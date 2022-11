VBL: Drama im Baden-Württemberg-Derby - HSV rutscht ab

Am fünften und sechsten Spieltag der VBL standen in der Süd-Ost-Division drei Derbys an. Zwei Mal wurden die Punkte geteilt, im Baden-Württemberg-Derby zeigten die Schwaben Moral. Im Nord-Westen rutscht der HSV weiter ab.

Zu Beginn der Saison noch an der Spitze, rutschte der Hamburger SV am Dienstag in der Tabelle ab. Nach einer noch knappen und torarmen Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach (0:0, 0:0, 1:2), folgte eine Packung gegen Hansa Rostock.

Noch ein Remis im Doppel, schoss sich die "Kogge" in den folgenden Einzelbegegnungen in Torlaune. Zuerst ließ Levy 'levyfinn' Rieck seinem Kontrahenten Daniel 'HSV_Daniel7' Dwelk durch ein 6:0 keine Chance, anschließend tütete Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse gegen Steffen 'Funino' Pöppe den Dreier ein. Während sich Rostock damit oben in der Tabelle festsetzt, fallen die Rothosen auf den vierten Rang.

Damit weiterhin von der Spitze grüßt der 1. FC Köln. Sowohl gegen den Tabellenletzten, Holstein Kiel, als auch den direkten Konkurrenten, Eintracht Braunschweig, machten sie kurzen Prozess. Zwei Partien genügten zu jeweils drei Punkten. Köln, Rostock und Braunschweig haben ein Spiel weniger als der HSV, könnten den Vorsprung also noch ausbauen.

Aufatmen kann der FC Schalke 04. Mit einer Niederlage und vier Unentschieden in die Saison gestartet, feierten die Knappen gegen Gladbach ihr erstes Erfolgserlebnis. Die "Fohlen" suchen dagegen weiterhin nach ihrer Form: Platz 13 heißt es.

Süd-Ost: Drei Derbys - ein Sieger

In der Süd-Ost-Division war es dagegen der Mittwoch der Derbys - gleich drei standen an: Das Franken-, Baden-Württemberg und Rhein-Main-Derby. In letzterem musste der FSV Mainz 05 eine empfindliche Niederlage einstecken. Die Rheinhessen verloren gegen Eintracht Frankfurt nach zwei Spielen. Besonders im zweiten Spiel spielten die Neuzugänge beider Vereine mit offenem Visier. Antonio 'AntonioRadelja' Radelja traf sechs Mal in Folge für die Eintracht - Ditmir 'Ditmir_4897' Alimi erzielte in der Schlussphase dann noch drei Treffer und verkürzte.

Durch diese Niederlage verpasste es Mainz, an die Spitze zu springen - Tabellenführer Sandhausen hatte dem FSV durch ein Remis gegen Hoffenheim einen Spalt der Tür offen gelassen. So grüßt der SVS nach einem Sieg und dem angesprochenen Remis weiterhin von ganz oben.

Apropos Punkteteilung. Die gab es in den anderen beiden Derbys. Ein wahres Spektakel lieferten sich der VfB Stuttgart und Karlsruher SC. Im zweiten Spiel zeigte Lukas 'Sakul' Vonderheide eine Reaktion nach den letzten beiden Niederlagen und schlug VfB-Rückkehrer Burak 'Burak__May' May mit 5:0. Damit auf der Siegerstraße, kämpften sich die Schwaben im entscheidenden dritten Match zurück.

Aufholjagd binnen Sekunden

Khalid 'Khalid' Gürel führte gegen Deniel 'Denii10' Mutic bereits mit 3:2, ehe der Stuttgarter sehenswert nach einer Ecke per Seitfallzieher ausglich. Allerdings reichte dieser Treffer nicht, für einen Punktgewinn musste noch ein Tor her.

'Khalid' versuchte, den Ball zu halten, die Uhr runterlaufen zu lassen. Da keine Nachspielzeit angezeigt wurde, ging der Karlsruher von einer Minute aus und pöhlte, sich seines Sieges sicher, das Spielgerät nahe des eigenen Sechzehners über die Seitenauslinie - doch der virtuelle Referee hatte einen anderen Plan.

Es kam, wie es kommen musste: Schnell kombinierte sich Mutic in den Strafraum und verschaffte sich eine gute Schussposition. Im langen Eck den Ball untergebracht, war das Comeback furioso perfekt. Damit nicht nur die Derby-Niederlage, sondern auch den Absturz auf den letzten Platz verhindert.