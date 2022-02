VBL: Allmählich wird es eng für Hannover 96

Die Spitzenreiter der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor haben ihre Position verteidigt, dahinter tobt der Kampf um die Play-off-Teilnahme.

Leipzig bleibt knapp vor Ingolstadt

Auf Messers Schneide verläuft nach wie vor das Rennen um Platz eins der Süd-Ost-Division der VBL Club Championship: Punktgleich waren RB Leipzig und der FC Ingolstadt 04 in den elften Doppelspieltag gegangen, punktgleich beendeten sie ihn auch.

Während Leipzig gegen Eintracht Frankfurt (6:3) und Hertha BSC (4:4) zu zehn Punkten kam, sicherte sich Ingolstadt gegen Frankfurt (3:6) und den SSV Jahn Regensburg (7:1) dieselbe Ausbeute. Das Doppel der "Schanzer" gegen Regensburg konnte wegen Spielermangels beim Jahn nicht stattfinden, es wurde mit 3:0 für den FCI gewertet.

Erfolgsfaktor für Leipzig war Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes, der seine beiden Einzel gewann. Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin verlor hingegen überraschend gleich zweimal gegen Cihan 'Cihan' Yasarlar und Andreas 'ANDY' Gube. Bei Ingolstadt holten Timo 'TimoX' Siep und Philipp 'Eisvogel' Schermer je einen Sieg.

'Lukas_1004' und 'whiteezz05' unschlagbar

Deutlich verbessert hat sich die Ausgangsposition der TSG Hoffenheim, die am Mittwoch regelrecht den Turbo gezündet hat. Die Nachholdoppel aus der Vorwoche nämlich haben die Sinsheimer ausgenutzt: Auf sechs Punkte gegen die SpVgg Greuther Fürth und Frankfurt folgten am Mittwoch elf weitere am regulären Doppelspieltag.

Dadurch kletterte das Team auf Rang vier und verbucht die beste Saisonplatzierung. Auch in den Partien gegen den SV Darmstadt 98 (5:2) und den SV Sandhausen (6:3) war das Duo aus Lukas 'Lukas_1004' Seiler sowie Fabrice 'whiteezz05' Weiß nicht zu bezwingen und fuhr damit vier Siege aus vier Partien ein. Ein Einzelsieg ging zudem auf das Konto von 'whiteezz05'.

Heidenheim verteidigt Rang 6 dank 'Denii10'

Pünktlich zur heißen Phase der Hauptrunde zeigt auch die Formkurve des 1. FC Heidenheim 1846 wieder nach oben: Nachdem der Titelverteidiger zwischenzeitlich bis auf Platz neun abgestürzt war, befindet sich das Team derzeit wieder auf dem Vormarsch und ist als Sechster in die Play-off-Ränge zurückgekehrt.

Deniel 'Denii10' Mutic führte Heidenheim mit dem 3:0 gegen Tim 'T_B_2002' Bartz zu einem 5:2 gegen den 1. FSV Mainz 05, anschließend war er mit dem 2:1 gegen Christoph 'xThePunisher-96' Geule auch der Punktegarant beim 4:4 gegen den FC Augsburg. Burak 'burak__may' May musste sich derweil Yannic 'Yannic0109' Bederke mit 0:1 geschlagen geben.

Trio sitzt Titelverteidiger im Nacken

Hartnäckigste Verfolger Heidenheims sind Hertha BSC (drei Punkte Rückstand), die SpVgg Greuther Fürth (sieben) und der SV Darmstadt 98 (acht). Die beste Ausbeute aus diesem Trio sicherten sich am Mittwoch die Fürther, die immer mehr zur Wundertüte avancieren.

Gegen Mainz (7:1) und Darmstadt (2:5) gab es insgesamt neun Punkte. Erfolgsfaktor waren die Einzel: Lukas 'Kellerinho18' Keller und Christian 'xImpact10' Judt holten jeweils einen Sieg und ein Remis. Insgesamt je sieben Zähler fuhren Berlin und Darmstadt ein.

'AntonioRadelja' weiter in Top-Form

Beste Aussichten auf die Play-offs hat der 1. FC Nürnberg: Seit Saisonbeginn notierten die Franken nie schlechter als Rang vier, am Mittwoch überholten sie sogar Augsburg und rückten auf Platz drei vor. Gegen Regensburg (4:1) und Berlin (6:3) gab es zehn Punkte, drei weitere könnte Nürnberg noch im Doppel gegen den SSV Jahn holen, das verschoben werden musste.

Matchwinner für den "Club" war wieder einmal Antonio 'AntonioRadelja' Radelja, der mit 20 Siegen auf Platz zwei der ligaweit erfolgreichsten Spieler steht. Er überrollte Berlins 'Cihan' mit 6:0 regelrecht, anschließend war er im Doppel mit Yannick 'klastocky' Grum erfolgreich. Gegen Regensburgs Leon 'leonk_twitchtv' Kipry gewann er mit 3:1.

Bremen macht noch zwei Punkte gut

Der Sieg in der Hauptrunde der Nord-West-Division scheint unterdessen dem SV Werder Bremen kaum noch zu nehmen zu sein. 13 Punkte beträgt der Vorsprung des zweimaligen Meisters nach dem 22. Spieltag, am Dienstagabend machte das Team zwei weitere Pünktchen auf Platz zwei gut.

Zunächst sorgte das Doppel aus Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad und Fabio 'Fifabio97' Sabbagh für das 4:4 gegen Borussia Mönchengladbach, anschließend gab es dasselbe Ergebnis gegen Bayer 04 Leverkusen dank des 4:2-Einzelsiegs von Max 'Diviners' Gröne gegen Furkan 'FurkyPlayz' Kayacik.

Routinier und Top-Spieler Michael 'MegaBit' Bittner kam bei den Norddeutschen wie schon in der vergangenen Woche nicht zum Einsatz. Nach der Enttäuschung in der Vorsaison darf Bremen nun also wieder zu den heißesten Anwärtern auf den Titel gezählt werden.

Absturz droht: Hannover in der Krise

Im Formtief präsentiert sich dagegen weiterhin Hannover 96. Nachdem das Team um Riad 'H96_Riad' Fazlija die Hinrunde dominiert und vom 10. bis 17. Spieltag ununterbrochen an der Spitze gestanden hatte, könnte es auf der Zielgeraden der Hauptrunde noch mächtig tief fallen.

Am Dienstagabend hatten die Niedersachsen in beiden Spitzenspielen das Nachsehen und sind nun nur noch wenige Punkte von den Verfolgern entfernt - aktuell steht Hannover sogar nur sechs Zähler vor Rang sieben, sodass sogar die Play-off-Teilnahme noch in Gefahr geraten könnte.

Sowohl der Hamburger SV als auch der FC St. Pauli brachten 96 am Dienstag eine 3:6-Niederlage bei, jeweils holte zumindest das Doppel aus 'H96_Riad' und Jannik 'H96_Jannik' Berg einen Dreier für den Tabellenzweiten.

Rostock gewinnt das Verfolgerduell

Immer besser stellt sich die Situation indes für Hansa Rostock dar. Die schicken sich in ihrer Debütsaison an, den Sprung in die Zwischenrunde zu schaffen. Mit neun Punkten verteidigten Levy Finn 'levyfinn' Rieck & Co. am Dienstag den vierten Platz und liegen nun sogar nur noch einen Zähler hinter Hannover und Rang zwei.

Gegen den 1. FC Köln holte 'levyfinn' den Einzelsieg zum 4:4, gegen Hamburg sorgte dann das Doppel aus Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse und 'levyfinn' für den wichtigen 5:2-Sieg. In den Einzeln hatten beide zuvor ein Remis geholt. Allzu sicher darf sich Rostock allerdings noch nicht fühlen: Der Vorsprung auf die siebtplatzierten Kölner beträgt nur fünf Punkte.

Bochum klettert - und ärgert sich doch

Mächtig eng lagen beim VfL Bochum diesmal Freude und Ärger beisammen. Denn so groß der Jubel über die Rückkehr auf Rang sechs war, für das Team um Benedikt 'BeneCR7x' Bauer wäre noch mehr drin gewesen. Gegen Wolfsburg nämlich gaben die Bochumer gleich dreimal eine Führung aus der Hand und mussten sich daher am Ende mit einem 3:3 begnügen.

Umso wichtiger war das 7:1 gegen Gladbach, das das Team zurück in die Play-off-Ränge katapultierte. Koray 'Kkoray_' Kücükgünar legte mit dem 2:0 gegen Yannick 'bmg_jeffryy' Reiners vor. 'BeneCR7x' und Eleftherios 'bmg_lefti' Ilias trennten sich mit 1:1, ehe Justin 'xGodly10' Kampmeier und 'Kkoray_' mit dem 2:0 im Doppel den Triumph des VfL sicherstellten.

'Jonny' wie entfesselt: 13 Punkte für Paderborn

Zum Team der Stunde wurde unterdessen der SC Paderborn, der gegen Leverkusen (7:1) und den FC Schalke 04 (6:3) satte 13 Zähler einfuhr. Zwar dürfte es für die Ostwestfalen angesichts des 14-Punkte-Rückstands auf Platz sechs um nicht mehr allzu viel gehen, der Spielfreude des Teams scheint dieser Umstand aber keinen Abbruch zu tun.

Im Einzel war in beiden Partien Jonas 'Jonny' Wirth erfolgreich, der sowohl Marc 'marc_ldw23' Landwehr (2:1) als auch Julius 'Juli' Kühle (4:0) keine Chance ließ, im Doppel legten dann jeweils Jannis 'JistenNSQ' Pütz und Yannik 'WildStyler' Büscher nach.

