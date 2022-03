VBL: Durchstarter, Comebacks und Überraschungen

Eine ereignisreiche Hauptrunde liegt hinter der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor - wir stellen Sieger, Verlierer und Überraschungen vor.

Wer sorgte in der Saison 2021/22 der VBL Club Championship für Aufsehen? DFL

Die Überraschung: Hansa Rostock

Für diesen Triumphzug von Hansa Rostock kann es nur eine Bezeichnung geben: Sensation. Erstmals in der VBL Club Championship angetreten, schaffte das Team von der Ostsee prompt den Staffelsieg in der Nord-West-Division. Zahlreiche renommierte und etablierte Namen mussten sich dahinter einreihen.

Apropos renommierte Namen. Auf diese verzichtete Rostock bei der Teamzusammenstellung. Stattdessen trugen regionale Talente das Trikot der "Kogge". Und das mit Erfolg: Am letzten Spieltag gelang Levy Finn 'levyfinn' Rieck & Co. mit dem Sprung auf Platz eins der große Coup. Im Grand-Final trifft Rostock auf den 1. FC Köln, Titelverteidiger 1. FC Heidenheim und den FC Ingolstadt.

Der Debütant: Anders 'Anders' Vejrgang

Mit Hochspannung hatte die internationale FIFA-Community das Debüt von Anders 'Anders' Vejrgang, der in der VBL mit dem Gamertag 'RBLZ_Vejrgang' antritt, erwartet. Am vorletzten Doppelspieltag war es so weit - und das Wunderkind musste prompt Lehrgeld bezahlen.

Nach dem 2:1-Debütsieg gegen Augsburgs Yannic 'Yannic0109' Bederke kassierte der 16-Jährige, der in der Weekend League unfassbare 536 Siege in Serie gefeiert hatte, mit dem 1:2 gegen Fürths Christian 'xImpact10' Judt etwas überraschend die erste Niederlage.

Mit RB Leipzig steht 'RBLZ_Vejrgang' dennoch im VBL Club Championship-Finale am 26. und 27. März. Und es wird erneut mit Spannung erwartet, ob die Sachsen das Mega-Talent im abschließenden Titelkampf ins kalte Wasser werfen.

Das Comeback: SV Werder Bremen

Mit Platz zehn war das Vorjahr zur heftigen Enttäuschung für den SV Werder Bremen geworden.In der aktuellen Saison meldete sich der zweimalige deutsche Vereinsmeister nun eindrucksvoll zurück. Seit dem fünften Spieltag zählte Werder ununterbrochen zum Spitzentrio und führte sieben Tage in Folge sogar die Tabelle der Nord-West-Division an.

Zwar gab es für Michael 'MegaBit' Bittner & Co. am letzten Doppelspieltag den tragischen Absturz auf Rang drei, über den Umweg der Play-offs gelang aber doch noch der Sprung in das Finale. Dort geht es für Bremen gegen den Hamburger SV, Süd-Ost-Champion RB Leipzig und den FC St. Pauli.

Die Achterbahnfahrt: Hannover 96

Aus unfassbarer Dominanz wurde ein Ritt auf der Rasierklinge: Über weite Strecken hatte Hannover 96 die Hinrunde dominiert und nach insgesamt neun Spieltagen sogar auf dem ersten Platz gestanden, ehe in der zweiten Saisonhälfte der brutale Absturz folgte.

Nur einen Sieg holten die Niedersachsen aus den letzten zwölf Partien der Hauptrunde und zitterten sich schließlich als Tabellensechster in die Play-offs. Dort war dann aber Endstation für das Team um Riad 'H96_Riad' Fazlija: Gegen Heidenheim unterlag Hannover mit 2:5 nach Punkten und verpasste das lange so greifbare Finale.

Die Konstanten: RB Leipzig

Wohl dem, der über ein derart konstantes Team wie RB Leipzig verfügt: Bereits in der Vorsaison 2020/21 hatten sich die Sachsen den Staffelsieg in der Süd-Ost-Division geschnappt, in der laufenden Spielzeit gelang ihnen dies erneut.

Im nachgeholten Doppel gegen Sandhausen zog Leipzig noch an Ingolstadt vorbei und sicherte sich damit den symbolisch wichtigen ersten Platz. Den direkten Sprung ins Finale hatten die beiden dominanten Teams ihrer Staffel ohnehin bereits sicher.

Schlüsselspieler der Leipziger war - natürlich - 'RBLZ_UMUT': Der amtierende deutsche FIFA-Einzelmeister fuhr mit 27 Siegen mehr Erfolge ein als jeder andere Spieler und soll die "Roten Bullen" nun auch im Finale zum ersten Titel tragen.

Die Abgestürzten: VfL Bochum - und mehr

Von Platz eins auf Rang neun: Der VfL Bochum hat im Saisonvergleich einen schmerzhaften Absturz hinnehmen müssen. Nachdem das Team im Vorjahr um den Titel gekämpft hatte, reicht es diesmal nicht mal zum Sprung in die Play-offs. Die Abgänge von Cihan 'Cihan' Yasarlar (zu Hertha BSC) und Ali 'PredatorFIFA' Oskoui (SV Werder Bremen) konnten nicht kompensiert werden.

Doch nicht nur die Bochumer legten einen Absturz hin: Auch Bayer 04 Leverkusen (von fünf auf elf), der VfL Wolfsburg (von sechs auf zwölf) sowie Borussia Mönchengladbach (von vier auf sieben) fielen im Saisonvergleich zurück und verpassten teils deutlich die Play-off-Teilnahme.

Die Youngster: 'Jonny' und 'whiteezz05'

Noch vor drei Monaten kannte kaum jemand den Namen Jonas 'Jonny' Wirth, inzwischen aber dürfte sich das geändert haben. Erst im Winter in den Kader des SC Paderborn gerückt, mischte der 16-Jährige in der Rückrunde die Nord-West-Division auf.

Gleich bei seinem zweiten Einsatz holte er den ersten Sieg an der Xbox, bis zum Saisonende folgten fünf weitere Erfolge im Einzel. Damit gehört Jonas Wirth sogar zu den statistisch besten Spielern der zweiten Saisonhälfte und steht aktuell als "Top-Performer der Rückrunde" zur Wahl.

Ebenfalls einen kometenhaften Aufstieg legte Fabrice 'whiteezz05' Weiß von der TSG Hoffenheim hin. Er holte in der Rückrunde 15 Siege aus 26 Partien mit seiner Beteiligung - die ersten 14 Duelle blieb er ungeschlagen. 'whiteezz05' hatte erheblichen Anteil daran, dass sich die TSG nach schwacher Hinrunde doch noch für die Play-offs qualifizierte.

Die Enttäuschten: Hertha BSC

In der Vorsaison war Hertha BSC am finalen Doppelspieltag und damit auf den allerletzten Drücker noch der Einzug in die Play-offs geglückt, diesmal verpassten die Hauptstädter knapp die Teilnahme an der Zwischenrunde.

Nur einmal hatte das Team um 'Cihan' und Eren 'ErenPyrz030' Poyraz im Saisonverlauf unter den ersten Sechs gestanden, am Ende fehlten drei Punkte auf Nürnberg zur Qualifikation für die Play-offs. Das Kuriose: Im Vorjahr hatten den Berlinern 94 Punkte zu Platz sechs gereicht, 2021/22 gab es mit 98 Zählern nur Rang sieben.

Der Torjäger: Timo 'TimoX' Siep

Keiner war hungriger als Timo 'TimoX' Siep: Mit 76 Treffern feierte der Ingolstädter im Laufe der Hauptrunde mehr Torerfolge als jeder andere Spieler der Liga und war damit an knapp der Hälfte aller im gegnerischen Netz gelandeten Versuche der "Schanzer" beteiligt.

Besonders deutlich ging es bei den Erfolgen gegen Fürths Ramazan 'El17rambo' Elmas (6:1) und Darmstadts Arti 'artyis' Zeqiri (6:0) zu. Auf den weiteren Plätzen der Torjägerliste folgen 'PredatorFIFA' (71), Mustafa 'fcsp_musti' Cankal (65), 'RBLZ_UMUT' (62) und Antonio 'AntonioRadelja' Radelja (60).