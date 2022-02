VBL: 'Anders' gewinnt beim Debüt - und zahlt dennoch Lehrgeld

Anders 'Anders' Vejrgang ist in der VBL Club Championship angekommen, am vorletzten Doppelspieltag feierte das Wunderkind sein Debüt für RB Leipzig.

Lange hatte die FIFA-Community auf diesen Moment warten müssen: Anders Vejrgang feierte am Mittwochabend unter dem noch ungewohnten Gamertag 'RBLZ_Vejrgang' sein Debüt in der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor für RB Leipzig - und prompt kam das Wunderkind aus Dänemark auch zum ersten Sieg.

Gegen den ehemaligen deutschen Einzelmeister Yannic 'Yannic0109' Bederke vom FC Augsburg musste der 16-Jährige nach der Pause zwar den Rückstand hinnehmen, verkraftete diesen aber gut, erzielte schließlich kurz vor Schluss den Siegtreffer zum 2:1 - und feierte ihn mit geballter Faust.

Von großem Druck hatte der Teenager vorab gesprochen. Wie diese Last von ihm abfiel, war förmlich in der finalen Sequenz seiner Premiere zu sehen. Am Ende gewann Leipzig mit 7:1 gegen den FC Augsburg, im Doppel gab es für 'Anders' und Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes ein 1:1.

'xImpact10' schafft die Überraschung

Der perfekte Abend aber wurde es trotzdem nicht für Vejrgang, im Anschluss musste er Lehrgeld in Deutschlands Eliteliga zahlen. Christian 'xImpact10' Judt von der SpVgg Greuther Fürth brachte dem 16-Jährigen die erste Niederlage bei, mit 1:2 hatte 'Anders' das Nachsehen. Im Doppel revanchierte er sich per 4:1 zum 6:3-Mannschaftssieg der Leipziger.

"Ich schaue mir fast jedes Spiel meines Teams an und finde den Wettbewerb sehr attraktiv", hatte 'Anders' direkt vor dem Spieltag gesagt. "Mit meinem Team möchte ich in dem Wettbewerb natürlich so viel wie möglich erreichen."

Den ersten Platz in der Süd-Ost-Division musste RB allerdings räumen, trotz der insgesamt 13 Punkte zog der FC Ingolstadt wieder an den Sachsen vorbei. Den Sprung in die Endrunde aber hat RB längst sicher, am letzten Doppelspieltag der Hauptrunde geht es in der kommenden Woche gegen den SV Sandhausen und den SV Darmstadt 98.

Süd-Ost: 'TimoX' schießt FCI nach oben

Noch zwei Zähler mehr als die Leipziger sammelte Ingolstadt, die "Schanzer" führen die Staffel damit erstmals seit dem 14. Spieltag wieder an. Timo 'TimoX' Siep fuhr in Einzel und Doppel mit Philipp 'Eisvogel' Schermer je zwei Siege ein und führte sein Team damit zu den Erfolgen gegen Darmstadt (9:0) und Mainz (6:3).

Einen großen Schritt in Richtung der Endrunde schaffte am Mittwoch auch der 1. FC Heidenheim, der den jüngsten Aufwärtstrend bestätigte und mit Platz drei so gut da steht wie noch nie zuvor in dieser Saison. Dank der insgesamt vier Siege von Deniel 'Denii10' Mutic gewann der amtierende Meister sowohl gegen Sandhausen (9:0) als auch Hoffenheim (6:3).

In Reichweite bleibt das Spitzensextett für Hertha BSC, obgleich die Hauptstädter derzeit nur auf Platz sieben rangieren. Dabei hätte Berlin sogar schon am Mittwoch auf einen Play-off-Rang zurückkehren können, gegen Mainz (4:4) und Sandhausen (5:2) blieb das Team allerdings hinter den Erwartungen zurück.

Für Cihan 'Cihan' Yasarlar gab es in den Einzeln jeweils nur ein 1:1; für die Dreier sorgte jeweils Eren 'ErenPyrz030' Poyraz an der Xbox. So stark sie seit dem vierten Spieltag nicht mehr steht dagegen der SSV Jahn Regensburg dar, der sich gegen Fürth (4:4) und Frankfurt (9:0) insgesamt 13 Punkte sicherte und auf Platz elf verbesserte.

Nord-West: Rostock furios, Bremen stolpert

In der Nord-West-Division sorgte unterdessen Hansa Rostock für einen Paukenschlag. Mit 18 Punkten legten die Hanseaten nicht nur den perfekten Abend hin, sondern schoben sich auch auf den zweiten Platz vor. Sowohl Leverkusen als auch Bochum waren am Dienstag chancenlos gegen Rostocks Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und Levy Finn 'levyfinn' Rieck.

Sogar nur ein Punkt trennt Hansa nun noch vom Tabellenersten, dem SV Werder Bremen. Dieser tat sich am Dienstag ungleich schwerer und kam nur zu fünf weiteren Zählern. Ein Einzelsieg von Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad rettete das 4:4 gegen Hamburg, beim 1:7 gegen St. Pauli kam auch er nicht über ein Remis gegen Mustafa 'xMusti19' Cankal hinaus.

Große Erleichterung herrschte unterdessen beim 1. FC Köln, der durch den Sieg gegen Leverkusen (9:0) und das Remis gegen Kiel (4:4) auf einen Play-off-Platz zurückgekehrt ist. Allerdings: Die Kölner haben bereits eine Partie mehr absolviert als die Verfolger.

Daher müssen sie hoffen, dass dieses Handicap durch den aktuellen Sieben-Punkte-Vorsprung kompensiert wird. Hannover 96 konnte unterdessen den freien Fall zumindest abbremsen, auf das 1:7 gegen Schalke folgte ein 9:0 gegen Kiel und damit die Rückkehr auf Platz drei.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.