VBL Club Championship: Offline-Trend bei der DFL

Die DFL lässt den ersten Spieltag der Saison 2023/24 der VBL Club Championship in der Kölner Strassenkicker Base austragen. Es soll nur der Startschuss für eine Spielzeit mit mehr Offline-Präsenz sein.

Während im neuen eSport-Ökosystem FC Pro bislang sämtliche Turniere online durchgeführt wurden, will die DFL zu ihrem FC-24-Auftakt gleich eine gegensätzliche Tendenz präsentieren. Der erste Spieltag der Saison 2023/24 in der VBL Club Championship wird zum Offline-Event. Ausgetragen werden die Duelle der Divisionen Nord-West (18. November) und Süd-Ost (19. November) in der Kölner Strassenkicker Base.

Die eSport-Teams aller 35 teilnehmenden Vereine werden sich vor Ort befinden. In Nord-West umfasst der erste Spieltag unter anderem kleine Rhein- und Ruhrderbys zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sowie dem VfL Bochum und Borussia Dortmund. In Süd-Ost steht beispielsweise die VBL-Premiere des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München gegen den Karlsruher SC auf dem Programm.

Zwei weitere Offline-Spieltage - vor Zuschauern?

Der Saisonauftakt soll keine Alleinstellung besitzen: Die DFL plant nach kicker-eSport-Informationen zwei weitere Spieltage als Offline-Events, die noch nicht terminiert worden sind. Womöglich sind dann auch Zuschauer und Pressevertreter zugelassen, auf die am 18. und 19. November zunächst noch verzichtet wird.

In den vergangenen beiden Spielzeiten der VBL Club Championship war einzig die Finalrunde vor Ort in Köln ausgespielt worden. Der Trend zeigt nun in Richtung vermehrter Offline-Präsenz. Das passt zum gewachsenen Stellenwert der nationalen Ligen wie der Virtual Bundesliga (VBL) in FC Pro. Das neue eSport-System für EA SPORTS FC 24 sieht vor, dass 28 der 32 WM-Teilnehmer letztlich über ebenjene ermittelt werden.