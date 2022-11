VBL-Auftakt: RB Leipzig und Werder Bremen in der Favoritenrolle

Im Mediengespräch vor dem Saisonstart der Virtual Bundesliga, ordneten sowohl 'Umut', 'DullenMIKE' als auch 'Kamal' die Favoritenrollen zu. Häufig genannt: RB Leipzig und Werder Bremen.

Am Abend startet die Virtual Bundesliga Club Championship (VBL CC) in ihre elfte Saison. Insgesamt 29 Teams, aufgeteilt in zwei Divisionen, kämpfen um die Schale - Titelverteidiger ist RB Leipzig. Die Sachsen dürften bei den Prognosen auch dieses Jahr wieder weit vorne mit dabei sein - besonders nachdem Umut 'Umut' Gültekin die FIFA-Weltmeisterschaft gewinnen konnte.

Für Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, der im Finale der deutschen Einzelmeisterschaft noch gegen Leipzigs 'Umut' gewinnen konnte, führe "kein Weg an ihnen vorbei". Lobende Worte fand er nicht nur für die Individuelle Qualität des Teams und die Kaderbreite, sondern auch das Umfeld.

'Umut' nimmt Favoritenrolle an - Bremen sei ebenfalls Titelanwärter

Eine Favoritenrolle, der sich Gültekin bewusst ist. Er formulierte klar, den Titel gewinnen zu wollen, es "kommt aber auch immer darauf an, wie die Performance im Finale ist". Das habe zwar letztes Jahr gut geklappt, ein Jahr davor mit der Top-4-Platzierung allerdings nicht. Der Weltmeister habe klar den Anspruch, "den Titel zu gewinnen".

Als Mitfavoriten sieht er Werder Bremen, "die mit Eleftherios 'Lefti' Ilias einen sehr guten Spieler transferiert haben (er wechselte von Borussia Mönchengladbach, Anm. d. Red.) und mit Ali 'Predator' Oskoui Rad einen gestandenen Profi haben."

St. Paulis Kamal 'Kamal' Kamboj schloss sich diesen Prognosen an und nannte Leipzig aus der Süd-Ost-Division als Favoriten, Bremen aus der Nord-West-Division. Für die wäre es, sollte es am Ende zum Titel reichen, der dritte Gewinn in fünf Jahren Club Championship.

2019 holten Michael 'MegaBit' Bittner und Mohammed 'MoAuba' Harkous den Titel an die Weser, ein Jahr später 'MegaBit' und Erhan 'Dr. Erhano' Kayman. "Wer das Ding jedoch gewinnt, hängt von der Tagesform an den Finaltagen ab", mutmaßte 'Kamal'.