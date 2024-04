VBL Grand Final: Alle Infos zum Titelrennen in FC 24

32 Spieler haben sich für das VBL Grand Final 2024 qualifiziert und greifen am Wochenende nach dem deutschen Einzelmeister-Titel in FC 24. Wer sichert sich die Schale? Und wie läuft das überhaupt ab?

Wer klemmt sich in diesem Jahr die Schale unter den Arm? IMAGO/Beautiful Sports

Eines ist im Vorfeld des VBL Grand Final schon mal gewiss: Der deutsche eFootball bekommt einen neuen Einzelmeister. Vorjahressieger Antonio Radelja ist in den VBL Open Playoffs gescheitert und wird seinen Titel somit nicht verteidigen. Das Teilnehmerfeld der Endrunde ist dennoch mit hochkarätigen Namen gespickt. Umut Gültekin und Anders Vejrgang von RBLZ Gaming zählen zu den Top-Favoriten, auch Paderborns Jonas Wirth und FOKUS-Profi Dylan Neuhausen gehen mit Titelambitionen ins Wochenende.

Mit Gültekin (2021), Neuhausen (2022) und Augsburgs Yannic Bederke (2020) treten drei ehemalige VBL-Einzelmeister im Grand Final an. Wirth und Jamie Bartel gewannen vor einigen Wochen die VBL Club Championship, die 2023 noch an Gültekin, Vejrgang und Richard Hormes gegangen war. Die diesjährigen Anwärter sind teils hochdekoriert, einige von ihnen zählen zu den besten FC-Spielern der Welt. Wer national die Nase vorne hat, zeigt sich am Freitag, Samstag und schließlich Sonntag - wenn die Schale vergeben wird.

Modus: Swiss-Runden und K.-o.-Phase

Die 32 eSportler wurden für das VBL Grand Final in zwei 16er-Gruppen aufgeteilt. In diesen spielen sie zunächst vier Swiss-Runden, die ersten Begegnungen wurden gelost. Anschließend treffen stets zwei Spieler aufeinander, die dieselbe Siege-Niederlagen-Bilanz aufweisen. Wer mindestens drei seiner vier Duelle gewinnt, zieht direkt ins Achtelfinale ein. Teilnehmer mit einer 2:2-Bilanz müssen zunächst in der Zwischenrunde antreten - wer nur einen oder gar keinen Sieg holt, hat keine Chance mehr auf den Titel.

Jede Begegnung besteht aus einem Hin- und einem Rückspiel, deren Tore addiert werden. Steht nach zweimal 90 Ingame-Minuten im Gesamtergebnis ein Remis, fällt die Entscheidung in der Verlängerung oder gegebenenfalls im Elfmeterschießen. Nach den Swiss-Runden in den beiden Gruppen wechselt das Format für die K.-o.-Phase zur Single-Elimination: Wer ein Duell verliert, scheidet aus dem Wettbewerb aus.

Zeitplan und Übertragungen

Die ersten drei Swiss-Runden beider Gruppen werden am Freitag ab 15.30 Uhr ausgetragen. Die letzten Partien der Swiss-Phase finden am Samstag ab 12 Uhr statt. Die Zwischenrunde ist anschließend für 14.30 Uhr geplant, es folgen Achtelfinale (ab 17.30 Uhr) und Viertelfinale (ab 19.50 Uhr). Der Sonntag wird um 16 Uhr durch die Halbfinals eröffnet und um 18.30 Uhr mit dem Finale um die Einzelmeisterschaft abgeschlossen.

Einen offiziellen VBL-Livestream gibt es für die drei Swiss-Runden am Freitag noch nicht. Das eSport-Geschehen ist aber "über verschiedene Co-Streams und Watchparties auf Klub- und Influencer-Kanälen zu verfolgen - unter anderem auf dem Twitch-Kanal von Elias Nerlich". Am Samstag und Sonntag überträgt die VBL dann selbst live auf Twitch und TikTok. Die beiden letzten Grand-Final-Tage werden auch auf dem Twitch-Account von kicker eSport sowie unter kicker.de/esport zu sehen sein.

FUT-Regularien und Preisgeld

Das VBL Grand Final wird wie schon die Playoffs und die Club Championship im Ultimate-Team-Modus von EA SPORTS FC 24 gespielt. Analog zum Vereinswettbewerb steht den eSportlern ein Karten-Pool mit sämtlichen Objekten aus der Bundesliga und 2. Bundesliga zur Verfügung. Auch Heroes der nationalen Eliteklasse und deutsche Icons dürfen verwendet werden - allerdings jeweils nur ein entsprechendes Item.

Das Preisgeld beträgt insgesamt 100.000 Euro, wovon allein 40.000 Euro an den neuen VBL-Einzelmeister gehen. Der Zweitplatzierte fährt mit 20.000 Euro nach Hause, die unterlegenen Halbfinalisten erhalten je 7.500 Euro. Wer sich im Viertel- respektive im Achtelfinale aus dem Turnier verabschiedet, bekommt immerhin noch 3.250 beziehungsweise 1.500 Euro. Über das Preisgeld hinaus werden beim VBL Grand Final vier Plätze für die eChampions League sowie zwei Tickets zur FC Pro World Championship vergeben.

Alle Begegnungen und Ergebnisse der Endrunde in Köln findet ihr in unserer Übersicht.