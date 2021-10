VBL Club Championship: Divisionen, Spielplan und Übertragung

Die VBL Club Championship startet am 9. November in ihre vierte Saison - die neuen Teilnehmer sind auf die Divisionen verteilt, der Spielplan ist erstellt.

Der 1. FC Heidenheim hat sich im vergangenen Frühjahr die dritte deutsche FIFA-Vereinsmeisterschaft gesichert, am 9. November starten die Mannen von der Brenz als Titelverteidiger in die neue Saison der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor. Am Dienstag hat die DFL den Spielplan und den Übertragungsrhythmus für die kommende Spielzeit präsentiert.

Im Vordergrund der Ankündigung standen jedoch die beiden neuen Vereine: Hansa Rostock und der FC Ingolstadt sind im Sommer in die 2. Bundesliga aufgestiegen und damit wieder unter dem Dach der DFL - wodurch sie teilnahmeberechtigt für die VBL Club Championship sind. Hansa Rostock ersetzt Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig in der Division Nord-West, der FC Ingolstadt erhält den Platz der ebenfalls abgestiegenen Würzburger Kickers in der Süd-Ost-Division.

Zwei Konferenzen, ein Live-Match

Der Spielplan sieht weiterhin die gewohnte Dopplung der Spieltage vor: Dienstags werden zwei Spieltage der Staffel Nord-West ausgetragen, am Mittwoch ist die Süd-Ost-Staffel an der Reihe. Angestoßen werden die Begegnungen des ersten wöchentlichen Spieltags jeweils um 18 Uhr, der zweite Spieltag folgt um 20 Uhr - abgeschlossen wird der Club Championship-Abend durch ein Featured Match um 21.30 Uhr.

Das finale Featured Match wird in voller Länge und mit vollem Fokus auf dem Twitch-Kanal der Virtual Bundesliga übertragen. Sowohl um 18 Uhr als auch um 20 Uhr werden darüber hinaus zwei Begegnungen zu einer Konferenz zusammengeführt. Die Fans dürfen sich also jede Woche auf Live-Bilder aus zehn Matches im Rahmen der offiziellen VBL-Show freuen.

Leipzig gegen Ingolstadt und einige Derbys

Und welche Partien betrifft diese Übertragungsstruktur zum Saisonstart? Die erste Konferenz der Nord-West-Division wird am 9. November ab 18 Uhr die Duelle zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln sowie zwischen Hannover 96 und dem VfL Wolfsburg zeigen.

Um 20 Uhr folgen die Begegnungen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC St. Pauli sowie zwischen Hansa Rostock und Holstein Kiel. Im Highlight-Match um 21.30 Uhr treffen der Hamburger SV und der VfL Bochum aufeinander.

Tags darauf feiert die Süd-Ost-Division ihren Auftakt, um 18 Uhr werden die Begegnungen Eintracht Frankfurt gegen SV Darmstadt und TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC in der Konferenz übertragen. Zwei Stunden später stehen die Matches zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem FC Augsburg sowie dem 1. FC Heidenheim und dem 1. FC Nürnberg im Fokus.

Zum Abschluss des ersten Doppelspieltags tritt der amtierende Staffelsieger RB Leipzig auf Neuling FC Ingolstadt, der mit einigen erfahrenen Kräften an den Start geht.

