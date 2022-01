VBL: 'Anders' endlich 16 - Geburtstagsdebüt bleibt aber aus

Anders 'Anders' Vejrgang von RB Leipzig hat am Dienstag seinen 16. Geburtstag gefeiert, auf sein Debüt in der VBL Club Championship muss er aber noch warten.

Es könnte einem Hollywood-Drehbuch entstammen: Das wohl größte FIFA-Talent dieser Generation vollendet am 25. Januar sein 16. Lebensjahr und läuft tags darauf virtuell schon im Gipfeltreffen der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor auf. Das Wunderkind feiert ein Traumdebüt und schießt seinen Verein an die Tabellenspitze der Division Süd-Ost.

In der Realität wird die Community am Mittwochabend noch nicht in den Genuss der Fähigkeiten von 'Anders' kommen. Der Teenager ist gegen Spitzenreiter FC Ingolstadt und die TSG Hoffenheim nicht nominiert. Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin, der jüngst zum kicker eFootballer des Jahres 2021 gewählt wurde, und Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes übernehmen sowohl Einzel als auch Doppel.

WL-Rekord, Cups und Demonstrationen

Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, ehe sich Vejrgang auch auf höchster nationaler Ebene gegen die deutsche Elite beweisen darf. Die Wettbewerbsstatuten von FIFA-Entwickler EA SPORTS geben vor, dass erst im Alter von 16 Jahren an offiziellen Turnieren wie der VBL Club Championship teilgenommen werden darf.

Entsprechend gespannt waren die Fans in den vergangenen Monaten, in denen 'Anders' in inoffiziellen Wettkämpfen fast alles, was Rang und Namen hat, in Grund und Boden spielte. Besondere Aufmerksamkeit erlangte das Leipziger Juwel natürlich durch seinen Weekend League-Rekord, aber auch Eligella sowie Blacki Cups gewann der Däne wie am Fließband.

Hält 'Anders' dem Druck stand?

RB zelebrierte den Geburtstag seines Talents in den sozialen Netzwerken: "Bereit, sein Potenzial auf der großen Bühne zu zeigen", sei der 16-Jährige. Der Stellenwert, den 'Anders' innerhalb der Szene bereits genießt, belegt auch ein Tweet des FIFAe-Accounts: Etliche FIFA-Größen gratulieren dem Leipziger per Video und freuen sich auf seine offizielle Premiere.

Die Sachsen wissen jedoch um die Risiken des großen Hypes, der 'Anders' zuteilgeworden ist, und dürften folglich vorsichtig agieren - bester Beweis ist die Nicht-Nominierung für den aktuellen Doppelspieltag in der VBL Club Championship. Die routinierten Kollegen kommen zum Zug, der Newcomer bleibt noch in der zweiten Reihe.

Bislang konnte Vejrgang abseits der großen Turniere weitestgehend befreit aufspielen, unter dem Druck der FIFA Global Series (FGS) wird er sich neu behaupten müssen. Die Community wird gebannt nach Leipzig blicken, um herauszufinden, ob der vielerorts prognostizierte Triumphzug tatsächlich erfolgt - oder die Weltspitze dem Wunderkind Einhalt gebieten kann.

