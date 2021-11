VBL: Darmstadt und Leverkusen übernehmen die Spitze

Der Startschuss zur neuen Saison in der Virtual Bundesliga Club Championship ist am Dienstag und Mittwoch mit dem ersten Doppelspieltag gefallen.

Zahlreiche Fragen hatten die verschiedenen Vorbereitungen der Teams auf die Saison 2021/22 der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor begleitet, am Auftakt-Doppelspieltag der neuen Runde hat es die ersten Antworten gegeben.

Zum Beispiel für den 1. FC Heidenheim 1846: Der Titelverteidiger hatte einige Leistungsträger verloren, daher bescheidene Ziele formuliert und darf sich in dieser Einschätzung zum Saisonstart bestätigt sehen. In der Süd-Ost-Division unterlag Heidenheim mit 2:5 gegen den 1. FC Nürnberg. Deniel 'Denii10' Mutic und Burak 'burak__may' May trotzten ihren Rivalen jeweils ein Unentschieden ab, im 2vs2 allerdings unterlagen sie gemeinsam deutlich mit 0:3.

Erster Tabellenführer in Süd-Ost ist der SV Darmstadt 98, der mit 14 Punkten einen bärenstarken Start hinlegte. Im Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt sorgten Arti 'artyis' Zeqiri und Marcel 'DonChap28' Deutscher mit ihren Einzelsiegen für einen 7:1-Erfolg, anschließend gab es gegen den 1. FSV Mainz 05 dasselbe Ergebnis, diesmal insbesondere dank 'artyis', der in Einzel und Doppel (mit 'DonChap28') erfolgreich war.

Auf Platz zwei steht der 1. FC Nürnberg, der vor dem Sieg gegen Heidenheim bereits die erste Partie gegen den FC Augsburg mit 7:1 gewonnen hatte. Antonio 'AntonioRadelja' Radelja setzte sich im Einzel durch, zudem war er mit Yannick 'Klastocky' Grum im Doppel erfolgreich. Daniel 'Bubu' Butenko rang dem deutschen FIFA-Einzelmeister von 2020, Yannic 'Yannic0109' Bederke, ein 0:0 ab.

RB Leipzig bringt sich in Stellung

Punktgleich mit Nürnberg liegt RB Leipzig, einer der großen Favoriten der Staffel: Die Sachsen hatten in der Vorsaison die Hauptrunde dominiert, mit zwölf Zählern legten sie nun einen starken Start hin. Auf ein 7:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 folgte ein 5:2 gegen den FC Ingolstadt 04, womit die Leipziger ihre Ambitionen unterstrichen.

In beiden Partien war Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin an der PlayStation erfolgreich, Richard 'RBLZ_Gaucho10' Hormes musste sich dagegen an der Xbox jeweils mit einem Unentschieden begnügen. Dass es für Ingolstadt dennoch eine zufriedenstellende Rückkehr in die VBL Club Championship war, lag am 6:3-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Nach dem 0:1 von Timo 'TimoX' Siep gegen Ramazan 'El17rambo' Elmas stellten Philipp 'Eisvogel' Schermer (3:1 gegen Christian 'xImpact10' Judt) und das Doppel aus 'Eisvogel' und 'TimoX' (1:0 gegen 'xImpact10' und Lukas 'Kellerinho18' Keller) den Sieg sicher.

Jeweils nur vier Punkte auf dem Konto haben nach dem ersten Doppelspieltag der FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Die Augsburger mussten sich nach der Niederlage gegen Nürnberg mit einem 3:6 gegen die SpVgg Greuther Fürth anfreunden, Frankfurt kam nach der Pleite gegen Darmstadt nicht über ein 3:3 gegen den SV Sandhausen hinaus.

Zwei Unentschieden gab es für den SSV Jahn Regensburg, der sich mit 3:3 vom SV Sandhausen und mit 4:4 von der TSG Hoffenheim trennte. Die Hoffenheimer wiederum, die in der Vorsaison schon durch zahlreiche Punkteteilungen aufgefallen waren, hatten zuvor ebenfalls remis gespielt, gegen Hertha BSC gab es ein 3:3.

Bayer Leverkusen führt im Nordwesten

In der Nord-West-Division ist Bayer 04 Leverkusen der erste Tabellenführer der Saison, womit das Team die Ambitionen auf eine erneute Spitzenplatzierung unterstrich. In der vergangenen Runde hatte die Werkself lange oben mitgemischt und war schließlich als Fünfter in die Playoffs eingezogen. Am Dienstag holte Bayer nun zunächst ein 5:2 gegen Holstein Kiel und anschließend gar ein 9:0 gegen den FC Schalke 04.

Unterschiedsspieler war Fabian 'B04_Dubzje' De Cae, der an der Xbox beide Einzel gewann. Gegen Schalke holte dann auch Marc 'marc_ldw23' Landwehr in Einzel und Doppel (mit Paul 'B04_Paul' Degner) die ersten Siege der neuen Saison. Hinter Leverkusen auf Platz zwei hat sich der FC St. Pauli eingereiht, der gegen Hansa Rostock (4:4) und Borussia Mönchengladbach (6:3) insgesamt zehn Punkte verbuchte.

Apropos Hansa Rostock: Die Hanseaten legten in den ersten beiden Club Championship-Partien ihrer Vereinsgeschichte eine überaus gelungene Premiere hin und setzten sich mit zehn Punkten vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Nach dem Remis gegen St. Pauli holte Rostock mit 6:3 gegen Holstein Kiel den Premierensieg und hinterließ damit bleibenden Eindruck.

Insbesondere an der PlayStation spielten die Rostocker stark auf: Zunächst gewann Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse mit 2:1 gegen St. Paulis Erol 'erol_96x' Bernhardt, im Anschluss setzte sich Levy Finn 'levyfinn' Rieck mit demselben Ergebnis gegen Kiels Cihat 'Cihat_6161' Korkmaz durch.

Werder Bremen meldet sich zurück

Einen soliden Start legte unterdessen der SV Werder Bremen hin. Nachdem das Team in der Vorsaison die Playoffs deutlich verpasst hatte, gab es nun acht Punkte zum Auftakt in die neue Runde. Neuzugang Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und Michael 'MegaBit' Bittner führten die Bremer mit ihren Einzelsiegen zum 6:3-Sieg gegen den 1. FC Köln, in der zweiten Partie des Abends gab es dann mit 2:5 gegen den VfL Wolfsburg die erste Niederlage.

Dabei holte 'MegaBit' in Einzel und Doppel (mit 'PredatorFIFA') jeweils ein Remis. Ebenfalls acht Punkte haben die Wolfsburger auf dem Konto, die ihre erste Partie mit 3:6 gegen Hannover 96 verloren hatten. Khalid 'khalidgrl03' Gürel sorgte an der Xbox für die drei Zähler der Wölfe, für Hannover wurde Riad 'H96_Riad' Fazlija mit Siegen in Einzel und Doppel (mit Jannik 'H96_Jannik' Berg) zum Matchwinner.

Gar nicht nach Plan verlief der Auftakt dagegen für den 1. FC Köln, der nach der Pleite gegen Werder auch gegen den SC Paderborn mit 2:5 unterlag. Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos (2:2 gegen Jannis 'JistenNSQ' Pütz) und das Doppel aus 'TheStrxngeR' und Denis 'Denis' Müller (1:1 gegen Yannik 'WildStyler' Büscher und Jannis 'JistenNSQ' Pütz) retteten immerhin zwei Punkte.

Ebenfalls auf fünf Zähler bringt es Holstein Kiel, jeweils einen Punkt mehr holten der FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach und Hannover 96. Vor der Klatsche gegen Bayer hatte das neuformierte Schalker Team ein 6:3 gegen den VfL Bochum geholt. Hasan 'Hasoo' Eker schlug Koray 'Kkoray_' Kücükgünar mit 2:0, Serhat 'Serhatinho01' Öztürk legte mit 1:0 gegen Justin 'xGodly10' Kampmeier nach. Im 2vs2 setzten sich die Bochumer 'xGodly10' und Benedikt 'BeneCR7x' Bauer mit 1:0 gegen Julius 'Juli' Kühle und 'Serhatinho01' durch.

