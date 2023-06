VBL Grand Final: Gruppe B - 'Jonny' unterstreicht Rolle als Geheimfavorit

Als einziger Spieler in Gruppe B holte Berkay 'BerkayLion' Demirci beim VBL Grand Final vier Siege. Mitfavorit Levy Finn 'levyfinn' Rieck muss derweil in die Zwischenrunde.

"Vielleicht einer, den nicht viele auf dem Zettel haben" - mit diesen Worten nannte Niklas 'NiklasRank' Rank Jonas 'Jonny' Wirth als Geheimfavorit. In Gruppe B angetreten, bestärkte er diese Prognose des Grand-Final-Teilnehmers.

Der Profi des SC Paderborn startete allerdings aus seiner Sicht unglücklich, verlor seine Auftaktpartie. Davon ließ er sich jedoch nicht aus der Bahn werfen. 'Jonny' gewann im Anschluss alle drei verbliebenen Spiele und qualifizierte sich dadurch souverän für das Achtelfinale. Den Grundstein legte Wirth jeweils in den ersten 90 Ingame-Minuten.

Frei nach Huub Stevens - "die Null muss stehen" - kassierte er kein Gegentor, traf selbst aber zwei Mal dreifach, ein Mal doppelt. Im vierten und letzten Spiel machte er schließlich den Einzug in die K.-o.-Phase perfekt, gewann souverän mit 3:0 und 1:0 gegen Steffen 'Funino' Pöppe, der wie HSV-Teamkollege Daniel 'HSV_Daniel' Dwelk in die Zwischenrunde muss.

'levyfinn' unterliegt in einem Thriller

Ebenfalls diesen Umweg gehen muss der Rostocker Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Anders als sein Teamkollege Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse, der auch in der Zwischenrunde um den Einzug ins Achtelfinale kämpft, hatte Rieck die Pole Position. Zwei Siege bereits eingefahren, fehlte noch der letzte Schritt. Gehen musste er diesen gegen Fabio 'WOB_Fabio' Immerthal.

Beide agierten mit offenem Visier - nach nur 13 Ingame-Minuten stand es bereits 2:1 für den Wolfsburger. Besonders sehenswert war dessen Ausgleichstreffer, eine Vorlage per Seitfallzieher bugsierte der Mitspieler ins leere Tor. Im zweiten Durchgang schien Immerthal das Momentum auf seiner Seite zu ziehen, stellte auf 3:1. Das währte allerdings nicht lange, postwendend verkürzte Rieck und erhöhte damit seine Chance im Rückspiel.

Für das ließ der Hanseate nichts unversucht, drehte den Monitor etwas nach links und verschob seine Sitzposition. Die Bedeutung dieser Partie wurde spürbar, die Intensität war hoch. Den einzigen und entscheidenden Treffer erzielte Immerthal, mit seinem Spieler frei vor dem Tor blieb er cool und schoss sich ins Achtelfinale.

Das ist am morgigen Sonntag ab 13:30 angesetzt, zuvor werden die letzten Teilnehmer in der Zwischenrunde gesucht. Mit dieser startet der finale Tag ab 12:15 Uhr. Ebenfalls direkt für die K.-o.-Runde qualifiziert haben sich Berkay 'BerkayLion' Demirci, Antonio 'AntonioRadelja' Radelja und Denis 'Denis' Müller. Zusammen mit 'levyfinn', 'Funino' und 'HSV_Daniel' in die Zwischenrunde müssen: Bastian 'bxstip' Puskas, Furkan 'Furky' Kayacik und Haci Umut 'HaciUmut' Saracoglu.