Vater der 213-Tore-Fabrik: Brand bleibt Trainer von Werders U 23

Christian Brand hat die U 23 des SV Werder Bremen auf beeindruckende Art und Weise zurück in die Regionalliga Nord geführt. Am Donnerstag teilte der Bundesliga-Klub mit, dass er weiter auf den Ex-Profi setzt.

Wird kommende Saison mit einer runderneuerten Werder-Reserve an den Start gehen: Christian Brand IMAGO/foto2press

Die U 23 des SV Werder Bremen ist zurück in der Regionalliga Nord und wird auch weiterhin auf Aufstiegstrainer Christian Brand setzen. Am Donnerstag gab Werder die Vertragsverlängerung mit dem 52-Jährigen bekannt. Eine genaue Laufzeit wurde nicht kommuniziert.

Brand konnte unmittelbar nach seiner Amtsübernahme im Mai 2023 zwar auch nicht mehr das Ruder herumreißen und musste mit der Werder-Reserve den Abstieg in die Bremen-Liga verdauen, dort lieferte seine Elf aber eine beeindruckende Saison ab: 30 Siege in 30 Spielen bei einem Torverhältnis von 213:17. In der darauffolgenden Aufstiegsrunde schlugen die Bremer auch Altona 93 und den SV Todesfelde und durften die perfekte Saison feiern.

Clemens Fritz, Leiter der Abteilung Profifußball beim SV Werder, möchte den Aufstiegstrainer aber nicht nur auf diese Ergebnisse reduzieren und betont in einer Meldung: "Ihm ist es neben allem sportlichen Erfolgsdruck gelungen, nie den Ausbildungs-Aspekt der einzelnen Spieler aus den Augen zu verlieren und hat sich auch selbst als Trainer noch einmal weiterentwickelt." Brand freut sich auf eine weitere Zusammenarbeit und prognostiziert: "Vor uns liegen spannende Herausforderungen, die wir gemeinsam meistern wollen."

Viele Zu- und Abgänge

Dabei wird er auf eine stark veränderte Mannschaft treffen. Den Zugängen von Sebastian Mielitz (VfB Oldenburg), David Igboanugo (Hamburger SV II), Ivan Yermachkov (Wuppertaler SV U 19), Dennis Lütke-Frie (Borussia Dortmund II), Ben Ostermann (VfB Oldenburg U 19), Ethan Kohler, Daniel Ihendu, Lennart Johanns, Spyros Angelidis, Paul Bellmann und Mats Heitmann (alle eigene U 19) stehen Mika Eickhoff (Kickers Emden), Alexander Höck (SV Rödinghausen), Ben Käuper (SV Zeilsheim), Philipp Kühn (FSV Luckenwalde), Elmin Mekic (Altona 93), Xiancheng Li, Bowen Wang (beide Haimen Codion), Eugenio Lopes, Jakob Löpping und Linus Urban (alle Ziel unbekannt) als Abgänge gegenüber.