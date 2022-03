VBL: Bremen bügelt souverän aus, St. Pauli dankt Top-Duo

Der SV Werder Bremen und der FC St. Pauli haben dem Druck der Play-offs standgehalten und sich für das Finale der VBL Club Championship qualifiziert.

Werder Bremen hat Wiedergutmachung in den Play-offs betrieben. SV Werder Bremen

Mächtig geärgert hatte sich der SV Werder Bremen über den Absturz in der Vorwoche, den Umweg über die Play-offs haben die Hanseaten aber souverän genommen. Mit 2:0 nach Siegen gegen den 1. FC Nürnberg schaffte Werder am Dienstagabend doch noch den Sprung ins Finale der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor.

Alles klar für die Norddeutschen machte Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad mit einem 1:0 an der Xbox gegen Daniel 'Bubu' Butenko. Zuvor hatte er mit Fabio 'Fifabio97' Sabbagh bereits den 2vs2-Auftakt gegen Antonio 'AntonioRadelja' Radelja und 'Bubu' mit 2:1 für sich entschieden.

"Es ist schade, dass wir uns nicht für die starke Saison mit dem Grand Final belohnen konnten", erklärte 'AntonioRadelja' anschließend. Er verwies auf das Fehlen von Yannick 'klastocky' Grum : "Trotz Yannicks Corona-Erkrankung haben wir in ungewohnter Aufstellung gut mitgehalten, uns hat aber auch das Matchglück gefehlt, das du brauchst, um Werder zu besiegen."

'fcsp_musti' ringt 'Yannic0109' nieder

Vor Werder hatte bereits der FC St. Pauli den Sprung ins Finale geschafft, musste gegen den FC Augsburg aber über die volle Distanz gehen. Nachdem das Doppel zwischen Mustafa 'fcsp_musti' Cankal sowie Kamal 'fcsp_kamal' Kamboj und Philipp 'Phlip1089' Bederke sowie Yannic 'Yannic0109' Bederke torlos ausgegangen war, erkämpfe sich St. Pauli in den Einzeln das Finalticket.

Zwar machte 'Yannic0109' über weite Strecken das Spiel gegen 'fcsp_musti' und schnupperte mit einem Pfostentreffer an der Führung, der Hanseate aber traf nach einer Stunde zum 1:0-Sieg gegen den ehemaligen deutschen Einzelmeister. Im dritten Match holte 'fcsp_kamal' ein 3:0 gegen Lukas 'LukasR18' Rathgeb, St. Pauli kann sich bei seinem Top-Duo für den Finaleinzug bedanken.

Er sei "sehr enttäuscht" von seinen Leistungen in der laufenden Saison, erklärte der Augsburger 'LukasR18' anschließend bei Twitter. "Ich konnte leider von Beginn an nicht ans Niveau der letzten Jahre anknüpfen, sonst wäre eventuell auch als Team mehr drin gewesen."

Leipzig schnappt sich den Staffelsieg

Die letzten beiden Final-Teilnehmer der VBL Club Championship werden am Mittwochabend ermittelt. Um 18 Uhr kommt es zum Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem 1. FC Köln, anschließend ab 20 Uhr trifft Titelverteidiger 1. FC Heidenheim 1846 auf Hannover 96.

Unterdessen gewann RB Leipzig das Nachhol-Doppel gegen den SV Sandhausen mit 1:0 und setzte sich damit doch noch als Staffelmeister vor den FC Ingolstadt 04 an die Spitze der Süd-Ost-Division. Sowohl Leipzig als auch Ingolstadt haben sich direkt für das Finale qualifiziert. In der Nord-West-Division gelang dies Hansa Rostock und dem Hamburger SV.