Damit hat er beste Chancen auf die PlayStation-K.o.-Runde. Als i-Tüpfelchen obendrauf: im ersten Spiel schlug der Heidenheimer den Titelverteidiger und Topfavoriten Umut ’RBLZ_Umut‘ Gültekin mit 6:5 nach Verlängerung.

Letzterer fand in den Runden zwei und drei jedoch beeindruckend wieder in die Spur. Ein 11:1 gegen Leroy 'Leroy_1892' Richter und ein 6:3 gegen Lukas 'Lukas_1004' Seiler spülten den eChampions-League-Finalisten Gültekin wieder nach oben in die Tabelle. Jedoch: auf Entscheidungen muss das Gros der PlayStation-Spieler bis zum Sonntag warten. Verbindungsprobleme mit den EA-Servern verschoben die vierte Runde auf den Sonntagmorgen.

Fand spektakulär in die Spur. Simon Hofmann/Bundesliga via Getty Images

Überraschend hingegen ist die Siegesserie von Bremens eACADEMY-Talent Jamie 'SVW_Chaser' Bartel. Mit Timo 'TimoX' Siep besiegte er in der ersten Runde auf der PS5 einen der Top-Performer der abgelaufenen VBL Club Championship mit 4:3 nach Verlängerung. Zwei knappe Siege über 'Lucas_1004' und im Elfmeterschießen gegen Jannis 'JISTENNSQ' Pütz bescheren den jungen Bremer eine exzellente Ausgangsposition.

Einzige Entscheidung des Tages auf der PlayStation: Der Herthaner 'Leroy_1892' und Thomas 'xThomas_om' Ostermeier müssen bereits nach drei Runden alle Aussichten auf die K.o.-Runde begraben.

'levyfinn' - Xbox-Fels in der Brandung

Es konnte stürmen, wer wollte, Levy Finn 'levyfinn' Rieck stand wie ein Fels in der Brandung. Seine Siegesliste liest sich schon jetzt, wie der Turnierbaum eines ausgewachsenen Favoriten.

Geht die Traumreise des Rostocker weiter? Simon Hofmann/Bundesliga via Getty Images

Weder Philipp 'Eisvogel' Schermer und Michael 'MegaBit' Bittner noch 'RBLZ_Gaucho' und Tim 'TheStrxngeR' Kattnawatos konnten die Abwehr des Rostockers, die unbeirrt wie ein Deich vor der Ostsee stand, entscheidend beschädigen. Damit geht Rieck als einziger K.o.-Runden-Qualifikant mit lupenreiner 4:0-Weste aus dem Samstag hervor.

Der gibt sich im Gespräch mit kicker eSport bodenständig: "Ich glaube, dass es keine einfachen Gegner gibt", sagt Rieck, nimmt aus dem ersten Tag aber durchaus mit, dass er gegen "ganz viel Erfahrung" erfolgreich war.

Favoriten-Stolperstein Schweizer Runde

Matthias 'Stylo' Hietsch wollte eigentlich mit einem Sieg ins Turnier starten, "um ein gutes Gefühl zu bekommen und auf dieser Welle schwimmen zu können." Zum Auftakt gegen Michael ’MegaBit‘ Bittner hagelte es jedoch gleich eine 0:4 Niederlage.

Konnte sich nicht in die nächste Runde spielen. FOKUS CLAN

Der Coach der deutschen eNationalmannschaft haderte auch in der Folge, auf "dieser Welle" zu reiten. Gegen den Hamburger Steffen 'Funino' Pöppe holte er seinen einzigen Sieg. Letzterer schied nach drei Niederlagen in drei Runden überraschend aus.

Ebenfalls die Heimreise antreten müssen 'Eisvogel', der Free Agent 'LOB_Cedi' und völlig überraschend der deutsche ePokal-Sieger Mustafa 'FCSP_Musti' Cankal. Der St. Paulianer fand nie den richtigen Einstieg ins Turnier. Einzige Pauli-Hoffnung bleibt damit Kamal 'fcsp_kamal' Kamboj', der seinen Turnieraufenthalt mit einem Sieg in der Verlängerung gegen 'xThomas_om' in der dritten PlayStation-Runde vorerst verlängerte.

Gute Aussichten auf die K.o.-Runde auf der Xbox besitzen ebenfalls der deutsche Klubmeister 'RBLZ_Gaucho' von RB Leipzig, Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Fabio 'H96_Fabio' Immerthal und der Kölner Lokalmatador 'TheStrxnger'.

Das VBL Grand Final startet morgen mit 500 Zuschauern auf die Zielgerade. Das Finale um die Deutsche FIFA-Einzelmeisterschaft ist für 19:05 Uhr angesetzt.