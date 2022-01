VBL: Abstimmung zum "Top-Performer der Hinrunde"

Die Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor sucht derzeit den "Top-Performer der Hinrunde" - vier Spieler stehen zur Abstimmung.

Während die Rückrunde bereits an Fahrt gewinnt, wirft die VBL Club Championship noch einmal einen Blick zurück. Auf Twitter können die Fans derzeit abstimmen, welcher Spieler der "Top-Performer der Hinrunde" war - einen klaren Favoriten gab es zum Voting-Start nicht.

Zur Wahl stehen, so die VBL, die laut Statistik jeweils zwei besten Akteure der beiden Staffeln: Riad 'H96_Riad' Fazlija (Hannover 96) und Michael 'MegaBit' Bittner (SV Werder Bremen) aus der Nord-West-Division sowie Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin (RB Leipzig) und Philipp 'Eisvogel' Schermer (FC Ingolstadt 04) aus der Süd-Ost-Division.

Leistungsträger des Überraschungsersten

Im Nord-Westen liegt Hannover 96 bereits seit dem zehnten Spieltag ununterbrochen an der Tabellenspitze. An einem Großteil der aktuell 81 Punkte der Niedersachsen war 'H96_Riad' beteiligt, der mit 16 Siegen und acht Doppelsiegen in beiden Kategorien zu den drei besten Spielern der Liga gehört.

Hinter den Hannoveranern steht mit aktuell fünf Punkten Rückstand der SV Werder Bremen, der sich nach dem enttäuschenden zehnten Platz in der Vorsaison wieder in glänzender Verfassung präsentiert. Eng verknüpft ist das Werder-Comeback mit dem Aufschwung von 'MegaBit'.

Der 22-Jährige, der in der Meistersaison 2019/20 zum Spieler der Saison gekürt worden war, trumpft vor allem offensiv auf und gehört mit 38 Treffern zu den torgefährlichsten Spielern der Liga. Nach dem 16. Spieltag steht sein Konto bei 13 Siegen.

'RBLZ_UMUT' und 'Eisvogel' glänzen durch Torgefahr

Im Südosten gehört RB Leipzig erneut zu den heißesten Anwärtern auf den Hauptrunden-Sieg, erst in der vergangenen Woche hatten die Leipziger den ersten Platz zurückerobert. Prägende Figur im Team ist 'RBLZ_UMUT'. Der amtierende FIFA-Einzelmeister trumpft auch in der VBL Club Championship groß auf und verbucht Spitzenwerte in allen Kategorien.

18 Siege sind ligaweite Spitze, mit 41 Toren steht der 19-Jährige außerdem auf Platz drei der torgefährlichsten Spieler. Auf ebenso viele Treffer blickt 'Eisvogel' zurück, für den sich der Wechsel zum FC Ingolstadt 04 bislang voll ausgezahlt hat.

Individuell holte er 13 Siege und ist damit neben Timo 'TimoX' Siep der Erfolgsgarant der "Schanzer". Zum Ende der Hinrunde hatte Ingolstadt die Tabelle angeführt, aktuell steht das Team mit fünf Punkten Rückstand auf RB Leipzig auf Rang drei. Allerdings ist Ingolstadt noch eine Partie in Rückstand.

Nach gerade einmal zwei Tagen zeichnet sich bereits ein Gewinner ab: 'H96_Riad' liegt aktuell mit 57,7 Prozent eindeutig in Führung, 'RBLZ_UMUT' folgt mit 22 Prozent. 'MegaBit' (14,6 Prozent) und 'Eisvogel' (5,7 Prozent) scheinen chancenlos, ein Ende des Votings ist nicht kommuniziert worden.

