VBL geht offizielle PlayStation-Partnerschaft ein

Die Virtual Bundesliga (VBL) by bevestor geht eine Partnerschaft mit PlayStation ein, der Fokus soll "auf der Nähe zur Community und auf den VBL Open" liegen.

Die VBL und Sony starten eine offizielle Kooperation. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Als eine von zwei Konsolen, auf denen die Wettbewerbe der VBL ausgetragen werden, hat PlayStation schon immer eine große Rolle im deutschen FIFA-eSport gespielt. Nun erhält diese Rolle einen offiziellen Anstrich: Sony wird Partner der nationalen Eliteliga - im Fokus stehen die Community und die VBL Open.

"Mit PlayStation bekennt sich eine internationale Top-Marke, die bereits eng mit dem eFootball verbunden ist, zur VBL", wird VBL-Chef Jörg Höflich in einer Mitteilung zitiert. "Auch inhaltlich ist diese Kooperation stimmig, weil für PlayStation wie auch für uns als Ausrichter des Wettbewerbs ein starker Fokus auf der Community liegt."

VBL auf den Spuren der FGS?

Schon in der laufenden Saison werden an der PlayStation und mit der PS4-Version von FIFA 22 zwei neue Community Cups ausgetragen, die - zusätzlich zu den VBL Open - zwei Plätze in den Play-offs bieten. Die Xbox-Ausgaben dieser Turnierinnovation hatten im Februar bereits Lennard 'xLennyyy' Peters und Sören 'Kiwi0025' Ibsch gewonnen.

Im Raum könnte damit auch eine PlayStation-Exklusivität für die Zukunft der VBL stehen. Die FIFA 22 Global Series (FGS), deren Teil die VBL ist, wird in dieser Spielzeit weitestgehend ausschließlich an der Sony-Konsole durchgeführt - für die deutsche Meisterschaft könnte ein ähnlicher Schritt folgen.

Vorerst kein DFL-Statement

Höflich hatte sich im Vorfeld der laufenden VBL-Saison gegenüber kicker eSport bereits zur Konsolen-Thematik geäußert: "Wir haben uns gemeinsam mit den Klubs angeschaut, welche Spieler wir in Deutschland haben. Und haben gesehen, dass die Xbox weiterhin eine Rolle spielt in der Konsolenverteilung."

Der VBL-Chef ergänzte damals allerdings auch, dass man "abwarten muss, wie sich das in der Next Gen entwickelt". Auf neuerliche kicker eSport-Anfrage hin wollte die DFL kein Statement abgeben - es sei noch zu früh, um über die nächste Saison zu sprechen.