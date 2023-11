Vater von Liverpool-Profi Luis Diaz freigelassen

Es waren schwere Wochen für Luis Diaz vom FC Liverpool, dessen Eltern vor knapp zwei Wochen entführt wurden. Nun aber kann der Kolumbianer aufatmen: Auch die Entführung seines Vaters hat ein gutes Ende genommen.

Erst vor drei Tagen hatte Luis Diaz sein Comeback in der Liga gegen Luton gefeiert und nach seinem wichtigen Treffer zum 1:1-Endstand gegen Luton Town mit der Botschaft "Freiheit für Papa" unter seinem Trikot auf die Entführung seines Vaters aufmerksam gemacht.

Auch nach dem Spiel hatte er sich via Instagram direkt an die Entführer, die ELN, die größte Rebellengruppe Kolumbiens gerichtet, und "um die sofortige Freilassung meines Vaters" gebeten. "Und ich bitte die internationalen Organisationen, sich für seine Freiheit einzusetzen", so der 26-Jährige.

Auch die Reds äußern sich

Fast zwei Wochen nach der Entführung ist sein Vater Luis Manuel Diaz nun freigelassen worden. Er wurde in einem Hubschrauber zum Flughafen von Valledupar im Department Cesar gebracht, wie im Fernsehsender Caracol am Donnerstag zu sehen war. Der Prozess der Befreiung fand laut Medienberichten unter der Leitung der katholischen Kirche und einer UN-Kommission statt.

Luis Manuel Diaz und seine Frau waren am 28. Oktober im Department Guajira im Nordosten des Landes von einer Einheit der Rebellengruppe verschleppt worden. Während die Mutter des Liverpool-Profis kurz darauf gerettet wurde, befand sich der Vater weiterhin in der Gewalt der Guerilleros.

Aufgrund dieser Ausnahmesituation gab Liverpool-Trainer Jürgen Klopp seinem Schützling kurz nach Bekanntwerden der Entführung eine Auszeit, setzte dann aber gegen Luton bereits wieder als Joker auf Luis Diaz. Beim Europa-League-Spiel in Toulouse am Donnerstag steht der Kolumbianer in der Startelf. Sein Klub kommentierte die Freilassung bei "X" (ehemals Twitter) wie folgt: "Wir sind sehr erfreut über die Nachricht der sicheren Rückkehr von Luis Diaz' Vater und danken allen, die an seiner Freilassung beteiligt waren".