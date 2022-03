VBL: 'DullenMIKE' will die Finalpleite vergessen machen

20 FIFA-Spieler haben sich im Februar über die VBL Open für die Play-offs qualifiziert, Vizemeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen will nach dem Titel greifen.

Es war das Traumfinale der Saison 2020/21: Mit Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen standen sich die beiden wohl besten deutschen FIFA-Profis im Finale der FIFA-Einzelmeisterschaft gegenüber. Der Titel ging nach zwei knappen Siegen (2:1 und 1:0) an den Leipziger, 'DullenMIKE' blieb nur Platz zwei.

Diese bittere Finalpleite kann und will Neuhausen in der laufenden Spielzeit vergessen machen, den ersten Schritt in Richtung Grand Final 2022 ist der NEO-Profi bereits gegangen. 'DullenMIKE' behauptete sich in den VBL Open des Vormonats und ist damit einer von 20 neuen Qualifikanten für die Play-offs.

Bekannte Namen großer Vereine

Der deutsche eNationalspieler hat sich an der Xbox durchgesetzt, er tritt erneut mit dem SC Freiburg an. Ebenfalls an der Microsoft-Konsole für die Play-offs qualifiziert haben sich die VBL-Profis Levy Finn 'levyfinn' Rieck von Hansa Rostock und Marvin 'Karpfenlive' Schmidt-Tychsen sowie Leipzigs Nachwuchsmann Ben 'RBLZ_Kette' Kettenbeil.

An der PlayStation haben unter anderen Jeffrey 'HSVJeffrey' Aninkorah vom Hamburger SV, Aymane 'Aymane' Mokallik von Eintracht Frankfurt und Georgios 'PGeorge7_' Papatolis von Borussia Mönchengladbach den Play-off-Einzug geschafft. Im Januar hatten etwa die beiden Youngster Fabrice 'whiteezz05' Weiß und Max 'Diviners' Gröne triumphiert.

Noch 20 Open-Plätze zu vergeben

Somit bleibt ambitionierten und noch nicht über die VBL Open oder einen der Community Cups für die Zwischenrunde qualifizierten Spielern nur noch der März, um den Traum von der deutschen FIFA-Meisterschaft fortzusetzen. Die Play-offs folgen im Mai, eine genaue Terminierung hat die DFL noch nicht verkündet.

Februar-Qualifikanten im Überblick

PlayStation:

'VBL_HSVJeffrey', 'Yaronaldo_VBL', 'VBLAymane', 'Raul_Mvogo_VBL', 'Hannesss777', 'Thore_VBL', 'PGeorge7_', 'AbindenUrlaubVBL' und 'TimiBoyKid'.

Xbox:

'VBL Selmos', 'LemonFresh96', 'Denniboy2000', 'JuliH2003', 'levyfinn', 'DullenMIKE', 'Calvin10P', 'Karpfenlive', 'RBLZ_Kette' und 'JonaMG268'.