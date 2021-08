Vater bestätigt: Messi ist im Anflug auf Paris

Bereits seit Sonntag wartet Paris St. Germain auf die Ankunft von Lionel Messi in der französischen Hauptstadt. Noch heute wird es so weit sein. Vater und Berater Jorge Messi bestätigte, dass man unterwegs nach Paris sei.

Wird noch am Dienstag in Paris erwartet: Lionel Messi am Flughafen in Barcelona. AFP via Getty Images

Tausende Fans warteten am Montag vor dem Parc de Princes und am Flughafen, von einem Fotoshooting vor dem Eiffelturm war die Rede. Einzig: Der Protagonist lässt weiter auf sich warten. Am Dienstag wird es aber offenbar so weit sein.

Wie unter anderem die französische Sportzeitung "L'Équipe" am Vormittag berichtete, haben sich beide Seiten auf einen Vertrag geeinigt. Noch am Montagabend war eine Messi-Delegation nach Ibiza geflogen, um dort ein Mitglied der PSG-Führungsspitze zu treffen. Messi selbst war in Barcelona geblieben.

Jorge Messis vielsagende Antwort

Das wird sich nun ändern. Messis Flugzeug wird am Dienstagnachmittag in der französischen Hauptstadt eintreffen, das bestätigte Vater und Berater Jorge Messi am Flughafen El Prat in Barcelona. "Ja, wir sind unterwegs nach Paris", sagte er den Journalisten. Auf die Frage, wer schuld daran sei, dass sein Sohn den FC Barcelona verlässt, antwortete er: "Sie wollen wissen, wer verantwortlich ist? Informieren Sie sich beim Klub."

Der Argentinier soll dann am Abend den Medizincheck absolvieren und im Anschluss einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Am Mittwoch soll Messi dann im Rahmen einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden.