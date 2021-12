VBL: Gladbach stürmt auf Platz eins, Leipzig patzt

Einen neuen Tabellenführer und eine faustdicke Überraschung hat es am vierten Doppelspieltag der Virtual Bundesliga Club Championship gegeben.

Borussia Mönchengladbach hatte ein wenig Anlauf gebraucht, ist inzwischen aber angekommen in der neuen Saison der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor. Nachdem das Team in der Vorwoche die ersten beiden Siege gefeiert hatte, legte es am vierten Doppelspieltag nach - und sicherte sich mit 15 der 18 möglichen Punkte sogar die Tabellenspitze.

Gegen den SC Paderborn gab es beim 9:0 die bestmögliche Ausbeute, anschließend folgte ein 6:3 gegen den SV Werder Bremen. Einzig im Doppel mussten Eleftherios 'bmg_lefti' Ilias und Yannick 'bmg_jeffryy' Reiners eine Niederlage hinnehmen, zuvor hatten sie ihre insgesamt fünf Partien gewonnen. Mit 40 Punkten liegt Gladbach nun einen Zähler vor Hannover 96 und zwei vor den Bremern, die ihre erste Partie des Abends mit 6:3 gegen Hansa Rostock gewonnen hatten.

Der bisherige Tabellenführer schaffte es dagegen nicht, seine Position zu verteidigen und kam in zwei Topspielen zu insgesamt sechs Punkten. Hielt sich der Hamburger SV beim 4:4 gegen Bayer 04 Leverkusen noch wacker, folgte beim 2:5 gegen Hannover 96 die erste Niederlage der Saison. Einzig Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk (1:0 gegen Marc 'marc_ldw23' Landwehr) war am Dienstag ein Sieg vergönnt.

Für Hannover dagegen stellte Riad 'H96_Riad' Fazlija den Sieg und damit den zweiten Tabellenplatz sicher. Die erste Partie des Abends hatte für die Niedersachsen mit einem 7:1 gegen den 1. FC Köln geendet, in dieser avancierte Jannik 'H96_Jannik' Berg mit Siegen in Einzel und Doppel zum Matchwinner für 96.

Bochum macht mächtigen Sprung

Bayer 04 Leverkusen hatte die Chance auf die Rückkehr an die Tabellenspitze, schließlich war die Werkself mit nur drei Punkten Rückstand auf den HSV in den Spieltag gegangen. Der Abend allerdings verlief überhaupt nicht nach Wunsch der Leverkusener: Zunächst gab es eine 2:3-Niederlage im Nachhol-Doppel gegen den FC St. Pauli, anschließend das Remis gegen Hamburg, zum Abschluss gelang auch beim 4:4 gegen Paderborn nicht der erhoffte dritte Saisonsieg.

Aktuell findet sich Bayer daher nur noch auf Platz fünf wieder. Bei bereits vier Siegen steht der 1. FC Köln dank des 5:2-Erfolgs gegen Hansa Rostock, dennoch steht das Team aufgrund einiger deutlicher Niederlagen nur auf Rang acht. Gegen Rostock sorgte Denis 'Denis' Müller an der PlayStation 5 für den entscheidenden Sieg.

Einen mächtigen Satz nach vorne hat der VfL Bochum gemacht: Nachdem in den ersten Wochen der Saison nur insgesamt 17 Punkte geglückt waren, wurde das Konto nun beinahe verdoppelt. Dank der Ausbeute von 15 Zählern kletterten die Bochumer um fünf Ränge und sind Siebter.

Sowohl gegen Holstein Kiel (9:0) als auch gegen den VfL Wolfsburg (6:3) zeigten sich Benedikt 'BeneCR7x' Bauer und Koray 'KKoray_' Kücükgünar in Topform und mussten lediglich im Doppel eine Niederlage hinnehmen. Nur noch einen Punkt besser als der VfL steht der FC St. Pauli, der Holstein Kiel mit 5:2 bezwang, zuvor allerdings gegen den FC Schalke 04 nicht über ein 4:4 hinausgekommen war.

Erste Niederlage für RB Leipzig

Eine faustdicke Überraschung hat es in der Süd-West-Division gegeben: Tabellenführer RB Leipzig nämlich hat die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen - und zudem eine deftige. Gegen Hertha BSC kam das Team mit 1:7 unter die Räder. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin sicherte beim 1:1 gegen Cihan 'Cihan' Yasarlar immerhin einen Punkt, die weiteren Partien gingen an die Hertha.

Eren 'ErenPyrz030' Poyraz schlug Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes mit 2:0, im Doppel gewannen Tom 'Biss0__23' Bismark und 'ErenPyrz030' mit 3:0 gegen 'RBLZ_Gaucho10' und 'RBLZ_UMUT'. Zuvor hatte Hertha ein 4:4 gegen die SpVgg Greuther Fürth geholt und durfte sich folglich über einen Elf-Punkte-Abend freuen. Leipzig war am siebten Spieltag spielfrei.

Der Patzer von RB hat der Konkurrenz die Chance gegeben, den Rückstand auf Platz eins zu verringern. Dies ist dem FC Ingolstadt zwar gelungen, dennoch verpassten die "Schanzer" die Chance, Leipzig sogar zu überholen. In der ersten Partie des Abends unterlag Ingolstadt mit 2:5 gegen den FC Augsburg, anschließend folgte mit dem 7:1 gegen Eintracht Frankfurt der fünfte Saisonsieg.

Matchwinner dabei war Philipp 'Eisvogel' Schermer, der in Einzel sowie Doppel triumphierte und damit individuell bei nun bereits neun Saisonsiegen steht. Mit 39 Punkten ist Ingolstadt derzeit gleichauf mit Leipzig. Ebenfalls je neun Saisonsiege haben 'RBLZ_UMUT' und Michael 'MegaBit' Bittner (SV Werder Bremen) auf dem Konto.

Fürth hält Nürnberg auf Distanz

Tabellendritter ist weiterhin die SpVgg Greuther Fürth, die nun drei Punkte hinter dem Spitzenduo liegt. Auf das Remis gegen Berlin ließen die Unterfranken ein 5:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 folgen. Die Entscheidung gab es im Doppel, das Christian 'xImpact10' Judt und Ramazan 'El17rambo' Elmas mit 3:1 gegen Fynn 'Fynn_x10' Demmer und Tobias 'VipezT17' Schuh gewannen.

Damit hielten die Fürther zumindest vorerst den 1. FC Nürnberg auf Distanz: Der Lokalrivale gewann mit 5:2 gegen den SSV Jahn Regensburg und steht fünf Punkte hinter der Spielvereinigung. Die andere Partie des Abends wurde aufgrund eines Krankheitsfalls beim SV Darmstadt 98 verschoben. Selbiges gilt für das Match der "Lilien" gegen die TSG Hoffenheim.

Verschiebungen gab es ebenfalls bei den Partien des 1. FC Heidenheim 1846: Sowohl gegen den SSV Jahn Regensburg als auch gegen den FC Augsburg nimmt das Team einen 4:1-Vorsprung mit in das abschließende Doppel. Sowohl Burak 'burak__may' May als auch Deniel 'Denii10' Mutic holten jeweils einen Sieg und ein Remis.

Den ersten Saisonsieg fuhr der SV Sandhausen ein, der sich dank des 7:1 gegen Mainz auf den neunten Platz verbesserte. Francesco 'Bajazzo_07' Mazzei gewann an der Xbox, David 'Dave' Queck und Luca 'Skandalesi111' Alesi im Doppel, zudem holte 'Dave' ein Remis an der PlayStation 5. Schlusslicht bleibt Eintracht Frankfurt trotz des 5:2-Erfolgs gegen die TSG Hoffenheim.

