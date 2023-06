VBL Grand Final: Gruppe A - 'FCH_Henning' mit dramatischem Comeback

Gelungener Auftakt für den Titelverteidiger. Beim VBL Grand Final 2023 steht Dylan Neuhausen im Achtelfinale - Rostocks Henning Wilmbusse musste dagegen lange zittern.

"Morgen ist ein neuer Tag, ich hoffe, dass ich da besser starte", sagte ein sichtlich erleichterter Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse im Nachgang eines dramatischen Spieltags. Für ihn und Teamkollege Levy Finn 'levyfinn' Rieck ist das Grand Final vorerst der letzte Auftritt bei der Virtual Bundesliga (VBL) im Dress von Hansa Rostock.

Lange Zeit schien es, dass Wilmbusse sich vorzeitig aus dem Turnier verabschieden müsse. Der Vizemeister der VBL Club Championship startete mit zwei herben Niederlagen - 2:7 und 2:6 aus Hin- und Rückspiel hieß es in den beiden Auftaktduellen. Entschieden war dadurch bereits, dass 'FCH_Henning' nur noch maximal die Zwischenrunde erreichen kann - eine direkte Qualifikation für das Achtelfinale war nicht mehr möglich. Dafür wären drei Siege aus vier Partien notwendig.

Zwei Duelle mit Endspielcharakter waren die Folge, das erste ging gegen Deniel 'Denii_10' Mutic. Der Routinier vom VfB Stuttgart hatte dieselbe Ausgangslange, auch Mutic kämpfte gegen ein verfrühtes Ausscheiden und hatte zunächst die besseren Karten. Ein 3:2 im Hinspiel brachte 'FCH_Henning' an den Rande des Ausscheidens, doch der Rostocker hielt sich durch ein fulminantes 3:0 noch im Rennen.

Das Szenario jedoch blieb - sowohl für Wilmbusse als auch seinen nächsten Gegner Max 'Antimax' Eggenämper. Wer verliert, muss die Heimreise antreten. Entsprechend intensiv war die Begegnung, eine frühe Führung Wilmbusses konterte der Schalker mit dem Ausgleich. Das letzte Wort hatte jedoch 'FCH_Henning', der sich durch den zweiten Treffer in die Pole Position für das Rückspiel brachte.

Das war vor allem das Duell des roten Timed Finish. Den Torreigen eröffnete der Hanseate, trotz rotem Timed Finish ging der Ball am Keeper vorbei in die Maschen. Gleiches auf der anderen Seite, auch 'Antimax' traf auf diese Art und Weise. Weitere Tore fielen nicht, wenngleich der Schalker nahe dran war. Einen satten Abschluss im Sechzehner setzte Eggenkämper nur an das Aluminium. Pech für den S04-Spieler, Glück für den Rostocker, der damit ein dramatisches Comeback vollendete.

Titelverteidiger schickt Teamkollegen in die Zwischenrunde

Deutlich entspannter lief es für Titelverteidiger Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen. Mit zwei Siegen im Rücken hatte der amtierende Meister alle Trümpfe in der Hand. Den Schritt Richtung K.-o.-Phase konnte er im letzten Spiel schaffen - gegen FOKUS-Teamkollegen Mustafa 'Musti' Cankal.

"Dass es zu diesem Spiel kam, ist bitter", sagte Neuhausen im Anschluss gegenüber kicker eSport. Denn auch Cankal stand 2:1 - einer von beiden musste also den Gang in die Zwischenrunde antreten. "Wir haben die ganze Woche über zusammen trainiert", erzählte 'DullenMIKE', trotzdem habe er nicht in die Trickkiste gegriffen, musste er aber auch nicht: "Ich habe zwar immer eine zweite Taktik in der Hinterhand, aber zunächst versucht, mein Spiel aufzuziehen. Das hat so gut funktioniert, dass ich nichts ändern musste."

Das Duell der beiden FOKUS-Teamkameraden: 'DullenMIKE' (li.) und 'Musti'. VBL/Binh Tran

Tatsächlich lief es schon im ersten Aufeinandertreffen wie am Schnürchen für 'DullenMIKE' - zwischenzeitlich lag er mit 3:1 vorne. Besonders der letzte Treffer stach heraus - mit einer Berührung chippte er den Ball hinter die Kette, mit seinem Stürmer schloss er dann ins lange Eck ab. Doch die komfortable Führung wich der Spannung durch den Anschlusstreffer Cankals.

Der ging entsprechend mit einem gutem Gefühl in die letzten 90 Ingame-Minuten, konnte aber daran nicht anknüpfen. Souverän siegte der amtierende Meister mit 2:0 und zog damit ins Achtelfinale ein, 'Musti' muss den Umweg über die Zwischenrunde gehen. "Dass es im Rückspiel deutlicher war, hätte ich nicht erwartet. Es ist schade, dass ich meinen Teamkollegen in die Zwischenrunde schicken musste, aber ich bin überzeugt, dass er es schafft", resümierte Neuhausen.

Ebenfalls weitergekommen in Gruppe A: Timo 'TimoX' Siep, Kahlid 'Khalid' Gürel, Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. In die Zwischenrunde zogen nebst 'FCH_Henning' und 'Musti' ein: Niklas 'NiklasRank' Rank, David 'Dave' Queck, Can 'Cankos' Tuna und Marc 'MARC_LDW23' Landwehr. Gespielt wird diese am morgigen Sonntag ab 12:15 Uhr.