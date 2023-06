VBL: Berkay 'BerkayLion' Demirci ist Newcomer der Saison

Noch vor dem Achtelfinale beim Grand Final der Virtual Bundesliga (VBL) hat Berkay 'BerkayLion' Demirci einen Titel gewonnen. Er ist Newcomer der Saison.

Noch bevor am heutigen Sonntag die Entscheidung um die Deutsche Einzelmeisterschaft fällt, gab es für Berkay 'BerkayLion' Demirci eine Auszeichnung. Von den Fans wurde der Kiezkicker zum Newcomer der Saison gewählt. Damit wird er Nachfolger von Levy Finn 'levyfinn' Rieck.

Der 18-Jährige erhielt 67 Prozent der Stimmen - ebenfalls zur Abstimmung standen Max 'Antimax' Eggenkämper, Bastian 'bxstip7 Puskas, Jonas 'Jonny' Wirth und Julien 'Julien_FNGK' Fungk.

Erfolgreiche Debütsaison auf St. Pauli

Hinter 'BerkayLion' liegt ein ereignisreiches Jahr. Der FGS-Qualifier-4-Gewinner des vergangenen Jahres war vor der Spielzeit vom SV Werder Bremen zum FC St. Pauli gewechselt. Die Aufgabe war jedoch keine einfache, denn der Youngster trat beim DFB-ePokal-Sieger in die Fußstapfen von Mustafa 'FOKUS_Musti' Cankal. Der war zu FOKUS an die Seite des amtierenden Deutschen Meisters Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen gewechselt.

Die Fallhöhe war groß, doch der ehemalige Werderaner bewies sich. In der regulären Saison wurden 'BerkayLion' in der Nord-West-Division Vizemeister, verpassten den Platz an der Sonne nur hauchzart aufgrund der Tordifferenz. Beim großen Finale des Klub-Wettbewerbs erreichte der FC St. Pauli das Halbfinale.

Die Chance auf einen Titel hegt 'BerkayLion' noch. Am heutigen Sonntag kämpft Demirci im Grand Final um die Deutsche Einzelmeisterschaft. In das Achtelfinale dürfte er mit einem guten Gefühl gehen, denn in der Gruppenphase verlor er keine einzige Partie. Vom Grand Final berichtet kicker eSport live im Web und in der App.