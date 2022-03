VBL: 'burak__may' erlöst Heidenheim, 'TheStrxngeR' zeigt Spektakel

Das Starterfeld des VBL Club Championship-Finals ist komplett. Am Mittwoch lösten der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Köln in den Play-offs das Ticket.

Der maue Saisonstart ist beim 1. FC Heidenheim 1846 endgültig Geschichte. Am Mittwoch schaffte der Titelverteidiger über den Umweg Play-offs doch noch den Sprung ins Finale der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor.

Gegen Hannover 96 musste der FCH über die volle Distanz gehen, bewahrte am Ende aber kühlen Kopf. Entscheidend war der Einzelsieg von Burak 'burak__may' May an der Xbox:

Nach torloser erster Hälfte ging der 26-Jährige per Konter in Front, am Ende stand ein 3:1 gegen Riad 'H96_Riad' Fazlija. Die weiteren Partien endeten jeweils 0:0.

"Es war nicht mein bestes Spiel, aber in ein, zwei Wochen fragt niemand mehr, wie wir in das Finale gekommen sind", sagte 'Denii10' zu seinem Remis im letzten Match. "Am Ende habe ich meine Erfahrung ausgespielt und das 0:0 mitgenommen."

'TheStrxngeR' unterbindet Aufholjagd

Etwas deutlicher hatte es zuvor der 1. FC Köln gemacht, der sich mit 2:0 nach Siegen gegen die TSG Hoffenheim behauptete. Denis 'Denis' Müller und Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos legten mit dem 1:0 im Doppel gegen Lukas 'Lukas_1004' Seiler und Fabrice 'whiteezz05' Weiß vor.

Anschließend entschied 'TheStrxngeR' ein Spektakel an der Xbox für sich. Nach 70 Minuten führte er bereits vermeintlich souverän mit 3:0 gegen 'whiteezz05', eine furiose Schlussphase gipfelte schließlich im 4:3-Erfolg des Kölners.

"Ich habe eines meiner besten Spiele der Saison gemacht. Meiner Meinung nach hätte es auch 5:0 oder 6:0 stehen können", sagte 'TheStrxngeR' anschließend. "Es war einfach ein geiles Spiel. Und ich denke, am Ende stehen wir verdient im Finale."

Final-Gruppen bereits ausgelost

Schon am Dienstag hatten sich der SV Werder Bremen und der FC St. Pauli ebenfalls in den Play-offs durchgesetzt, das Starterfeld für das Finale ist damit komplett. Noch am Mittwochabend fand zudem die Auslosung der Vorrunde statt.

In Gruppe A kämpfen Hansa Rostock, der FC Ingolstadt, der 1. FC Heidenheim und der 1. FC Köln um die Halbfinal-Plätze, in Gruppe B treten RB Leipzig, der Hamburger SV, der SV Werder Bremen und der FC St. Pauli an. Ausgetragen wird das Finale am 26. und 27. März als Offline-Event in Köln.