Vater von Luis Diaz soll freigelassen werden

Nach dem Entführungs-Drama um die Eltern von Liverpool-Stürmer Luis Diaz gibt es in Kolumbien Hoffnung, dass die ELN Luis Diaz' Vater freilassen wird. Die Mutter war zuvor befreit worden.

Das Entführungs-Drama um die Eltern des kolumbianischen Stürmers Luis Diaz vom FC Liverpool könnte bald ein Ende haben. Wie Kolumbiens Innenminister Luis Fernando Velasco nach Verhandlungen mit der Guerilla-Gruppe ELN bekanntgab, soll Luis Diaz' Vater "zeitnah freigelassen werden". Für die Übergabe solle dafür "ein sicheres Gebiet vereinbart werden", so Velasco weiter.

Eltern von linksgerichteter Guerilla-Gruppe entführt

Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers, Luis Manuel Diaz und Cilenis Marulanda, waren am vergangenen Wochenende in ihrer Heimatstadt Barrancas von der ELN entführt worden. Die Mutter konnte noch am selben Tag von der Polizei befreit werden, während der Vater in den Händen der Guerilla-Gruppe blieb.

Die linksgerichtete Gruppe Ejercito de Liberacion Nacional (Nationale Befreiungsarmee), die rund 2500 Mitglieder umfassen soll, kämpft seit 1964 gegen den Staat und sorgt seit Jahrzehnten mit Entführungen und Anschlägen für Schrecken in Kolumbien. Bekanntheit in Deutschland erlangte die Gruppe im Jahr 2003, als die ELN die deutsche Touristin Reinhilt Weigel entführte und diese erst nach 74 Tagen freiließ.

Infantino sendet "Unterstützung und Gebete"

Die Entführung der Eltern von Luis Diaz hat für große Anteilnahme im Weltfußball gesorgt. Luis Diaz' Trainer Jürgen Klopp äußerte sich unmittelbar nach Bekanntwerden der Entführung bestürzt: "So etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist eine neue Erfahrung, die ich nie gebraucht habe." Und FIFA-Präsident Gianni Infantino sendete "Unterstützung und Gebete" an die Familie des Nationalspielers.

Luis Diaz selbst äußerte sich bislang nicht zu den Vorfällen. Unklar ist, ob der Stürmer am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Aufsteiger Luton Town (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder in den Kader der Reds zurückkehren wird.