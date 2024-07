Vater-Sohn-Debüt rückt näher: LeBron James und die Lakers sind sich einig

LeBron James wird auch künftig für die Los Angeles Lakers auf Korbjagd gehen - und das fortan auch an der Seite seines Sohnes Bronny. Der Superstar einigte sich mit seiner Franchise auf einen neuen Vertrag.

Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll sich LeBron James mit den Lakers auf einen neuen Zweijahresvertrag geeinigt haben, der ihm 104 Millionen US-Dollar garantiert. Der "Maximum Deal" soll zudem eine Option für den Spieler und eine sogenannte "no trade clause" beinhalten.

Erst vergangene Woche war James aus dem finalen Jahr seines 51,4 Millionen Dollar schweren Vertrags mit den Lakers für die Saison 2024/25 ausgestiegen. Sein Agent Rich Paul hatte dazu geäußert, dass für James bei der Suche nach einem neuen Deal "die Verbesserung des Kaders im Vordergrund" stehe.

22. NBA-Saison naht

Der 39-jährige Forward geht damit im Herbst in seine 22. Saison in der NBA - und dürfte somit auch bald Seite an Seite mit seinem Sohn Bronny (19) auf dem Parkett stehen. Der Point Guard war jüngst in der zweiten Runde des Draft an 55. Stelle von den Lakers gezogen worden und soll einen Mehrjahresvertrag bei den Lakers erhalten. Für den Vater geht dadurch ein Traum in Erfüllung; LeBron hatte in der Vergangenheit stets geäußert, einmal mit seinem Sohn gemeinsam in der NBA spielen zu wollen.

"King James" ist der einzige Spieler in der Geschichte der Liga, der bislang die 40.000-Punkte-Marke geknackt hat. Zudem belegt der Routinier, der im Dezember 40 wird, bei den Assists Platz acht, bei den Steals Platz vier, bei den Dreiern Platz sechs und bei den verwandelten Freiwürfen Platz drei. 20 Nominierungen sammelte der "King" im All-Star-Game der NBA, je viermal wurde der ehemalige Spieler der Miami Heat und Cleveland Cavaliers Meister und MVP.