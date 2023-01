Vater und Berater kündigt Wirtz-Verbleib bis 2024 an

In der Bundesliga steht Florian Wirtz nach seinem Kreuzbandriss vor dem Comeback. Der Jungstar soll Bayer 04 zu einer erfolgreichen Aufholjagd auf die internationalen Plätze verhelfen. Doch auch für den Fall des Scheiterns kündigt dessen Vater und Berater den Verbleib des Nationalspielers in Leverkusen an.

Am Samstag im Testspiel gegen den italienischen Zweitligisten FC Venedig mit dem ehemaligen Leverkusener Angreifer Joel Pohjanpalo steht für Florian Wirtz der dritte Probelauf nach seinem Mitte März gegen den 1. FC Köln erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie an. Bislang liefen Reha- und Aufbauphase für den 19-Jährigen optimal, so dass Fans wie Verantwortliche große Hoffnungen in die Rückkehr des torgefährlichen Kreativspielers legen.

Mit dem deutschen Nationalspieler, der die in dieser Saison zu selten überzeugende Offensive inspirieren soll, möchte der Werksklub eine bislang verkorkste Saison retten und sich noch für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren - im Idealfall für die Champions League.

Doch was geschieht mit Florian Wirtz, wenn Bayer der Sprung auf die internationalen Plätze misslingt? Angesichts der Tatsache, dass andere Toptalente seines Jahrgangs wie Dortmunds Jude Bellingham und Münchens Jamal Musiala in der nächsten Spielzeit bereits ihre vierte Saison in der Königsklasse absolvieren dürften, wäre der Gedanke nicht abwegig, dass Wirtz, der noch auf sein Debüt in der Champions League wartet, bei einem Verpassen der Königsklasse ein weiteres Jahr in Leverkusen als ein verlorenes ansehen könnte.

Er kann in Leverkusen noch viele Dinge lernen, die er bei einem Sammelsurium etablierter Stars nicht so lernen kann. Hans J. Wirtz

Doch dass bei einer misslungenen Aufholjagd des Werksklubs der vorzeitige Abschied des bis 2027 gebundenen Offensivakteurs droht, schließt Hans J. Wirtz, Vater und Berater des wertvollsten Leverkusener Profis, gegenüber dem kicker grundsätzlich aus. "Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben", erklärt Wirtz senior unmissverständlich und begründet diese klare Haltung wie folgt: "Natürlich möchte jeder junge Spieler mit den Besten zusammenspielen, aber Bis zur EM 2024 ist Florian bei Bayer noch bestens aufgehoben

Kontinuierliche Entwicklung steht im Vordergrund

So ist Florian Wirtz bei Bayer als Führungskraft gefordert, kann dadurch auch in dieser Hinsicht weiter reifen, während er bei einem absoluten europäischen Spitzenklub nur einer von vielen wäre - und nicht den Umgang mit so viel Verantwortung erlernen könnte. Trotz seines bereits rasanten Aufstiegs steht also die kontinuierliche, wenn auch hoch ambitionierte Entwicklung zu einem absoluten Topspieler für Wirtz und dessen Eltern im Vordergrund.

