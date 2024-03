VBL: Alle Infos zum Finale der Club Championship

Vom 22. bis 24. März wird in Köln der deutsche Klubmeister in FC 24 ermittelt. Bevor es los geht, gibt es hier die wichtigsten Informationen zum Finale der VBLCC.

Am Wochenende wird in der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) der deutsche Klubmeister 2024 gekürt. Verteidigt Leipzig seinen Titel? Oder kann ein Underdog für eine Überraschung sorgen? Bevor der digitale Ball jedoch rollt, gibt es hier die wichtigsten Informationen für euch.

Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird die Endrunde vom 22. bis 24. März in der Strassenkickerbase in Köln. Anders als in den Jahren zuvor werden die Play-offs vor Ort und direkt vorher gespielt. Diese beginnen am heutigen Freitag um 17.00 Uhr - einen Favoritencheck gibt es hier von uns.

Haben sich die letzten Teams für die Finalrunde qualifiziert, startet diese am Samstag um 11 Uhr. Der letzte Spieltag der Gruppenphase eröffnet den Sonntag um 10.30 Uhr - das entscheidende Match um die Schale ist für 18.30 Uhr angesetzt. kicker eSport ist vor Ort und wird berichten. Alle Ergebnisse und Begegnungen könnt ihr bei kicker eSport in der App und Web nachverfolgen. Außerdem ist die Live-Übertragung sowohl über den Twitch-Kanal sowie kicker.de/esport zu sehen.

Wie wird gespielt?

Nachdem die Play-offs absolviert wurden, startet die Finalrunde mit einer Gruppenphase. Aus den zwei Divisionen können sich vier der fünf Mannschaften für die K.-o.-Runde qualifizieren. Wie aus der regulären Saison bekannt, werden alle Spiele der Gruppenphase im Best-of-Three-Format ausgetragen. Das heißt: Maximal drei Einzelpartien (2vs2, 1vs1, 1vs1) sind möglich, der siegreiche Klub nimmt drei Punkte mit. Bei einem Remis gibt es einen Punkt.

Etwas anders verhält es sich in den K.-o.-Partien. Zwar gibt es dort auch den Best-of-Three-Modus, allerdings logischerweise kein Remis mehr. Steht es nach den ersten drei Begegnungen unentschieden, kommt es nach nach Ablauf der letzten 90 Ingame-Minuten zu einer Verlängerung und gegebenenfalls einem Elfmeterschießen.

Wer hat sich für das VBLCC-Finale qualifiziert?

Bereits sicher bei der Finalrunde dabei sind RBLZ Gaming, der FSV Mainz 05, Werder Bremen und der SC Paderborn. In die Play-offs geschafft haben es die TSG 1899 Hoffenheim, der FC Schalke 04, VfL Bochum, FC Bayern München, FC Augsburg, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Hamburger SV, FC St. Pauli, Hansa Rostock, Bayer Leverkusen und Hertha BSC.

Wer sind die Favoriten?

Für RBLZ-Profi Umut Gültekin sei es "die spannendste VBL Club Championship der letzten Jahre". Qualitativ habe sich das Teilnehmerfeld im Vergleich zu früher gesteigert. Entsprechend wollten sich im Mediengespräch vor dem Finale nur wenige auf einen klaren Favoriten festlegen.

Lediglich für Mainz-Trainer Corvin Deterding ist klar: RB Leipzig kristallisiert sich aufgrund der Kaderstärke als bester Anwärter auf den Gewinn der Trophäe heraus.

Wer wurde bisher deutscher Meister?

Die Leipziger konnten wie Werder Bremen die Klubmeisterschaft bereits zwei Mal holen und haben damit den Titel am häufigsten gewonnen. Am Wochenende könnte also einer der beiden alleiniger Rekordmeister werden. RBLZ Gaming gewann zuletzt die Schale zweimal in Folge, ist also auch in diesem Jahr Titelverteidiger.