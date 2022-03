VBL: 'ErenPyrz030' zum besten Spieler der Rückrunde gewählt

Eren 'ErenPyrz030' Poyraz von Hertha BSC ist mit mehr als zwei Dritteln der Stimmen zum "Top-Performer der Rückrunde" der VBL Club Championship gewählt worden.

Hat den Fans in der Rückrunde am besten gefallen: 'ErenPyrz030' von Hertha BSC. Instagram/@erenpyrz030

Zum Sprung in die Play-offs hat es nicht gereicht für Eren 'ErenPyrz030' Poyraz & Co., dafür wurde dem Eigengewächs von Hertha BSC eine andere Ehre zuteil: Beim Community-Voting auf Twitter fuhr 'ErenPyrz030' einen Erdrutschsieg ein und wurde mit 67,8 Prozent der Stimmen zum "Top-Performer der Rückrunde" in der VBL Club Championship gewählt.

Damit verwies der Berliner drei Konkurrenten, darunter sogar den deutschen FIFA-Einzelmeister, auf die Plätze: Jonas 'Jonny' Wirth sowie Levy Finn 'levyfinn' Rieck und Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin. Die beiden Letzteren kämpfen mit Hansa Rostock und RB Leipzig am Wochenende im Finale um den Klubtitel, brachten es zusammen aber auf nicht einmal ein Drittel der Stimmen.

Siegquote von 73 Prozent

Durch wöchentlich starke Leistungen hat 'ErenPyrz030' in der Rückrunde individuell aufgetrumpft: Mit einer Siegquote von 73 Prozent und durchschnittlich 2,2 Punkten pro Spiel war der 19-Jährige der wichtigste Erfolgsfaktor der Herthaner.

Unter anderem gewann er im Laufe der zweiten Saisonhälfte gegen Heidenheims Burak 'burak__may' May (3:1), Ingolstadts Philipp 'Eisvogel' Schermer (2:0) und Augsburgs Yannic 'Yannic0109' Bederke (3:1). Insgesamt brachte es 'ErenPyrz030' in der aktuellen Saison auf 34 Tore und 17 Siege, womit er in den Top 20 aller Spieler steht.

Einziger Wermutstropfen: Mit 98 Punkten schnitt seine Hertha zwar besser ab als in der Vorsaison, verpasste diesmal allerdings trotzdem die Playoffs. Mit drei Zählern Rückstand auf den 1. FC Nürnberg kam Berlin als Tabellensiebter der Süd-Ost-Division ins Ziel.