VBL-CC-Champion ‘NikLugi‘: "Beim Offline-Event ist alles möglich"

Das Finale der VBL Club Championship wird Niklas ‘NikLugi‘ Luginsland verletzungsbedingt verpassen. Der eSportler vom 1. FC Heidenheim verspürt aber trotzdem eine große Vorfreude auf das Event - vor allem, weil es Offline stattfinden wird.

Die Corona-Pandemie sorgte im deutschen FIFA-eSport der vergangenen zwei Jahre für viel Frust. Offline-Events ohne Zuschauer und ohne persönliche Begegnungen der eSportler sind eben nur halb so schön.

Das empfindet auch der amtierende VBL-Club-Championship-Sieger ‘NikLugi‘ so. Im Gespräch mit kicker eSport kündigt er an beim Grand Final dabei zu sein - wenn auch nur als emotionale Unterstützung: "Ich habe mich lange dazu durchgerungen, aber ich werde am Start sein in Köln. Mein Vater wird mich begleiten, weil ich noch nicht so viel allein machen kann. Dann können sich die Jungs auf sich konzentrieren und ich mich aufs Anfeuern."

‘NikLugi‘ in Köln nur als Zuschauer mit von der Partie

Einen faden Beigeschmack wird das Event für ‘NikLugi‘ auf jeden Fall haben. Denn der FIFA-Streamer verpasst "das Highlight der Saison", wie er sagt, verletzungsbedingt. Im Februar hatte er einen schweren Autounfall, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung.

Der gebrochene Arm macht ihm bei der Teilnahme an den kommenden Finalen aber einen Strich durch die Rechnung: "Mit dem Gips kann man halt kein FIFA zocken, zumindest nicht kompetitiv."

Trotzdem ist ihm die Vorfreude auf das zweitägige Turnier anzumerken: "Es gibt keinen besseren FIFA-Titel zu gewinnen in Deutschland. Und ich kenne da auch sehr viele Leute und freue mich einfach darauf, die zu sehen."

Ganz ähnlich wie viele seiner Kollegen, schätzt auch 'NikLugi' das Team von RB Leipzig dank der starken Besetzung als favorisiert ein: "Umut (Gültekin, Anm d. Red.) ist überragend im 90er-Modus. Bei Anders (Vejrgang, Anm. d. Red.) kann ich noch gar nicht sagen, welche Rolle er spielen wird. Aber die haben drei herausragende Spieler, das hat kein anderes Team."

Offline-Event bietet Potenzial für Überraschungen

Den Titel hat RB jedoch keineswegs sicher in der Tasche. Das Offline-Event bringe nämlich eine größere Spannung mit sich als so manches Online-Duell: "Für einige Spieler ist es ihr erstes Offline-Turnier überhaupt, da bin ich schon gespannt, wie die damit klarkommen. Vielleicht haben erfahrenere Spieler da einen Vorteil."

Hansa Rostock ist vor diesem Gesichtspunkt für Luginsland eine große Wundertüte und bietet zugleich das größte Überraschungspotenzial: "Die haben Spieler dabei - für die ist das ihr erstes großes FIFA-Turnier überhaupt. Obwohl sie enorm gute Leistungen gezeigt haben während der Saison, muss man dann erstmal sehen, wie sie Offline performen."

Als Außenseiter sieht er die jungen Neulinge aus Rostock aber keineswegs: "Wenn sie das abrufen können, was sie schon gezeigt haben, dann können die jeden schlagen."

Vielleicht sorgt Rostock ja für ein Märchen wie letzte Saison der 1. FC Heidenheim und gewinnt den Titel, obwohl das Team vor Beginn des Grand Finals nicht ganz oben auf der Favoriten-Liste stand. Was auch kommen mag, für ‘NikLugi‘ wird das diesjährige Turnier so oder so eine der tollsten Veranstaltungen des Jahres: "Jeder, mit dem ich gesprochen habe, freut sich drauf. Natürlich willst du die Leute, mit denen du so oft trainierst, dann auch mal in Person kennenlernen. Obendrein gibt es dieses Jahr noch das neue Preisgeld. Das ist meines Erachtens auch sehr wichtig. Es wird bestimmt einfach cool."

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.