VBL: 'Denii10' fürchtet nur RB, DFL plant Corleone-Angebot

Das Finale der VBL Club Championship steht vor der Tür. Im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch haben sich Klubs und DFL noch mal zu Wort gemeldet.

Die Saison 2021/22 der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor biegt auf die Zielgerade ein. Das Finale der deutschen FIFA-Vereinsmeisterschaft findet als Offline-Event am kommenden Wochenende in Köln statt. Die virtuelle Pressekonferenz am Mittwoch sollte noch mal auf den Showdown einstimmen.

Alle acht Finalklubs hatten einen Vertreter entsandt, zudem stand auch VBL-Chef Jörg Höflich von der DFL Rede und Antwort. Dieser ordnete die laufende Spielzeit grundsätzlich als Erfolg ein: "Wir haben in dieser Saison extrem viel Spannung geboten und auch extrem viele Überraschungen erlebt. Ich glaube, dass das in den nächsten Tagen auch so weitergeht."

"Hätten denjenigen wohl für verrückt erklärt"

Eine der großen angesprochenen Überraschungen ist Hansa Rostock - die Norddeutschen haben sich als VBL-Neuling direkt den Staffelsieg in Division Nord-West gesichert. "Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir Erster werden, hätten wir denjenigen wohl für verrückt erklärt", ordnete Rick Feldmann, der für Kommunikation und Marketing zuständig ist, ein.

Unter die besagte Spannung wiederum fällt der Zweikampf an der Spitze der Süd-Ost-Division, den letztlich RB Leipzig zum zweiten Mal in Folge knapp für sich entscheiden konnte. Die Sachsen zählen erneut zu den großen Favoriten, für Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes ist es daher auch "Ziel und Anspruch, um den Titel mitzuspielen".

St. Pauli will in Köln "auch Meister werden"

Um dieser Ambition gerecht zu werden, befinden sich die Leipziger seit Dienstag in einem vorbereitenden Bootcamp. Vermieden werden soll eine Wiederholung der Ereignisse aus vergangener Saison: Damals war RB im Halbfinale dem FC St. Pauli nach Golden Goal unterlegen gewesen.

"Das hat wehgetan, da haben wir anschließend ein bisschen gebraucht", räumte 'RBLZ_GAUCHO' ein. Der FC St. Pauli steht auch am kommenden Wochenende wieder im Teilnehmerfeld für das Finale, eine Favoritenrolle lehnte Gaming- und eSport-Koordinator Christian Oberlies aber ab. Das Feld sei dieses Jahr "noch enger", die Konkurrenz "noch stärker".

"Trotzdem fahren wir nicht nach Köln, um uns den Rhein anzuschauen. Wir wollen da auch Meister werden", stellte Oberlies jedoch klar. Dieses Vorhaben scheiterte für St. Pauli 2021 erst im Endspiel der Finalrunde am 1. FC Heidenheim 1846 - dem noch amtierenden Meister. Dieser will nun die Mission Titelverteidigung erfolgreich zu Ende führen.

'Anders'-Einsatz für RB zumindest in Aussicht

Auf die Frage nach einem möglichen Angstgegner antwortete der Heidenheimer Deniel 'Denii10' Mutic: "Wenn es ein Team gibt, das wir fürchten, dann ist es auf jeden Fall RB Leipzig. Weil sie mit Umut, Richard und Anders (Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin, Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes und Anders 'Anders' Vejrgang; Anm. d. Red.) einfach stark besetzt sind."

Nicht nur die beiden arrivierten Leipziger Kräfte 'RBLZ_UMUT' und 'RBLZ_GAUCHO' müssen die Gegner des Süd-Ost-Siegers folglich auf dem Zettel haben - auch FIFA-Wunderkind 'Anders' könnte im Finale eine Rolle spielen. Ob der 16-jährige Däne auch tatsächlich zum Einsatz kommen wird, ist im Vorfeld noch unklar.

"Ich glaube, es ist logisch, dass man sich bei einem Spieler von Anders' Format vorstellen kann, dass er zum Einsatz kommt", stellte 'RBLZ_GAUCHO' einen Auftritt seines Teamkollegen aber zumindest in Aussicht. Es wären die ersten offiziellen FIFA-Matches Vejrgangs bei einem Offline-Event in seiner noch jungen eSport-Karriere.

VBL will ein "mafiöses Angebot" kreieren

Gegen Ende der Pressekonferenz richteten sich vermehrt Fragen an VBL-Chef Höflich, zur genauen Verteilung des Preisgeld-Pools von 65.000 Euro machte die DFL allerdings keine Angaben - das gehöre ins "Binnenverhältnis". Einzig der Idealgewinn in Höhe von 18.000 Euro durch Kombination aus Divisionstitel und Club Championship-Titel wurde nochmals kommuniziert.

Zum Abschluss schweifte der Blick sogar noch weiter in die Zukunft - in Richtung der kommenden Saison 2022/23. Auf die Nachfrage nach möglichen neuen Vereinen für die VBL Club Championship wollte oder konnte Höflich noch nichts verkünden, zunächst einmal soll der "Status quo gehalten" werden.

Darüber hinaus besteht das Konzept der "optionalen Weiterentwicklung", die allerdings von der Überzeugungskraft der DFL und der VBL abhängt. Im Stile des legendären Leinwand-Mafiosos Vito Corleone lautet Höflichs Zielstellung daher, den fehlenden Klubs irgendwann "ein Angebot zu kreieren, das nicht mehr abzulehnen ist."