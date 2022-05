VBL: 128 Spieler kämpfen um den Sprung ins Grand Final

Die Play-offs der VBL Open stehen in den Startlöchern, am kommenden Wochenende kämpfen 128 Spieler um den Einzug ins Grand Final der FIFA-Einzelmeisterschaft.

Mit der Virtual Bundesliga (VBL) Club Championship by bevestor ist der erste nationale Titel bereits vergeben worden, RB Leipzig sicherte sich Ende März die deutsche Vereinsmeisterschaft. In den kommenden Tagen gewinnt nun auch der Kampf um die Einzelmeisterschaft an Fahrt.

Am 7. und 8. Mai treten insgesamt 128 Spieler in den Play-offs an - 104 von ihnen haben sich in den vergangenen Monaten über die VBL Open respektive die Community Cups die Teilnahme an den Play-offs gesichert. Hinzu kommen 24 Profis aus der VBL Club Championship.

Gespielt wird zunächst im Schweizer System: In der ersten Runde wird den Spielern ein zufälliger Gegner zugelost, anschließend treffen sie in vier weiteren Runden auf Kontrahenten mit derselben Anzahl an erzielten Siegen. Gespielt wird jeweils in Hin- und Rückspiel - wer dreimal unterliegt, scheidet aus den Play-offs aus.

'RBLZ_UMUT' & Co. bereits qualifiziert

Am Samstag werden die ersten vier Schweizer Runden gespielt: ab 14 Uhr zunächst an der PlayStation 5, ab 18 Uhr an der Xbox Series X|S. Am Sonntag folgt dann ab 16 Uhr jeweils die fünfte Runde, ehe abschließend die besten 16 Spieler pro Konsole im Double-Elimination-Bracket antreten.

Die besten 8 Spieler je Konsole schaffen den Sprung ins Grand Final, das am 4. und 5. Juni als Offline-Event in Köln ausgetragen wird. Bereits ihr Ticket in der Tasche haben die 16 besten Spieler aus der VBL Club Championship, darunter Titelverteidiger Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin von RB Leipzig.